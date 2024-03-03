Индикатор средней цены за день - страница 2
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Вот ,что бы её на графике рисовало линию
double middle=(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASKHIGH)+ SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BIDLOW))/2.0;
Вот ,что бы её на графике рисовало линию
средневзвешенная цена, это немоножко другое
в константах посмотрите, есть она там
double middle=(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASKHIGH)+ SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BIDLOW))/2.0;
Спасибо за код конечно, но я совсем не умею создавать.
Спасибо за код конечно, но я совсем не умею создавать.
Простите за наглость, я не умею. Можно готовый?
Простите за наглость, я не умею. Можно готовый?
вот
вот
СПАСИБО,ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ
СПАСИБО,ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ
ну это просто набросок - Вам можно ещё к примеру Горизонтальную линию приделать.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот что то типа такого
ну это просто набросок - Вам можно ещё к примеру Горизонтальную линию приделать.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот что то типа такого
Будет время если, прошу сделать и линию