Параметр "Проскальзывание "в советнике. - страница 2

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Renat Akhtyamov:

трещал как то с дц

говорят, что если клиент хочет проскальзывание ноль, то исполнят

Кто б сомневался...

Вопрос в другом . Сначала  человек мне утверждал , что параметр " проскальзывание "" необходим , так как без данного параметра ордер ваабще не откроется.Потом  тот же человек  говорит : " Параметр проскальзывание не нужен так как ни один брокер его не учитывает  и потому в советник вносить данный параметр бессмысленно ".

 
Zvezdochet:

Кто б сомневался...

Вопрос в другом . Сначала  человек мне утверждал , что параметр " проскальзывание "" необходим , так как без данного параметра ордер ваабще не откроется.Потом  тот же человек  говорит : " Параметр проскальзывание не нужен так как ни один брокер его не учитывает  и потому в советник вносить данный параметр бессмысленно ".

реквот будет приходить с 0 проскальзыванием с предложением новых цен, особенно на кабеле и с большим пингом, на быстром рынке > 120 тиков в минуту можно очень долго ловить реквоты прежде чем наконец то сможешь воткнуть свой ордер
 
При восходящем  тренде  СЕЛЛ  не реквотят - БАЙ реквотят .При  нисходящем  тренде    СЕЛЛ   реквотят - БАЙ не реквотят . Я не об этом . Вручную открываю  ордер . Реквота  съедает  три   - четыре  пункта   . Параметра " проскальзывание  "" у меня нету . Но ордер открылся . Я не задаю  вопрос по какой цене ордер открылся . Мне интересует  вопрос   : " Может ли открыться ордер  без параметра " проскальзывание " . 
 
Zvezdochet:
При восходящем  тренде  СЕЛЛ  не реквотят - БАЙ реквотят .При  нисходящем  тренде    СЕЛЛ   реквотят - БАЙ не реквотят . Я не об этом . Вручную открываю  ордер . Реквота  съедает  три   - четыре  пункта   . Параметра " проскальзывание  "" у меня нету . Но ордер открылся . Я не задаю  вопрос по какой цене ордер открылся . Мне интересует  вопрос   : " Может ли открыться ордер  без параметра " проскальзывание " . 

Вы всё о чём? Вам же вначале написали - с маркет-исполнением параметр проскальзывание не нужен, и ДЦ он не учитывается. С Инстант-исполнением - нужен и учитывается.

 
Zvezdochet:
При восходящем  тренде  СЕЛЛ  не реквотят - БАЙ реквотят .При  нисходящем  тренде    СЕЛЛ   реквотят - БАЙ не реквотят . Я не об этом . Вручную открываю  ордер . Реквота  съедает  три   - четыре  пункта   . Параметра " проскальзывание  "" у меня нету . Но ордер открылся . Я не задаю  вопрос по какой цене ордер открылся . Мне интересует  вопрос   : " Может ли открыться ордер  без параметра " проскальзывание " . 

Если тип исполнения Market Execution, то откроет в любом случае, хоть 0 стоит параметр проскальзывания, хоть 100500

 

Я всё к  тому , что  если  в советнике  НЕ БУДЕТ  даного  параметра . ВААБЩЕ  такого  параметра не  будет  в советнике .

1 )  Ордер откроется  ( но   необходимы некоторые   условия )

2 )  Ордер не  откроется ( не откроется без дополнительных условий )

Тип исполнения  . С этим словом не сталкивался . Буду гуглить  перевод на человеческий язык .

[Удален]  
Попробуйте поставить в параметр проскальзывания значение INT_MAX. По идее, откроет ордер при любых условиях на любом рынке.
 
Смотрел видео там сказали, если тип исполнения маркет экзекьюшен , то ордер  откроется в любом случае.Тогда вопрос. Этот экзекьюшен  надо где то в каких то настройках искать ?
 
Aleksei Stepanenko:
Попробуйте поставить в параметр проскальзывания значение INT_MAX. По идее откроет ордер при любых условиях на любом рынке.

В советнике   НЕ БУДЕТ   такого  параметра 

 
Zvezdochet:
 Этот экзекьюшен  надо где то в каких то настройках искать ?


в описание счёта у ДЦ

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