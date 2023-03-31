снова вопрос про настройку почты - ошибка "Mail Login to smtp.mail.ru:465 failed"
во первых Вы указали только почту от кого, но не указали имя.
Vladon, спасибо за Ваше время. Ваш ответ не помог. Никакие "полумеры" типа перебора портов 25 или 465, добавления-убавления собачек и mail.ru к именам-логинам не помогают. Причем для разных почтовых ящиков на разных серверах.
Для тех, у кого возникала аналогичная проблема: вот пример настроек, которые работают в MT5:
При этом ждать по минуте и более вывода сообщения об ошибке в журнал не приходится, журнал практически сразу выдает сообщение об успешной отправке, и, естественно, практически сразу сообщение приходит на почту.
(Да, кстати, гугл ругался при первой отправке - подозревал неладное, пришлось подтверждать вход в аккаунт путём получения верификационного кода на свой телефон и введения кода на странице авторизации.)
Но ТАКИЕ ЖЕ настройки в MT4 приводят к ошибке, описанной в начале топика.
Ну и конечно, если я один такой с той проблемой, то приятно осознавать свою исключительность, а также то, что другим хорошо.
Без указания портов все прекрасно работает, не надо мудрить. Просто укажите smtp.mail.ru
Можете скинуть снэпшот окошка настроек?
:-) у меня мой способ работает до сих пор отлично.
у меня не получается настроить. в журнале пишет: 2017.08.22 06:37:51.799 MailDispatcher login to smtp.gmail.com:587 failed [ 5.7.8 HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/MAIL/?P=BADCREDENTIALS I3SM2468689LJB.65 - GSMTP
, server error code [535]]
Причем в настройках я не указывал порт 587. Поставил порт 465
Доброй ночи,
ни разу мне не удавалось настроить отправку почты через SendMail. Все настройки там предельно простые вроде,
почему 465 а не 25, потому что в хелпе mail.ru https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp так написано.
При нажатии 'Test" терминал оптимистично пишет, что сообщение поставлено в очередь и даже ставит восклицательный знак. А через минуту-другую в журнале пишет "Mail: login to smtp.mail.ru:465 failed"
Может mail.ru и другие, кто использует 465, вообще не подходят для SendMail()?
C gmail.com точно такая-же история.
При этом я без проблем работаю с почтовой программой Mozilla Thunderbird и отправляю и получаю письма на домашний комп, используя gmail IMAP.
В чём тут может быть дело? Обязательно ли использовать порт 25? Может ли антивирус или какой-нибудь брандмауэр блокировать SendMail?
Спасибо.