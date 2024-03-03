Индикатор средней цены за день - страница 2

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Fortstrend:

Вот ,что бы её на графике рисовало линию
 
  // средняя цена за день
   double middle=(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASKHIGH)+ SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BIDLOW))/2.0;
https://www.mql5.com/ru/docs/constant_indices
Документация по MQL5: Список констант языка MQL5
Документация по MQL5: Список констант языка MQL5
  • www.mql5.com
Список констант языка MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Fortstrend:

Вот ,что бы её на графике рисовало линию

средневзвешенная цена, это немоножко другое

в константах посмотрите, есть она там

 
Renat Akhtyamov:
  // средняя цена за день
   double middle=(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASKHIGH)+ SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BIDLOW))/2.0;
https://www.mql5.com/ru/docs/constant_indices

Спасибо  за код конечно, но я совсем не умею создавать.

[Удален]  
Fortstrend:

Спасибо  за код конечно, но я совсем не умею создавать.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SYMBOL_BIDLOW.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
// средняя цена за день
   double middle=(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASKHIGH)+ SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BIDLOW))/2.0;
   Comment(middle);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Снимок 123456

 
SanAlex:


Простите за наглость, я не умею. Можно готовый?

[Удален]  
Fortstrend:

Простите за наглость, я не умею. Можно готовый?

вот

Файлы:
SYMBOL_BIDLOW.mq5  4 kb
 
SanAlex:

вот

СПАСИБО,ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ

[Удален]  
Fortstrend:

СПАСИБО,ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ

ну это просто набросок - Вам можно ещё к примеру Горизонтальную линию приделать.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот что то типа такого 

Снимок 1234567

Файлы:
SYMBOL_BIDLOW_01.mq5  5 kb
 
SanAlex:

ну это просто набросок - Вам можно ещё к примеру Горизонтальную линию приделать.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот что то типа такого 


Будет время если, прошу сделать и линию

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