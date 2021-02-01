Как побороть зернистость графика? - страница 2
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Да, для конечного продукта можно и на канвасе порисовать, и BMP Label поюзать. Но на данном этапе это все лишнее, т. к. требуется оценить стратегию, а для этого нужно лишь видеть все определенные области.
Блин, почему канвас все считают чем то более сложным, чем рисовать объектами?
Вот вам пример простого индикатора, который рисует линию вслед за движением мышки, причем разноцветную. И эта линия привязана не к координатам, а ко времени и цене.
Попробуйте сделать тоже самое через объекты.
Через объкты:
Зачем тогда использовать объеты, тем более они очень ограничены по своим возможностям.
Как раз для быстрой оценки и визуализации проще использовать канвас. Правда лучше с моим классом iCanvas.
Блин, почему канвас все считают чем то более сложным, чем рисовать объектами?
Вот вам пример простого индикатора, который рисует линию вслед за движением мышки, причем разноцветную. И эта линия привязана не к координатам, а ко времени и цене.
Попробуйте сделать тоже самое через объекты.
Через объкты:
Зачем тогда использовать объеты, тем более они очень ограничены по своим возможностям.
Как раз для быстрой оценки и визуализации проще использовать канвас. Правда лучше с моим классом iCanvas.
я понимаю это просто пример ? а то рисует и рисует.
я понимаю это просто пример ? а то рисует и рисует.
да, это просто демонстрация для программистов. Меняем вертикальный масштаб и делает горизонтальную прокрутку.
смысла нет
да, это просто демонстрация для программистов.
смысла нет
Все равно интересно - хоть я и не программист, а вдруг и что то в пользу пойдёт.
Да, для конечного продукта можно и на канвасе порисовать, и BMP Label поюзать. Но на данном этапе это все лишнее, т. к. требуется оценить стратегию, а для этого нужно лишь видеть все определенные области.
Смотрите, дело Ваше.Опять же, со своей колокольни, давно стараюсь отказываться от разных графических объектов. Во первых, рисуются коряво. Во вторых у каждого есть свой прибабах, который надо помнить. И, третье, может самое основное, у объектов есть свои ограничения. Короче, за всей простотой объектов, потом вскрывается тотальный чёрный геморой. Время уходит на много больше на разработку, если нянчиться с каждым объектом.
Но на пути решения обозначенных задач, стоит один большой жирный минус, который глотают все как правду мать. Мне кажется что может стоит отделять где мухи, где котлеты. Хотя может это и неважно. А именно, канвас, по моему это болезнь, но как Вы пишете BMP Label, это таблетка. Притом BMP Label, это таблетка вообще от всего. Пишете отдельно функции, как, например, WM_PAINT и рисуете что хотите. Хоть свечи, хоть ещё чего. Рисуете и толком не переживаете. Но использовать канвас, это всё равно что рожать через, то место, которое для этого не приспособлено. Мучитель больно, нудно, да и зачем? Прямое использование labelов и всё. Нужно разобраться один раз и рисовать всегда и везде. Разные объекты даже близко не дадут Вам то, что Вы будите иметь с labelов. Использование BMP labelов + палитра ARGB сразу превращают картинки в адекватный интерфейс. Но выбор, конечно, будет всегда за Вами. Любителей щи лаптем похлебать тоже много. Жирнее код, больше работы. И т.д. С уважением.
Смотрите, дело Ваше.Опять же, со своей колокольни, давно стараюсь отказываться от разных графических объектов. Во первых, рисуются коряво. Во вторых у каждого есть свой прибабах, который надо помнить. И, третье, может самое основное, у объектов есть свои ограничения. Короче, за всей простотой объектов, потом вскрывается тотальный чёрный геморой. Время уходит на много больше на разработку, если нянчиться с каждым объектом.
Но на пути решения обозначенных задач, стоит один большой жирный минус, который глотают все как правду мать. Мне кажется что может стоит отделять где мухи, где котлеты. Хотя может это и неважно. А именно, канвас, по моему это болезнь, но как Вы пишете BMP Label, это таблетка. Притом BMP Label, это таблетка вообще от всего. Пишете отдельно функции, как, например, WM_PAINT и рисуете что хотите. Хоть свечи, хоть ещё чего. Рисуете и толком не переживаете. Но использовать канвас, это всё равно что рожать через, то место, которое для этого не приспособлено. Мучитель больно, нудно, да и зачем? Прямое использование labelов и всё. Нужно разобраться один раз и рисовать всегда и везде. Разные объекты даже близко не дадут Вам то, что Вы будите иметь с labelов. Использование BMP labelов + палитра ARGB сразу превращают картинки в адекватный интерфейс. Но выбор, конечно, будет всегда за Вами. Любителей щи лаптем похлебать тоже много. Жирнее код, больше работы. И т.д. С уважением.
Вы наверное не в курсе, что канвас - это и есть BMP Label, точнее обернутый в класс BMP Label, чтобы было с ним удобнее работать.
Все равно интересно - хоть я и не программист, а вдруг и что то в пользу пойдёт.
надо сделать удобную рисовалку. Стандартная в MT5 и в MT4 - просто прошлый век.
надо сделать удобную рисовалку. Стандартная в MT5 и в MT4 - просто прошлый век.
я уже задумался - он же в объектах отображается значить от него можно играть дальше, к примеру открыть позицию или закрыть.
я уже задумался - он же в объектах отображается значить от него можно играть дальше, к примеру открыть позицию или закрыть.
Да Вы что!
Это только визуализация.
Использование объектов, в том числе BitMap для программного принятия торговых решений- это почесать себе ухо ногой, причем не своей.
Тем более особенность канваса (bitmap) такова, что все линии, фигуры и т.д. - это один объкт.
Да Вы что!
Это только визуализация.
Использование объектов, в том числе BitMap для принятия торговых решений- это почесать себе ухо ногой, причем не своей.
а куда же можно применить ? ведь хорошо рисует.
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вот это у Вас прикольно смотрится