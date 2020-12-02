Параметр "Проскальзывание "в советнике. - страница 7
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Г1ях1на барх1ех, Мага! Пришел с работы?
При Instant Execution внизу поле ввода отклонения.
Трейдер задает цену и максимальное отклонение от нее. Если за время передачи ордера от терминала к серверу цена выйдет из этого коридора - будет реквот = отказ исполнения ордера. Это отклонение мы ошибочно называем проскальзыванием. Его надо обязательно задать внутри параметров функции OrderSend(). Предполагаю, что если задать отклонение равным нулю, то это будет согласие на любое отклонение. Это надо дополнительно изучить.
При Market Execution (рыночное исполнение)
ордер открывается по цене, которая сложится на рынке в момент обработки ордера сервером. Цена за время передачи ордера может измениться существенно. Вот это уже самое настоящее ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ. Однажды наблюдал величину 256 пунктов. Ужас!!! Зато ордер обязательно откроется. Указывать проскальзывание в функции OrderSend() бестолково. Но нужно. Какую величину указать? Да все равно, какую. Сервер его все равно игнорирует. Кстати, цену, по которой открывать ордер, тоже игнорирует, проверил. А зачем же указывать? А затем, что формат функции OrderSend() стандартный, одинаковый для обоих случаев. Это как паспорт в кармане. Вдруг полиция остановит и спросит! Вас когда-нибудь полиция останавливала? А паспорт носим.
Ваш счет какого типа исполнения, как узнать? Нажимаем F9 или Сервис --> Новый ордер. Там написано. Выше привел две картинки.
Подводим итог. В функции OrderSend() программист обязательно указывает цену и проскальзывание, которые при Market Execution сервер игнорирует. А вот в параметрах советника на вкладке Свойства указывать проскальзывание довольно бестолково. Почему? Да потому, что в тестере стратегий MT4 проскальзывание отсутствует. Как же его тогда оптимизировать? Какую же тогда величину задавать? Мага, ты какого мнения на этот счет? И какой у тебя тип исполнения ордеров на разных счетах?
Днём я дрессирую гусей,то есть индюков на предмет кладоискателей,то есть трубокопателей.В обеденный перерыв я с верным Зигзагом ходим за курами гриль в супермаркет.Зигмунд на шухере стоит ( или сидит...не важно ).Чтоб горячие курочки не остыли, я их за пазуху кладу и перед кассой вытаскиваю (иногда) ,если Зигмунд учует подозрительное ко мне внимание со стороны охраны и маякнёт "атас " ( мысленно ).У нас с Зигмундом телепатическая связь.А по вечерам я считаю звёзды ( точнее пересчитываю) на звёздно полосатом Байдене.Счёт дружбы не теряет.А так же предоставляю определённо правдивую (на мой взгляд ) информацию о количестве звёзд в созвездии Андромеды . Меня периодически обвиняют в хищении и недостаче оных (врут ,ей-ей врут) и считают особо опасным ...Звездочётом .
По делу .Смутно понял, что я самостоятельно могу что то менять , даже при отсутствии желаемого параметра .Буду разбираться .Хотя мне как раз нужно ,чтобы ордер открылся по ближайшей к точной отметке цене , а не по только по точной отметке и наких гвоздей - вот мой девиз и солнца ! Я ставил тейк на пять пунктов больше изначально задуманного - более чем достаточно.Но вот в центовике сказали нету такой опции по ближайшей цене - инстант экзекьюшен.Вообщем дело ясное . что дело тёмное .
Горбатого исправит могила, а упрямого — дубина. Может скажешь, сколько пунктов отклонения тебя устроит? Используй счета Instant Execution. Кажется, центовые счета где-то такие есть. Задай точную цену и допустимое максимальное отклонение. Вот и все!!!
ГДЕ ТО на белом свете центовые счета у КАКОГО НИБУДЬ брокера . В принципе можно поэсперементировать . Делов то всего лишь Штуку шуб одному брокеру , шутку шубок к другому брокеру через месяц .Пациент к зубному врачу приходит и врач начинает подряд дёргать зубы .Пациент в ужасе : " Это же ждавовыйээээ !!! " Врач невозмутимо : " Ничего , ща до больного доберррррусь ! "Насчёт количество желаемых и допустимых для меня пунктов в проскальзывании я написал .Не люблю одни и те же вопросы на которые ответил . Прысылаю скриншот типа моего счёта
За секунду до скриншота было 1.81675 это сколько проскальзывание ?
Нисколько, это изменение цены.
С вами вести дальнейший диалог не имеет смысла, это похоже на разговор нейрохирурга с сантехником.
Вот это Instant Execution - то что надо
Проскальзывание - это разность 1) цена когда советник отослал ордер на сервер и 2) цена, по которой сервер открыл ордер. Мага! Тебя обозвали нейрохирургом!!! Пожалуй, почти правда. От электромонтера до нейрохирурга один маленький шаг.
Нисколько, это изменение цены.
С вами вести дальнейший диалог не имеет смысла, это похоже на разговор нейрохирурга с сантехником.
Вы считаете, что Zvezdochet нейрохирург?
Он помощник сантехника.