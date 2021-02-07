Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 5
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Спасибо. А баланс с эквити как поживают?
Первоначально:
Баланс- 6000,00
Эквити- 6000,00
Сейчас, через двое суток:
Баланс- 6433,80
Эквити- 6433,60
Максимальная просадка от первоначальной эквити:
-120,10, до 5887,90 или 0,2 %-та.
Максимальная просадка от максимально достигнуто эквити:
-420 или 7,23 %-та.Прирост: 3,62 %-та в сутки
Первоначально:
Баланс- 6000,00
Эквити- 6000,00
Сейчас, через двое суток:
Баланс- 6433,80
Эквити- 6433,60
Максимальная просадка от первоначальной эквити:
-120,10, до 5887,90 или 0,2 %-та.
Максимальная просадка от максимально достигнуто эквити:
-420 или 7,23 %-та.Прирост: 3,62 %-та в сутки
Не плохо.
Но если соединить несколько ТС может получиться неплохой результат.
Намекаю на себя.)
Юсуф Вы как математик, что думаете о таком результате теста, это очень редкий результат, делал ТС, прогнал на тики на основе реальных и такой удивительный результат
7 пар, позиции не переносятся на новый день, тест пару дней назад сделал, годовой, т.е. от 1.01.2020 по 10.12.2020
и результат за год на 7 парах: минус меньше 1$ при фикс лоте 0,1
голова и плечи даже тут работают)
Юсуф Вы как математик, что думаете о таком результате теста, это очень редкий результат, делал ТС, прогнал на тики на основе реальных и такой удивительный результат
7 пар, позиции не переносятся на новый день, тест пару дней назад сделал, годовой, т.е. от 1.01.2020 по 10.12.2020
и результат за год на 7 парах: минус меньше 1$ при фикс лоте 0,1
голова и плечи даже тут работают)
Голову и плечи приведите по средствам. Вообще, я не спец по анализу результатов торговли, извините, помогут опытные трейдеры.
Не плохо.
Но если соединить несколько ТС может получиться неплохой результат.
Намекаю на себя.)
ТС одна, увеличу количество валютных пар работающих на одном счете.
ТС одна, увеличу количество валютных пар работающих на одном счете.
чо то не понял, где мониторинг то? ты сигнал подключи прям здесь, посмотрим что ты там навычислял
чо то не понял, где мониторинг то? ты сигнал подключи прям здесь, посмотрим что ты там навычислял
Голову и плечи приведите по средствам. Вообще, я не спец по анализу результатов торговли, извините, помогут опытные трейдеры.
причем тут голова и плечи , в данном случае тройная вершина,
больше 1100 позиции и вышел с -1$, сра. 0,76$ при лоте 0,1 это 8 пунктов (минимальных изменений цены) например на EURUSD,
вы правда математик?
причем тут голова и плечи , в данном случае тройная вершина,
больше 1100 позиции и вышел с -1$, сра. 0,76$ при лоте 0,1 это 8 пунктов (минимальных изменений цены) например на EURUSD,
вы правда математик?
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е., по принципу "Всегда в рынке" на ТФ М1 не нарушив правила форума и, чтобы избежать бана или "предбанного" состояния.Максимальное количество одновременно открытых ордеров - 200. Исход эксперимента мне также не известен. Оппонентов, прошу, не тревожиться раньше времени, а сторонников-помогать советами.
Обновленные данные торговли на 05-00 МСК 11 12 20:
Первоначально:
Баланс- 6000,00
Эквити- 6000,00
Сейчас, через двое суток:
Баланс- 6433,80
Эквити- 6433,60
Максимальная просадка от первоначальной эквити:
-120,10, до 5887,90 или 0,2 %-та.
Максимальная просадка от максимально достигнуто эквити:
-420 или 7,23 %-та.Прирост: 3,62 %-та в сутки