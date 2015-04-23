Более 50% профита в месяц - это реально? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инвестор запрашивает более 50% дохода в месяц.
Начальный депозит $4300. Реально ли это?
Если да, то какую стратегию посоветуете? Каким лотом торговать? И вообще Ваши рекомендации.
Откуда такие берутся, для трейдера доход лучше увеличивать сумой конечно, вы только учитесь на права, а уже пытаетесь ездить шумахером на равных, да ещё и на деньги инвестора.
неудачное сравнение! многие только отучившись на права с ходу садятся за руль и катают если не как шумахер то по крайней мере лучше чем любой рядовой "опытный" автомобилист!!! Все зависит от человека!!!
Все зависит от тс - если хорошая,то при грамотном и агрессивному рм можно и больше зарабатывать. Все зависит от размера матожидания тс,если оно 80-85%,то можно и больше,причём без особого риска. Может через год депо сольешь,но до этого заработаешь много.
Какой смысл много зарабатывать, если все сливать ?
И хорошо бы поглядеть на отношение ТП/СЛ системы с матожиданием выигрыша 80%...
неудачное сравнение! многие только отучившись на права с ходу садятся за руль и катают если не как шумахер то по крайней мере лучше чем любой рядовой "опытный" автомобилист!!! Все зависит от человека!!!
Аесли так:
- первокурсник медицинского взялся за пересадку органов своему знакомому с предоплатой.
Безграмотный инвестор особо не заморачивается с выбором управляющего и на 100% уверен что ему удастся не только сохранить свои вложения но и приумножить
Почитайте ветки слитых паммов, советников и т.п. они кишат слюнями безграмотных инвесторов сложивших все свои яйца в одну корзину...
Ваш инвестор судя по всему из второго разряда, судя по количеству смененных управляющих и планируемым доходам... оно вам это нада....а
К тому же у этого инвестора и двух яиц даже нет.
И хорошо бы поглядеть на отношение ТП/СЛ системы
Никогда не понимал и до сих пор не понимаю зачем нужно это отношение.
ТП - это просто цифра, которой я никогда не пользуюсь, так как правильная стратегия ДОЛЖНА давать сигналы на закрытие позиции. А стоп-лосс должен быть страховочным ( на случай форс-мажора ) и срабатывать очень редко, как и появление форс-мажора.
Но каждый сходит с ума по-своему! ( народная мудрость ).
Аесли так:
- первокурсник медицинского взялся за пересадку органов своему знакомому с предоплатой.