Индикатор средней цены за день - страница 3

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Господа, я дико извиняюсь, ... может быть человеку нужна MovingAverage?
А чо - средняя за сутки...
 
moskitman:
Господа, я дико извиняюсь, ... может быть человеку нужна MovingAverage?
А чо - средняя за сутки...

Он сам не знает что ему нужно. Я тоже сперва подумал о мувинге.

 
Evgeny Belyaev:

Он сам не знает что ему нужно. Я тоже сперва подумал о мувинге.

дак мувинг,что каждый бар переставлять?

 
Fortstrend:

дак мувинг,что каждый бар переставлять?

Даже на минутке усреднение 1440 не сильно грузит. зато каждую минуту новые данные))) И кстати просто среднее есть, есть медианные, квартили, процентили. И они в совокупности более информативны) Но никогда полностью не точны.

 
Valeriy Yastremskiy:

Даже на минутке усреднение 1440 не сильно грузит. зато каждую минуту новые данные))) И кстати просто среднее есть, есть медианные, квартили, процентили. И они в совокупности более информативны) Но никогда полностью не точны.

Надо среднюю цену за день, как это сделать в средней??

 
Fortstrend:

Надо среднюю цену за день, как это сделать в средней??

Выбрать цену, на основе которой происходит расчет: 

[Удален]  
Fortstrend:

Будет время если, прошу сделать и линию

вот 

Снимок

Или вот

Снимок1

Файлы:
SYMBOL_BIDLOW_02.mq5  10 kb
SYMBOL_BIDLOW_03.mq5  11 kb
[Удален]  
Fortstrend:
Уважаемые дамы и господа!
Кто знает индикатор средней цены за день мт5 с открытия дня?
Видел где то не могу найти.

может Вы имеете виду этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114

Pivot Lines TimeZone
Pivot Lines TimeZone
  • www.mql5.com
Индикатор уровней Pivot, промежуточных уровней Pivot и уровней Camarilla с отображением индикаторными буферами и горизонтальными линиями.
 
Fortstrend:

Надо среднюю цену за день, как это сделать в средней??

на каждом баре минутки средняя в 1440 баров будет средней за последние 24 часа. Ее реально легко получить)))

Расчетов средней много. что бы правильно Вам ответили, надо правильно задать вопрос. и чуточку понимать суть. Что в Вашем понимании средняя цена за день, средневзвешенная цена за день, медианная цена, ....

 
Середина дневной свечи. 
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