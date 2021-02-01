Как побороть зернистость графика? - страница 3
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а куда же можно применить ? ведь хорошо рисует.
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вот это у Вас прикольно смотрится
Вы наверное не в курсе, что канвас - это и есть BMP Label, точнее обернутый в класс BMP Label, чтобы было с ним удобнее работать.
Николай, Вы, наверно, не в курсе что мухи на котлетах, это экзотические VIP добавки для усиления аппетита. :) Знаю даже с опарышами едят радуются и говорят как вкусно. А по мне так лучше без этой вкуснячей экзотики. Можно каждое утро трусы через голову надевать. Никто не запрещает. Лишь бы нравилось. Когда привыкнешь будешь думать что все так и делают, и будешь думать что трусы надевают только через голову. И голова как раз для этого и создана. А кто-то ещё пока не знает зачем нужна голова и как нужно надевать нижнее бельё.
Что касается меня я прямо написал что шорты лучше надевать через ноги. Думать что голова нужна для надевания штанов боюсь не совсем верно. Хотя всю жизнь штаны можно надевать через голову, и думать что голова как раз специально создана для надевания штанов, а кто-то ещё не знает для чего создана голова. Здесь только респект автору. И дело вкуса.
Смею ещё раз заметить если Вы все же не уловили это в предыдущем посте. Использование санвас, то есть того, что Вы пишите создано специально для этого, очень долго нудно и мучительно. Для решения многих задач этого делать не обязательно, да и вообще не нужно. Есть стандартный объект, который создан для рисования. Зачем каждый раз надевать штаны через голову? Да и зачем вообще использовать голову для надевания штанов? Зачем усложнять, если можно всё сделать намного проще?
Николай, Вы, наверно, не в курсе что мухи на котлетах, это экзотические VIP добавки для усиления аппетита. :) Знаю даже с опарышами едят радуются и говорят как вкусно. А по мне так лучше без этой вкуснячей экзотики. Можно каждое утро трусы через голову надевать. Никто не запрещает. Лишь бы нравилось. Когда привыкнешь будешь думать что все так и делают, и будешь думать что трусы надевают только через голову. И голова как раз для этого и создана. А кто-то ещё пока не знает зачем нужна голова и как нужно надевать нижнее бельё.
Что касается меня я прямо написал что шорты лучше надевать через ноги. Думать что голова нужна для надевания штанов боюсь не совсем верно. Хотя всю жизнь штаны можно надевать через голову, и думать что голова как раз специально создана для надевания штанов, а кто-то ещё не знает для чего создана голова. Здесь только респект автору. И дело вкуса.
Смею ещё раз заметить если Вы все же не уловили это в предыдущем посте. Использование санвас, то есть того, что Вы пишите создано специально для этого, очень долго нудно и мучительно. Для решения многих задач этого делать не обязательно, да и вообще не нужно. Есть стандартный объект, который создан для рисования. Зачем каждый раз надевать штаны через голову? Да и зачем вообще использовать голову для надевания штанов?
Как видно, не сложнее чем с простым объектом няньчится.
Всего навсего два новых слова, которые могут слух резать. Это
ResourceFree и ResourceCreate
Ну и может
ColorToARGB
Просто нужно запомнить или выучить. А потом знать что это не так страшно. И всё. Путь открыт. Рисуйте себе на здоровье что угодно.
я уже задумался - он же в объектах отображается значить от него можно играть дальше, к примеру открыть позицию или закрыть.
Да что хотите можете, лишь бы хоть немного связь и логика прослеживалась. А то трудно разобрать, когда непонятно что делает.
Для примера.
Вау!!!
Спасибо, очень тронут. :) Творческих Вам успехов Николай.
Как видно, не сложнее чем с простым объектом няньчится.
Всего навсего два новых слова, которые могут слух резать. Это
Ну и может
Просто нужно запомнить или выучить. А потом знать что это не так страшно. И всё. Путь открыт. Рисуйте себе на здоровье что угодно.
тоже самое, только покороче:
Вы, Роман, реально не в курсе что канвас - это и есть объект OBJ_BITMAP_LABEL
Проблема: нужно отобразить на графике некие области толщиной от одного пункта и теоретически до бесконечности. Для этого пока удобнее всего использовать объект "прямоугольник" с заливкой (без заливки - не выход). Когда прямоугольник получается достаточно высокий, то он отображается при любом масштабе графика. Но стоит прямоугольнику дать небольшую высоту, сопоставимую с размером пикселя на графике, он затирает сам себя.
С линиями такой проблемы нет. Но отображать область высотой в 100-200 пунктов линиями похоже на перебор.
Как же оптимально отобразить области малого размера таким же образом, как и достаточно большие области?
Блин, почему канвас все считают чем то более сложным, чем рисовать объектами?
Вот вам пример простого индикатора, который рисует линию вслед за движением мышки, причем разноцветную. И эта линия привязана не к координатам, а ко времени и цене.
Попробуйте сделать тоже самое через объекты.
Через объкты:
Зачем тогда использовать объеты, тем более они очень ограничены по своим возможностям.
Как раз для быстрой оценки и визуализации проще использовать канвас. Правда лучше с моим классом iCanvas.
Объекты доступны для чтения со всеми своими свойствами. Индикаторные буфферы еще лучше для этого приспособлены.
При рисовании на канве нужно делать свое АПИ для доступа к внутренним объектам. Например, если нарисовали свечи, чтобы получить их значения ОХЛЦ нужно писать свои функции для доступа к этим данным.