Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310 - страница 3
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А где красная, скорость какая стоит? и отложки выставляет?
отложки не выставлял, а так ордера быстро открывает без тормозов. По пингу значения как обычно.
отложки не выставлял, а так ордера быстро открывает без тормозов. По пингу значения как обычно.
А ну норм, скорость 4 кб/сек. Видимо
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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310
Sergey Likho, 2020.11.30 20:12
зеленая если подключение идет через датацент,
а красные столбики - если подключен напрямую к серверу брокера
верно. У меня обычно когда красная была, скорость 0. Был не прав)
что это? и зачем это надо?
.
что это? и зачем это надо?
Там лепреконы ведут скрытое общение.
Там лепреконы ведут скрытое общение.
зАговоры плетут?
.
запустил зацикленный скрипт в билде 1312
нет на чарте в правом верхнем углу значка "Запущен скрипт", по моему это не правильно
запустил зацикленный скрипт в билде 1312
нет на чарте в правом верхнем углу значка "Запущен скрипт", по моему это не правильно
А что раньше был, у меня никогда не было. По хорошему и индикаторы неплохо было бы значком показывать .... Хотя может слишком многого хочу)))
А что раньше был, у меня никогда не было. По хорошему и индикаторы неплохо было бы значком показывать .... Хотя может слишком многого хочу)))
если честно, то не помню просто
МТ4 стал открывать раз в 3 месяца, вот и бросилось в глаза после МТ5 отсутствие значка запущен скрипт