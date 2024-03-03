Индикатор средней цены за день - страница 4
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Как можно свезатся с моим кансултантом
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Уважаемые дамы и господа!
Кто знает индикатор средней цены за день мт5 с открытия дня?
Видел где то не могу найти.
Здравствуйте! Мне тоже нужен такой индикатор, может кто то подскажет, если такой индикатор?
Здравствуйте! Мне тоже нужен такой индикатор, может кто то подскажет, если такой индикатор?
Прочитайте вторую страницу ветки.
Прочитайте вторую страницу ветки.
Прочитал.Если вы имеете ввиду файлы индикатора..то они нерабочие, непонятно что показывают.
Прочитал.Если вы имеете ввиду файлы индикатора..то они нерабочие, непонятно что показывают.
Индикатор рабочий. Другое дело, что не подходит Вам. В таком случае придется уточнить, что необходимо получить. Ведь ТС остался доволен.
Индикатор рабочий. Другое дело, что не подходит Вам. В таком случае придется уточнить, что необходимо получить. Ведь ТС остался доволен.Мне
Мне нужно показать горизонтальной линией среднюю цену за один день.То есть, например на графике с часовыми свечами после закрытия дня должна нарисоваться горизонтальная линия со средней ценой за этот день, это макс цена плюс миним цена деленная на 2.Скрин прикладываю
Мне нужно показать горизонтальной линией среднюю цену за один день.То есть, например на графике с часовыми свечами после закрытия дня должна нарисоваться горизонтальная линия со средней ценой за этот день, это макс цена плюс миним цена деленная на 2.Скрин прикладываю
ну так попробуйте..
есть учебники и вводные статьи, а это как-раз учебная задача.
настолько учебная, что это делается только и исключительно самостоятельно
ну так попробуйте..
есть учебники и вводные статьи, а это как-раз учебная задача.
настолько учебная, что это делается только и исключительно самостоятельно
Изучать программирование MQL5 ради небольшого индикатора, это нерационально. Возможно есть уже готовый подобный индикатор
Изучать программирование MQL5 ради небольшого индикатора, это нерационально. Возможно есть уже готовый подобный индикатор
Действительно.
Куда рациональнее напрячь народ чтобы нашли то что тебе надо или сделали бесплатно.
Они же, бездельники, сидят, не знают чем заняться. Еще и благодарны будут.