Параметр "Проскальзывание "в советнике. - страница 2
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трещал как то с дц
говорят, что если клиент хочет проскальзывание ноль, то исполнят
Кто б сомневался...
Вопрос в другом . Сначала человек мне утверждал , что параметр " проскальзывание "" необходим , так как без данного параметра ордер ваабще не откроется.Потом тот же человек говорит : " Параметр проскальзывание не нужен так как ни один брокер его не учитывает и потому в советник вносить данный параметр бессмысленно ".
Кто б сомневался...
Вопрос в другом . Сначала человек мне утверждал , что параметр " проскальзывание "" необходим , так как без данного параметра ордер ваабще не откроется.Потом тот же человек говорит : " Параметр проскальзывание не нужен так как ни один брокер его не учитывает и потому в советник вносить данный параметр бессмысленно ".
При восходящем тренде СЕЛЛ не реквотят - БАЙ реквотят .При нисходящем тренде СЕЛЛ реквотят - БАЙ не реквотят . Я не об этом . Вручную открываю ордер . Реквота съедает три - четыре пункта . Параметра " проскальзывание "" у меня нету . Но ордер открылся . Я не задаю вопрос по какой цене ордер открылся . Мне интересует вопрос : " Может ли открыться ордер без параметра " проскальзывание " .
Вы всё о чём? Вам же вначале написали - с маркет-исполнением параметр проскальзывание не нужен, и ДЦ он не учитывается. С Инстант-исполнением - нужен и учитывается.
При восходящем тренде СЕЛЛ не реквотят - БАЙ реквотят .При нисходящем тренде СЕЛЛ реквотят - БАЙ не реквотят . Я не об этом . Вручную открываю ордер . Реквота съедает три - четыре пункта . Параметра " проскальзывание "" у меня нету . Но ордер открылся . Я не задаю вопрос по какой цене ордер открылся . Мне интересует вопрос : " Может ли открыться ордер без параметра " проскальзывание " .
Если тип исполнения Market Execution, то откроет в любом случае, хоть 0 стоит параметр проскальзывания, хоть 100500
Я всё к тому , что если в советнике НЕ БУДЕТ даного параметра . ВААБЩЕ такого параметра не будет в советнике .
1 ) Ордер откроется ( но необходимы некоторые условия )
2 ) Ордер не откроется ( не откроется без дополнительных условий )
Тип исполнения . С этим словом не сталкивался . Буду гуглить перевод на человеческий язык .
Попробуйте поставить в параметр проскальзывания значение INT_MAX. По идее откроет ордер при любых условиях на любом рынке.
В советнике НЕ БУДЕТ такого параметра
Этот экзекьюшен надо где то в каких то настройках искать ?
в описание счёта у ДЦ