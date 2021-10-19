Индикатор Moving Average с возможностью смещения по осям X и Y

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Приветствую Вас!!!

Подскажите для MT4 есть вариант индикатора MA с возможностью смещения по двум осям X и Y по аналогии как это было возможно в программае RUMUS2

Имеющийся стандартный вариант выставления УРОВНЯ не подходит.

В RUMUS2 индикатор MA можно было смещать и по X и по Y.

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SV74615234:

Приветствую Вас!!!

Подскажите для MT4 есть вариант индикатора MA с возможностью смещения по двум осям X и Y по аналогии как это было возможно в программае RUMUS2

Имеющийся стандартный вариант выставления УРОВНЯ не подходит.

В RUMUS2 индикатор MA можно было смещать и по X и по Y.

У штатного индикатора МА  МТ4 есть параметры, позволяющие смещать его по х и у.

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khorosh #:

У штатного индикатора МА  МТ4 есть параметры, позволяющие смещать его по х и у.

А можете показать фоткой какой и где имеено его искать, я не нашел.
 
Van Van #:
А можете показать фоткой какой и где имеено его искать, я не нашел.

Стандартный индикатор Envelopes




Только сдвижка, увы, не принесет Вам профита.

Документация по MQL5: Технические индикаторы / iEnvelopes
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iEnvelopes
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iEnvelopes - Технические индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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