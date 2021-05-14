Рынок часто дает второй шанс трейдерам - как не упустить его? - страница 2
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Там отсутствует указание, что это демо. Впрочем, какая разница. Наверняка это деньги инвестора.
Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?
Web Гопник слил кучу демо-депозитов, продемонстрировав это как сигналы
Теперь он раздобыл желанные 100 тыр и снова открыл сигнал
Давайте разберем пример на картинке. Сделки Гопник скрыл, рассмотрим график депозита - второй участок обвел красным овалом:
Здесь Web Гопник слил сразу 15 тысяч рублей. Почему? Потому, что Web Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока
и что за ошибки?
Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?
Написал же: Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока
Демо, так демо. Какая в конце концов разница? Результат-то все равно предопределен!
Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор? А вы заладили, демо ... демо ...
Судя по к-ву созданных им флудерских тем, он просто набивает себе рейтинг.
Но вот зачем ему тот рейтинг...
Написал же: Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока
И что за ошибки?Назови хотя бы 3
10 ошибок, характерных для начинающего игрока. Ошибки повторяются, Депозит уменьшается... Уже -22%. Есть смысл убрать сигналы и прекратить позорться
Помните, в сказке про умного мышонка: А сова все ниже, ниже. А сова все ближе, ближе... Тут тоже самое про депозит и его конец
10 ошибок, характерных для начинающего игрока. Ошибки повторяются, Депозит уменьшается... Уже -22%. Есть смысл убрать сигналы и прекратить позорться
Помните, в сказке про умного мышонка: А сова все ниже, ниже. А сова все ближе, ближе... Тут тоже самое про депозит и его конец
Я хочу довести до миллиона депозит.И ты не сказал, что за ошибки.
и что за ошибки?
1. открыл счёт
2. открыл счёт в демо
3. опубликовал
*. и 7 сделок ни про что, отболды