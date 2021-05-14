Рынок часто дает второй шанс трейдерам - как не упустить его? - страница 5
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Тенденция видна
Зачем биться о стену лбом? Уже много раз показали бесперспективность попыток. Потому что раз за разом совершаются 10 ошибок новичка
Надо сразу все условия обговаривать. Сначала сказали хочу мульен. Показал как это сделать. Теперь выясняется со 100 тыр. Ну это то же самое что со 100 сделать тысячу = увеличить в 10 раз. Потом заявите, что хотите на реале? У меня есть система советников, которая на демо за 12 часов однажды увеличила депозит в 2 миллиона раз. Со 100 долларов до 200 лимонов. Это мой рекорд. Это показывает теоретический предел разгона депозита. Интересует? Торговал сразу на 6 инструментов. Если взять больше - скорость еще в 2 раза увеличится. Но дольше разворачивать. Можно попытаться снова эту систему развернуть... Интересует? Советники, роботы, АТС (Автоматические торговые Системы), МТС (Механические торговые Системы) ... Интересует? Языки программирования. Интересует? Язык MQL Интересует? В 2 миллиона раз за 12 часов по экспоненте с возрастающим лотом. Лосей мало. Последний 2 миллиона долларов съел. Как мне их было жалко. Даже на демо жалко потерять два зеленых лимона. А что было бы на реале? Из-за этого убрал эту систему подальше. Интересует?
Не знаю как гопнику, а мне интересно, но жажда не мучает - "зелёную" мне не преодолеть. Вот только, почему ОДНАЖДЫ? - Один раз только получилось (пусть не так круто) или после одного такого случая ёкнуло в груди?
Не знаю как гопнику, а мне интересно, но жажда не мучает - "зелёную" мне не преодолеть. Вот только, почему ОДНАЖДЫ? - Один раз только получилось (пусть не так круто) или после одного такого случая ёкнуло в груди?
Поставил рекорд = 2 миллиона раз за 12 часов на демо, убрал систему подальше. Есть другие дела. Подумал, что можно сигнал на демо сделать. Но долго разворачивать систему. Сигналы, дающие 50% и более в месяц считаются рисковыми
эээ...сдаётся кто-то что-то звездит...
2 млн это примерно 2^21 это 21000 пунктов.
эээ...сдаётся кто-то что-то звездит...
2 млн это примерно 2^21 это 21000 пунктов.
Вы упустили экспоненциальный рост депозита благодаря лоту, пропорциональному средствам. Торговля велась по 6 инструментам
как раз таки учёл.. поэтому там степень
как раз таки учёл.. поэтому там степень
Если лот пропорционален средствам, достаточно 500 пунктов. Это демо. Азарт 60%. Благодаря уникальной системе было мало лосей.
если лот на всё катушку, то удвоение это сколько по вашему в пунктах ? :-)
даже для уникальной системы где в тестере спред=0, и торговля от заранее сваренного зигзага
Некоторая вырезка ...
2 торговых дня, центовик
если лот на всё катушку, то удвоение это сколько по вашему в пунктах ? :-)
даже для уникальной системы где в тестере спред=0, и торговля от заранее сваренного зигзага
Система роботов для ДЕМО. Депозит 100$ Плечо 500 Лот=0,3 ТП=50 Спред=10 Пятизнак Движение цены в 60 пунктов дает прирост 15$ На следующем инструменте лот=0,34 По кругу пройдут 5 инструментов и будет удвоение, если все 6 инструментов будет увеличение в 2,3 раза.
Надо удвоить 21 раз. Общее движение 60*21=1260 пунктов. Учитывая, что за 12 часов цена движется вверх-вниз набрать столько пунктов реально. 21*6=720 ордеров +10% на 5% лосей за 12*60=720 минут. Когда по одному инструменту закрывался, следующий кричал: Я! Я! Выбери меня!!! При 1 инструменте увеличение в 1,15^21=18 раз