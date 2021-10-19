Индикатор Moving Average с возможностью смещения по осям X и Y
SV74615234:
Приветствую Вас!!!
Подскажите для MT4 есть вариант индикатора MA с возможностью смещения по двум осям X и Y по аналогии как это было возможно в программае RUMUS2
Имеющийся стандартный вариант выставления УРОВНЯ не подходит.
В RUMUS2 индикатор MA можно было смещать и по X и по Y.
У штатного индикатора МА МТ4 есть параметры, позволяющие смещать его по х и у.
Van Van #:
А можете показать фоткой какой и где имеено его искать, я не нашел.
А можете показать фоткой какой и где имеено его искать, я не нашел.
Стандартный индикатор Envelopes
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Приветствую Вас!!!
Подскажите для MT4 есть вариант индикатора MA с возможностью смещения по двум осям X и Y по аналогии как это было возможно в программае RUMUS2
Имеющийся стандартный вариант выставления УРОВНЯ не подходит.
В RUMUS2 индикатор MA можно было смещать и по X и по Y.