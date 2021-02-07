Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 4

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Alexander Ivanov:

Юсуф, всё будет хорошо. Главное смотри что кушаешь. 

Сало, чеснок. перец кушай. И молоко чаще.


Общими усилиями победим этот рынок. Береги себя.

Большое спасибо, Александр, за поддержку!

 
Олег avtomat:
Искренне желаю вам, Юсуф, крепкого здоровья и многих сил!

Спасибо Вам, Александр и Олег. за поддержку!

 
Здоровья Вам крепкого, Юсуф. Что там с торгами сегодня?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вынужден поднять до 300, депозит поднят на 3 доллара за 3 часа- до 63-х. Вернусь с работы - продолжим полемику, а робот будет трудиться непрерывно. Математика докажет, кто на земле хозяин!

Yosuf, побереги свои нервы, не надо никому ничего доказывать!

Математикам почет и уважение!!!

Но, у кого очень много денег, им плевать на математику - развернут все теоремы и законы в свою пользу )

Рынок это психология + деньги. Плюнь на это, математика с этим не справится. Математика это точная наука, а деньги+психология не предсказуемы - животный инстинкт.

 
Evgeniy Zhdan:
Здоровья Вам крепкого, Юсуф. Что там с торгами сегодня?

Спасибо, всё течет по плану. Сохранил картинку на МКЛ5 коммюнети с терминала ВПС с пожеланием получения ссылки на эту картинку, не могу ее найти. Подскажите, пожалуйста.

 
Sergey Chalyshev:

Yosuf, побереги свои нервы, не надо никому ничего доказывать!

Математикам почет и уважение!!!

Но, у кого очень много денег, им плевать на математику - развернут все теоремы и законы в свою пользу )

Рынок это психология + деньги. Плюнь на это, математика с этим не справится. Математика это точная наука, а деньги+психология не предсказуемы - животный инстинкт.

Благодарю за добрые пожелания и напутствия!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, всё течет по плану. Сохранил картинку на МКЛ5 коммюнети с терминала ВПС с пожеланием получения ссылки на эту картинку, не могу ее найти. Подскажите, пожалуйста.

Еще раз сделайте, откроется браузер с этой картинкой. Ссылку копируйте и сюда её.

 
Evgeniy Zhdan:

Еще раз сделайте, откроется браузер с этой картинкой. Ссылку копируйте и сюда её.

Сделал так, АТС работает сейчас на ТФ М5, раньше работала на ТФ М1:

 

Другой путь сохранения: АТС в шоке!


 
Спасибо. А баланс с эквити как поживают?
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