Индикатор средней цены за день - страница 3
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А чо - средняя за сутки...
Господа, я дико извиняюсь, ... может быть человеку нужна MovingAverage?
А чо - средняя за сутки...
Он сам не знает что ему нужно. Я тоже сперва подумал о мувинге.
Он сам не знает что ему нужно. Я тоже сперва подумал о мувинге.
дак мувинг,что каждый бар переставлять?
дак мувинг,что каждый бар переставлять?
Даже на минутке усреднение 1440 не сильно грузит. зато каждую минуту новые данные))) И кстати просто среднее есть, есть медианные, квартили, процентили. И они в совокупности более информативны) Но никогда полностью не точны.
Даже на минутке усреднение 1440 не сильно грузит. зато каждую минуту новые данные))) И кстати просто среднее есть, есть медианные, квартили, процентили. И они в совокупности более информативны) Но никогда полностью не точны.
Надо среднюю цену за день, как это сделать в средней??
Надо среднюю цену за день, как это сделать в средней??
Выбрать цену, на основе которой происходит расчет:
Будет время если, прошу сделать и линию
вот
Или вот
Уважаемые дамы и господа!
Кто знает индикатор средней цены за день мт5 с открытия дня?
Видел где то не могу найти.
может Вы имеете виду этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114
Надо среднюю цену за день, как это сделать в средней??
на каждом баре минутки средняя в 1440 баров будет средней за последние 24 часа. Ее реально легко получить)))
Расчетов средней много. что бы правильно Вам ответили, надо правильно задать вопрос. и чуточку понимать суть. Что в Вашем понимании средняя цена за день, средневзвешенная цена за день, медианная цена, ....