Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 4
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Юсуф, всё будет хорошо. Главное смотри что кушаешь.
Сало, чеснок. перец кушай. И молоко чаще.
Общими усилиями победим этот рынок. Береги себя.
Большое спасибо, Александр, за поддержку!
Искренне желаю вам, Юсуф, крепкого здоровья и многих сил!
Спасибо Вам, Александр и Олег. за поддержку!
Вынужден поднять до 300, депозит поднят на 3 доллара за 3 часа- до 63-х. Вернусь с работы - продолжим полемику, а робот будет трудиться непрерывно. Математика докажет, кто на земле хозяин!
Yosuf, побереги свои нервы, не надо никому ничего доказывать!
Математикам почет и уважение!!!
Но, у кого очень много денег, им плевать на математику - развернут все теоремы и законы в свою пользу )
Рынок это психология + деньги. Плюнь на это, математика с этим не справится. Математика это точная наука, а деньги+психология не предсказуемы - животный инстинкт.
Здоровья Вам крепкого, Юсуф. Что там с торгами сегодня?
Спасибо, всё течет по плану. Сохранил картинку на МКЛ5 коммюнети с терминала ВПС с пожеланием получения ссылки на эту картинку, не могу ее найти. Подскажите, пожалуйста.
Yosuf, побереги свои нервы, не надо никому ничего доказывать!
Математикам почет и уважение!!!
Но, у кого очень много денег, им плевать на математику - развернут все теоремы и законы в свою пользу )
Рынок это психология + деньги. Плюнь на это, математика с этим не справится. Математика это точная наука, а деньги+психология не предсказуемы - животный инстинкт.
Благодарю за добрые пожелания и напутствия!
Спасибо, всё течет по плану. Сохранил картинку на МКЛ5 коммюнети с терминала ВПС с пожеланием получения ссылки на эту картинку, не могу ее найти. Подскажите, пожалуйста.
Еще раз сделайте, откроется браузер с этой картинкой. Ссылку копируйте и сюда её.
Еще раз сделайте, откроется браузер с этой картинкой. Ссылку копируйте и сюда её.
Сделал так, АТС работает сейчас на ТФ М5, раньше работала на ТФ М1:
Другой путь сохранения: АТС в шоке!