Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310 - страница 2
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А как Вам такая расцветка? ))
Я так понимаю, что это зависит не столько от самого терминала, сколько от ДЦ.
Да, вот такая была и у меня, а сегодня по другому.
Я только заметил, что цвет индикатора соединения поменялся, раньше он был более тёмного оттенка...
не знаю почему так, а может уже кукушка поехала ;)
не знаю как точно, но одна на прием, другая на отдачу, какая то половина не работает, если обе красные, нет связи. И это не с инетом напрямую связано. Хотя у меня когда скорость инета падает, то исходящий трафик красный. Тики я вижу норм, радио играет, но с майл, яндекс дисками связь пропадает, а она там туда сюда, и я так понимаю советники лучше не ставить в таких условиях.
зы и авторизация когда слетает, то туда тоже красный.
не знаю как точно, но одна на прием, другая на отдачу, какая то половина не работает, если обе красные, нет связи. И это не с инетом напрямую связано.
Ну скорость интернета в порядке и ping до провайдера (интернетовского) без потерь, значит от провайдера до меня всё работает.
Ну скорость интернета в порядке и ping до провайдера (интернетовского) без потерь, значит от провайдера до меня всё работает.
А счетами давно пользовались, у меня так бывает, когда долго не грузился на счете в терминале, а за это время счет в архив поместили.
А как Вам такая расцветка? ))
Я так понимаю, что это зависит не столько от самого терминала, сколько от ДЦ.
зеленая если подключение идет через датацент,
а красные столбики - если подключен напрямую к серверу брокера
Глаза мозолит красный кружок, особенно если он трейдер не пользуется этой функцией либо пользуется очень редко.
Уберите красный цвет пожалуйста, либо сделайте возможность скрыть не всегда нужную, отвлекающую информацию.
А счетами давно пользовались
каждый день
каждый день
прошло?
прошло?
Нет, так же и осталось. Котировки поступают.
Нет, так же и осталось. Котировки поступают.
А где красная, скорость какая стоит? и отложки выставляет?