Как побороть зернистость графика? - страница 4

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Andrey Khatimlianskii:

Объекты доступны для чтения со всеми своими свойствами. Индикаторные буфферы еще лучше для этого приспособлены.

При рисовании на канве нужно делать свое АПИ для доступа к внутренним объектам. Например, если нарисовали свечи, чтобы получить их значения ОХЛЦ нужно писать свои функции для доступа к этим данным.

Это ж зачем входить через выход) Сначала создаете и поддерживаете коллекцию свечей, и уже потом если надо их отрисовываете на чём угодно.

 
Andrey Khatimlianskii:

Объекты доступны для чтения со всеми своими свойствами. Индикаторные буфферы еще лучше для этого приспособлены.

При рисовании на канве нужно делать свое АПИ для доступа к внутренним объектам. Например, если нарисовали свечи, чтобы получить их значения ОХЛЦ нужно писать свои функции для доступа к этим данным.

Висит массив структур в памяти, ресурсе или на диске. Зачем нужен API для доступа к элементу массива? Тем более висит он все равно внутри класса и для удобного доступа к данным существуют методы, которые, понятное дело, надо реализовывать, но что здесь сложного?
 

Да все верно вы говорите, нужно просто "добавить методы". Я об этом АПИ и говорил.

А после этого "просто", нужно сделать другое — написать функции расчета индикаторов по этим просто полученным данным. И т.д.

Я как бы не против канваса, сам рисую, просто указываю на его очевидные минусы.

MarketScreener for MT5
MarketScreener for MT5
  • 2020.10.01
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Get the MarketScreener for MetaTrader5 — https://www.mql5.com/en/market/product/55481
 
Andrey Khatimlianskii:

Да все верно вы говорите, нужно просто "добавить методы". Я об этом АПИ и говорил.

А после этого "просто", нужно сделать другое — написать функции расчета индикаторов по этим просто полученным данным. И т.д.

Я как бы не против канваса, сам рисую, просто указываю на его очевидные минусы.

Круто, Андрей, прекрасная работа. 
Да ты просто вредничаешь.  Ты же прекрасно понимаешь, что главная ценность программиста - это его опыт и его торба библиотек, которые он может портировать в любой среде(языке) разработки.   
Поэтому создавать собственные API - это больше благо, чем блажь. Были бы кости, а мясо можно нарастить.
Зачем же себя ограничевать жесткими рамками, когда есть полная свобода дейсвий. И твоя работа этому подтверждение.


Вон Роман тоже красавчик. Далеко пойдет. Битмат уже освоил на 5, осталось только создать anti-aliasing библиотеку и в дамках.
Как-то форум немного оживает. Свежая кровь приходит. У меня недавно было ощущение - все - полный застой. 

 
Ihor Herasko:

Проблема: нужно отобразить на графике некие области толщиной от одного пункта и теоретически до бесконечности. Для этого пока удобнее всего использовать объект "прямоугольник" с заливкой (без заливки - не выход). Когда прямоугольник получается достаточно высокий, то он отображается при любом масштабе графика. Но стоит прямоугольнику дать небольшую высоту, сопоставимую с размером пикселя на графике, он затирает сам себя.

Он не затирает сам себя - он исчезает - это неоднократно озвученная ошибка в графической части MetaTrader. Если высоту прямоугольника сделать очень большой, то он также исчезнет, а если начать менять вертикальный масштаб, то в какой то момент снова появится

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Ошибки, баги, вопросы

A100, 2020.12.03 18:36

Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!

GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился




 
Nikolai Semko:

Круто, Андрей, прекрасная работа. 
Да ты просто вредничаешь.  Ты же прекрасно понимаешь, что главная ценность программиста - это его опыт и его торба библиотек, которые он может портировать в любой среде(языке) разработки.   
Поэтому создавать собственные API - это больше благо, чем блажь. Были бы кости, а мясо можно нарастить.
Зачем же себя ограничевать жесткими рамками, когда есть полная свобода дейсвий. И твоя работа этому подтверждение.


Вон Роман тоже красавчик. Далеко пойдет. Битмат уже освоил на 5, осталось только создать anti-aliasing библиотеку и в дамках.
Как-то форум немного оживает. Свежая кровь приходит. У меня недавно было ощущение - все - полный застой. 

Спасибо!

Я не вредничаю, я мечтаю, чтобы кто-то написал эту самую библиотеку на MQL, и мне стало проще ;)

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