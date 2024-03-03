Индикатор средней цены за день - страница 5
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Действительно.
Куда рациональнее напрячь народ чтобы нашли то что тебе надо или сделали бесплатно.
Они же, бездельники, сидят, не знают чем заняться. Еще и благодарны будут.
Я же не просил сделать или найти для меня.Это очень простой индикатор, возможно здесь на сайте есть готовый в общем доступе. Да, есть в общем доступе готовый бесплатный, но он показывает только на дневных свечах.
Я же не просил сделать или найти для меня.Это очень простой индикатор, возможно здесь на сайте есть готовый в общем доступе. Да, есть в общем доступе готовый бесплатный, но он показывает только на дневных свечах.
Так тут в кодобазе десятки тысяч их есть. В этом и заключается работа: определить есть или нет нужный и найти его.
Мне нужно показать горизонтальной линией среднюю цену за один день.То есть, например на графике с часовыми свечами после закрытия дня должна нарисоваться горизонтальная линия со средней ценой за этот день, это макс цена плюс миним цена деленная на 2.Скрин прикладываю
Если отображать нужно за текущий день (тот, который еще не закрыт), то горизонтальной линии не получится, т. к. в течение дня максимум и минимум дня изменяются. Если же нужно отображать за предыдущий день, то это простой индикатор - DayHL. Опубликован в CodeBase еще в 2007-ом году. У него, кроме максимума и минимума дня, есть еще и средняя линия.
Если отображать нужно за текущий день (тот, который еще не закрыт), то горизонтальной линии не получится, т. к. в течение дня максимум и минимум дня изменяются. Если же нужно отображать за предыдущий день, то это простой индикатор - DayHL. Опубликован в CodeBase еще в 2007-ом году. У него, кроме максимума и минимума дня, есть еще и средняя линия.
Да, мне нужно среднюю линию за каждый из 20 предыдущих дней, кроме последнего дня.Попробую найти, хотя не представляю где это..
Да, мне нужно среднюю линию за каждый из 20 предыдущих дней, кроме последнего дня.Попробую найти, хотя не представляю где это..
Вверху страницы - Code Base. Если вбить в поиск DayHL, то там всего две строки. Вроде в них запутаться сложно.
Изучать программирование MQL5 ради небольшого индикатора, это нерационально. Возможно есть уже готовый подобный индикатор
согласен!
поэтому рисуйте руками или ройтесь в код-базе!за любое, подчеркиваю, любое привлечение чужого труда нужно платить
Original 2009 for MetaTrader 4
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