Как побороть зернистость графика? - страница 4
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Объекты доступны для чтения со всеми своими свойствами. Индикаторные буфферы еще лучше для этого приспособлены.
При рисовании на канве нужно делать свое АПИ для доступа к внутренним объектам. Например, если нарисовали свечи, чтобы получить их значения ОХЛЦ нужно писать свои функции для доступа к этим данным.
Это ж зачем входить через выход) Сначала создаете и поддерживаете коллекцию свечей, и уже потом если надо их отрисовываете на чём угодно.
Объекты доступны для чтения со всеми своими свойствами. Индикаторные буфферы еще лучше для этого приспособлены.
При рисовании на канве нужно делать свое АПИ для доступа к внутренним объектам. Например, если нарисовали свечи, чтобы получить их значения ОХЛЦ нужно писать свои функции для доступа к этим данным.
Да все верно вы говорите, нужно просто "добавить методы". Я об этом АПИ и говорил.
А после этого "просто", нужно сделать другое — написать функции расчета индикаторов по этим просто полученным данным. И т.д.
Я как бы не против канваса, сам рисую, просто указываю на его очевидные минусы.
Да все верно вы говорите, нужно просто "добавить методы". Я об этом АПИ и говорил.
А после этого "просто", нужно сделать другое — написать функции расчета индикаторов по этим просто полученным данным. И т.д.
Я как бы не против канваса, сам рисую, просто указываю на его очевидные минусы.
Круто, Андрей, прекрасная работа.
Да ты просто вредничаешь. Ты же прекрасно понимаешь, что главная ценность программиста - это его опыт и его торба библиотек, которые он может портировать в любой среде(языке) разработки.
Поэтому создавать собственные API - это больше благо, чем блажь. Были бы кости, а мясо можно нарастить.
Зачем же себя ограничевать жесткими рамками, когда есть полная свобода дейсвий. И твоя работа этому подтверждение.
Вон Роман тоже красавчик. Далеко пойдет. Битмат уже освоил на 5, осталось только создать anti-aliasing библиотеку и в дамках.
Как-то форум немного оживает. Свежая кровь приходит. У меня недавно было ощущение - все - полный застой.
Проблема: нужно отобразить на графике некие области толщиной от одного пункта и теоретически до бесконечности. Для этого пока удобнее всего использовать объект "прямоугольник" с заливкой (без заливки - не выход). Когда прямоугольник получается достаточно высокий, то он отображается при любом масштабе графика. Но стоит прямоугольнику дать небольшую высоту, сопоставимую с размером пикселя на графике, он затирает сам себя.
Он не затирает сам себя - он исчезает - это неоднократно озвученная ошибка в графической части MetaTrader. Если высоту прямоугольника сделать очень большой, то он также исчезнет, а если начать менять вертикальный масштаб, то в какой то момент снова появится
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.12.03 18:36
Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!
GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился
Круто, Андрей, прекрасная работа.
Да ты просто вредничаешь. Ты же прекрасно понимаешь, что главная ценность программиста - это его опыт и его торба библиотек, которые он может портировать в любой среде(языке) разработки.
Поэтому создавать собственные API - это больше благо, чем блажь. Были бы кости, а мясо можно нарастить.
Зачем же себя ограничевать жесткими рамками, когда есть полная свобода дейсвий. И твоя работа этому подтверждение.
Вон Роман тоже красавчик. Далеко пойдет. Битмат уже освоил на 5, осталось только создать anti-aliasing библиотеку и в дамках.
Как-то форум немного оживает. Свежая кровь приходит. У меня недавно было ощущение - все - полный застой.
Спасибо!
Я не вредничаю, я мечтаю, чтобы кто-то написал эту самую библиотеку на MQL, и мне стало проще ;)