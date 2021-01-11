Теория на сколько еще может вырасти биткоин. - страница 2
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а во вторых капитализация может превышать число денег.
есть определенный товарооборот в мире. для обеспечения этого товарооборота используются деньги.
вот сейчас в мире денег на 100 трлн долларов.
деньги имеют определенная стоимость.
объем денег прямопропорционально относится к товарообороту в мире.
если увеличить количество денег - их стоимость упадет, если уменьшится количество денег - их стоимость вырастет.
биткоины я воспринимаю как валюту.
и вот сейчас уже некоторые покупки в интернете осуществляются за биткоины. таким образом биткоин вытесняет другие валюты.
и максимум, что он может сделать - это вытеснить все валюты, и их заменить, в таком случае его стоимость вырастет в 100 раз.
но я вижу такую ситуацию фантастической, и считаю, что максимум, что он может вытеснить это только 10%.
Золото, например, стоит 7 трлн долларов.
Это потому что оно потеряло статус денег.
Если золоту вернут статус денег, то все доллары и другие банкноты обесценятся, а стоимость золота возрастет до 100 трлн.
есть определенный товарооборот в мире. для обеспечения этого товарооборота используются деньги.
вот сейчас в мире денег на 100 трлн долларов.
деньги имеют определенная стоимость.
объем денег прямопропорционально относится к товарообороту в мире.
если увеличить количество денег - их стоимость упадет, если уменьшится количество денег - их стоимость вырастет.
биткоины я воспринимаю как валюту.
и вот сейчас уже некоторые покупки в интернете осуществляются за биткоины. таким образом биткоин вытесняет другие валюты.
и максимум, что он может сделать - это вытеснить все валюты, и их заменить, в таком случае его стоимость вырастет в 100 раз.
но я вижу такую ситуацию фантастической, и считаю, что максимум, что он может вытеснить это только 10%.
Золото, например, стоит 7 трлн долларов.
Это потому что оно потеряло статус денег.
Если золоту вернут статус денег, то все доллары и другие банкноты обесценятся, а стоимость золота возрастет до 100 трлн.
Надеялся на какую то мысль, её наверное могло придать если бы вы упомянули и учли термин 'скорость оборота денег'. А так, бессвязная чушь прогулявшего макро-и вообще экономику, уж простите)
Вот некоторые люди увидели, что биток вырос в 1000 раз, и они его сейчас покупают. Они думают, что тоже смогут увеличить свои счета в 1000 раз.
Но в 1000 раз он уже не вырастет!
Когда биток стоил цент (и менее) и вырос в 1000 раз, многие тоже так примерно рассуждали, и что?)
Особенность времени такова, что черные лебеди притаились похоже целой стаей за углом.
Надеялся на какую то мысль, её наверное могло придать если бы вы упомянули и учли термин 'скорость оборота денег'. А так, бессвязная чушь прогулявшего макро-и вообще экономику, уж простите)
при чем тут скорость оборота денег? скорость оборота денег такая, какая она есть. мы тут не обсуждаем увеличение скорости оборота и уменьшение.
не пиши бред.
ему термин не упомянули. может тебе еще всю макроэкономику нужно было упомянуть?
бредоносец.
Иди исполняй заказы на фрилансе, "старательный" ты наш и "исполнительный" работничек 😂😂😂
икономист блин)))
не, 100 трлн - это масса всех денег, не только долларов.
почему?
Почему, показал на рисунке. Пусть на рынке есть 2 участника (А) и (Б). (А) владеет товаром, ящиками, (Б) владеет деньгами, долларами. У одного есть 5 ящиков, у второго 5$. Если ящик полный эквивалент стоимости, то в таком случае 1 ящик будет стоить 1 доллар. Далее представим, что по каждой цене выставлено по 1 объему товара. Если объем товара выкупается, то цена увеличивается (как на рынке). Получается, что имея 5$ денег, последовательно выкупая банды, участник (Б) поднимет стоимость товара до 3$ и у него закончатся деньги, но капитал вырастет до 8$. Далее участник (А), видя, что его товар дорожает, решает выкупить 1 единцу назад по 3$, отдав все свои деньги. Так у участника (A) снова имеется 5$ и он может купить еще ящик по 4$, останется у него 1$. Но капитал у участника (Б) уже 9$ и он под залог капитала может взять кредит у участника (А) в 4$, так у нег основа будет 5$. На свои 5$ (Б) может выкупить ящик по цене 5$ и следующий ящик будет стоить уже 6$. Так имея всего 5$ и 5 ящиков, мы разогнали цену ящика до 6$ за штуку. Но капитал (А) теперь 21$ и он может взять кредит под залог капитала в банке и выкупить товар назад, начав цикл заново с новой суммой.
Я не говорю, что цена биткоина обязательно будет в 100 раз больше текущей, но упрощенно рынки так работают и этому ничего не мешает.
при чем тут скорость оборота денег? скорость оборота денег такая, какая она есть. мы тут не обсуждаем увеличение скорости оборота и уменьшение.
не пиши бред.
ему термин не упомянули. может тебе еще всю макроэкономику нужно было упомянуть?
бредоносец.
Иди исполняй заказы на фрилансе, "старательный" ты наш и "исполнительный" работничек 😂😂😂
икономист блин)))
Зря обиделись. Мне просто всегда режет глаз когда люди рассуждают с уверенностью о вещах, в которых не понимают базовых основ.
Но судя по вашей реакции истеричной закомплексованной школьницы, у вас не только с экономическим образованием проблемы))
Товарооборот в мире может быть 100 трлн, при этом денежные агрегаты могут быть кратно больше, при этом капитализация конкретного актива так же может быть кратно больше. Просто факт.
А ваши уверенные рассуждения от непонимания, умение гуглить циферки ничего в этом плане не меняет.