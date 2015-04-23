Более 50% профита в месяц - это реально? - страница 9

elugovoy:

Инвестор запрашивает более 50% дохода в месяц.

Начальный депозит $4300. Реально ли это?

Если да, то какую стратегию посоветуете? Каким лотом торговать? И вообще Ваши рекомендации. 

Откуда такие берутся, для трейдера доход лучше увеличивать сумой конечно, вы только учитесь на права, а уже пытаетесь ездить шумахером на равных, да ещё и на деньги инвестора.
 
seo2012:
неудачное сравнение! многие только отучившись на права с ходу садятся за руль и катают если не как шумахер то по крайней мере лучше чем любой рядовой "опытный" автомобилист!!! Все зависит от человека!!!

 
Все зависит от тс - если хорошая,то при грамотном и агрессивному рм можно и больше зарабатывать. Все зависит от размера матожидания тс,если оно 80-85%,то можно и больше,причём без особого риска. Может через год депо сольешь,но до этого заработаешь много.
 
shabanw:
Какой смысл много зарабатывать, если все сливать ?

И хорошо бы поглядеть на отношение ТП/СЛ системы с матожиданием выигрыша 80%...

 
mmmoguschiy:

Аесли так:

  - первокурсник медицинского взялся за пересадку органов своему знакомому с предоплатой.

 
IvanIvanov:

Безграмотный инвестор особо не заморачивается с выбором управляющего и на 100% уверен что ему удастся не только сохранить свои вложения но и приумножить

Почитайте ветки слитых паммов, советников и т.п. они кишат слюнями безграмотных инвесторов сложивших все свои яйца в одну корзину...

Ваш инвестор судя по всему из второго разряда, судя по количеству смененных управляющих и планируемым доходам... оно вам это нада....а

 

К тому же у этого инвестора и двух яиц даже нет.

 
Laryx:

И хорошо бы поглядеть на отношение ТП/СЛ системы

Никогда не понимал и до сих пор не понимаю зачем нужно это отношение.

ТП - это просто цифра, которой я никогда не пользуюсь, так как  правильная стратегия ДОЛЖНА давать сигналы на закрытие  позиции. А стоп-лосс должен быть страховочным ( на случай форс-мажора )  и  срабатывать очень редко, как и появление форс-мажора.

Но каждый сходит с ума по-своему!  ( народная мудрость ).

 
MIG32:

Аесли так:

Хирург-заочник
