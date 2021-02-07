Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310 - страница 3

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Valeriy Yastremskiy:

А где красная, скорость какая стоит? и отложки выставляет?


отложки не выставлял, а так ордера быстро открывает без тормозов.  По пингу значения как обычно.

 
Evgeniy Chumakov:


отложки не выставлял, а так ордера быстро открывает без тормозов.  По пингу значения как обычно.

А ну норм, скорость 4 кб/сек. Видимо 

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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310

Sergey Likho, 2020.11.30 20:12

зеленая если подключение идет через датацент,

а красные столбики - если подключен напрямую к серверу брокера


верно. У меня обычно когда красная была, скорость 0. Был не прав)

 
собственный компилятор остаётся, подсветочка скобочек остаётся
[Удален]  

что это? и зачем это надо?

 

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Олег avtomat:

что это? и зачем это надо?

Там лепреконы ведут скрытое общение.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Там лепреконы ведут скрытое общение.

зАговоры плетут?

[Удален]  

 

.

 

запустил зацикленный скрипт в билде 1312

нет на чарте в правом верхнем углу значка "Запущен скрипт", по моему это не правильно

 
Igor Makanu:

запустил зацикленный скрипт в билде 1312

нет на чарте в правом верхнем углу значка "Запущен скрипт", по моему это не правильно

А что раньше был, у меня никогда не было. По хорошему и индикаторы неплохо было бы значком показывать .... Хотя может слишком многого хочу)))

 
Valeriy Yastremskiy:

А что раньше был, у меня никогда не было. По хорошему и индикаторы неплохо было бы значком показывать .... Хотя может слишком многого хочу)))

если честно, то не помню просто

МТ4 стал открывать раз в 3 месяца, вот и бросилось в глаза после МТ5 отсутствие значка запущен скрипт

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