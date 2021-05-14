Рынок часто дает второй шанс трейдерам - как не упустить его? - страница 4

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Shoker:

Ну а почему нет? Никто же не уточнял - МКАДыш гопник или заМКАДыш. ЗаМКАДыши также делятся по степени удаленности от МКАДа. Вот я, например, тоже могу назвать себя Москвичом - всего-то 9'000 км до МКАДа.

не плохо было бы, столицу Выстроить начиная от деревянной часовенки.

Столица

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это я к чему - будет выстроен тоже  МКАД - и всем будет поровну, пройти расстояние.

 
webgopnik:
бредятина. я хочу с 100 тыщ

С 25-й попытки?

Так всё-равно в сумме будет убыток.

 
Vitaly Muzichenko:

С 25-й попытки?

Так всё-равно в сумме будет убыток.

Нет, было 5 попыток, из них в двух случаях я тупо слился, в одном случае с 100k заработал 850k, в другом с 100k заработал 260k и наконец, пятая попытка - текущая, пока в просадке.

 
webgopnik:

Нет, было 5 попыток, из них в двух случаях я тупо слился, в одном случае с 100k заработал 850k, в другом с 100k заработал 260k и наконец, пятая попытка - текущая, пока в просадке.

@#$ли думать - прыгать надо

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А говорят на демо, хорошие результаты можно показывать. 
 
SanAlex:
А говорят на демо, хорошие результаты можно показывать. 

Если хоть немного понимать рынок.

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Vitaly Muzichenko:

Если хоть немного понимать рынок.

его очень сложно понять - тут нужно в детстве было что то кушать, что бы всё время шла удача!

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я наверное мало съел - потому что, редко присутствует со-мной удача.

 
webgopnik:   хочу с 100 тыщ

  Тенденция видна

Зачем биться о стену лбом? Уже много раз показали бесперспективность попыток. Потому что раз за разом совершаются 10 ошибок новичка

Надо сразу все условия обговаривать. Сначала сказали хочу мульен. Показал как это сделать. Теперь выясняется со 100 тыр. Ну это то же самое что со 100 сделать тысячу = увеличить в 10 раз. Потом заявите, что хотите на реале? У меня есть система советников, которая на демо за 12 часов однажды увеличила депозит в 2 миллиона раз. Со 100 долларов до 200 лимонов. Это мой рекорд. Это показывает теоретический предел разгона депозита. Интересует? Торговал сразу на 6 инструментов. Если взять больше - скорость еще в 2 раза увеличится. Но дольше разворачивать. Можно попытаться снова эту систему развернуть... Интересует? Советники, роботы, АТС (Автоматические торговые Системы), МТС (Механические торговые Системы) ... Интересует? Языки программирования. Интересует? Язык MQL Интересует? В 2 миллиона раз за 12 часов по экспоненте с возрастающим лотом. Лосей мало. Последний 2 миллиона долларов съел. Как мне их было жалко. Даже на демо жалко потерять два зеленых лимона. А что было бы на реале? Из-за этого убрал эту систему подальше. Интересует?

 
Konstantin Erin:

  Тенденция видна

Зачем биться о стену лбом? Уже много раз показали бесперспективность попыток. Потому что раз за разом совершаются 10 ошибок новичка

Надо сразу все условия обговаривать. Сначала сказали хочу мульен. Показал как это сделать. Теперь выясняется со 100 тыр. Ну это то же самое что со 100 сделать тысячу = увеличить в 10 раз. Потом заявите, что хотите на реале? У меня есть система советников, которая на демо за 12 часов однажды увеличила депозит в 2 миллиона раз. Со 100 долларов до 200 лимонов. Это мой рекорд. Это показывает теоретический предел разгона депозита. Интересует? Торговал сразу на 6 инструментов. Если взять больше - скорость еще в 2 раза увеличится. Но дольше разворачивать. Можно попытаться снова эту систему развернуть... Интересует? Советники, роботы, АТС (Автоматические торговые Системы), МТС (Механические торговые Системы) ... Интересует? Языки программирования. Интересует? Язык MQL Интересует? В 2 миллиона раз за 12 часов по экспоненте с возрастающим лотом. Лосей мало. Последний 2 миллиона долларов съел. Как мне их было жалко. Даже на демо жалко потерять два зеленых лимона. А что было бы на реале? Из-за этого убрал эту систему подальше. Интересует?

Ну, что ты не разгонишь на реале в 2 миллиона раз 100 баксов ? Сразу в список форбс попадёшь.
 
webgopnikНу, что ты не разгонишь на реале в 2 миллиона раз 100 баксов ? Сразу в список форбс попадёшь.

Последний лось 2 миллиона долларов съел. Даже на демо жалко потерять два зеленых лимона. А что было бы на реале? Из-за этого убрал эту систему подальше. Интересует?

Поиском умеешь здесь пользоваться? 10 ошибок начинающего трейдера

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