Рынок часто дает второй шанс трейдерам - как не упустить его? - страница 2

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Konstantin Erin:

Там отсутствует указание, что это демо. Впрочем, какая разница. Наверняка это деньги инвестора.

Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?

 
 
Konstantin Erin:

Web Гопник слил кучу демо-депозитов, продемонстрировав это как сигналы

Теперь он раздобыл желанные 100 тыр и снова открыл сигнал


Давайте разберем пример на картинке. Сделки Гопник скрыл, рассмотрим график депозита - второй участок обвел красным овалом:

Здесь Web Гопник слил сразу 15 тысяч рублей. Почему? Потому, что Web Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока

и что за ошибки?

 
Vitaly Muzichenko:
 

Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?

 
webgopnikи что за ошибки?

Написал же: Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока

 
denis.ereminТам указано, что это Демо-счет

Демо, так демо. Какая в конце концов разница? Результат-то все равно предопределен!

Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор? А вы заладили, демо ... демо ...

 

Судя по к-ву созданных им флудерских тем, он просто набивает себе рейтинг.

Но вот зачем ему тот рейтинг...

 
Konstantin Erin:

Написал же: Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока

И что за ошибки?

Назови хотя бы 3
 
webgopnikИ что за ошибки?

10 ошибок, характерных для начинающего игрока. Ошибки повторяются, Депозит уменьшается... Уже -22%. Есть смысл убрать сигналы и прекратить позорться

Помните, в сказке про умного мышонка: А сова все ниже, ниже. А сова все ближе, ближе... Тут тоже самое про депозит и его конец

 
Konstantin Erin:

10 ошибок, характерных для начинающего игрока. Ошибки повторяются, Депозит уменьшается... Уже -22%. Есть смысл убрать сигналы и прекратить позорться

Помните, в сказке про умного мышонка: А сова все ниже, ниже. А сова все ближе, ближе... Тут тоже самое про депозит и его конец

Я хочу довести до миллиона депозит.

И ты не сказал, что за ошибки.
 
webgopnik:

и что за ошибки?

1. открыл счёт

2. открыл счёт в демо

3. опубликовал

*. и 7 сделок ни про что, отболды

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