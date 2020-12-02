Параметр "Проскальзывание "в советнике. - страница 6
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Читайте страницу № 3
МНЕ программист пишет ,что параметр " проскальзывание не нужен " и потому в советник вноситься НЕ БУДЕТ .
По сему прежде чем советовать ставить ЗНАЧЕНИЕ " ноль " в ПАРАМЕТР, сначала убедитесь в НАЛИЧИИ такового параметра в советнике. А то я сегодня до поздна ( 22 : 22 МСК ) на работе искал трубу, которая обозначена на проекте, но экскаватор её не нашёл . Наверное витоз дед мороз вместо проекта смотрел на звёзды и советовал ставить значение "ноль" в параметр , которого не существует . Так и с трубами у него , как у дед мороза - на проекте есть , а под землёй НОЛЬ .
Костя Ерин,я хоть и считаю звёзды,но пока только по ночам и потому никому не интересно, сколько я зарабатываю , сколько вкладываю,куда вкладываю,зачем вкладываю,хоть в штуку, хоть в шутку , хоть в шубу ,
Не будет вносится во "Входные параметры", а не в код.
я сегодня до поздна ( 22 : 22 МСК ) на работе искал трубу, которая обозначена на проекте, но экскаватор её не нашёл . Наверное витоз дед мороз вместо проекта смотрел на звёзды и советовал ставить значение "ноль" в параметр , которого не существует . Так и с трубами у него , как у дед мороза - на проекте есть , а под землёй НОЛЬ .
Завтра направьте экскаватор перпендикулярно направлению трубы на схеме. Метров через 5 после последнего излома, в сторону участка, который труба по схеме обходит. Главное - не пробейте трубу, которая там непременно найдётся. Закономерность )
Это и есть проскальзывание. Туда-сюда 5-10 метров, главное - понимать, куда копать.
Читайте страницу № 3
МНЕ программист пишет ,что параметр " проскальзывание не нужен " и потому в советник вноситься НЕ БУДЕТ .
По сему прежде чем советовать ставить ЗНАЧЕНИЕ " ноль " в ПАРАМЕТР, сначала убедитесь в НАЛИЧИИ такового параметра в советнике. А то я сегодня до поздна ( 22 : 22 МСК ) на работе искал трубу, которая обозначена на проекте, но экскаватор её не нашёл . Наверное витоз дед мороз вместо проекта смотрел на звёзды и советовал ставить значение "ноль" в параметр , которого не существует . Так и с трубами у него , как у дед мороза - на проекте есть , а под землёй НОЛЬ .
Костя Ерин,я хоть и считаю звёзды,но пока только по ночам и потому никому не интересно, сколько я зарабатываю , сколько вкладываю,куда вкладываю,зачем вкладываю,хоть в штуку, хоть в шутку , хоть в шубу ,
Что-то мне это напоминает....ааа точно - "Мопед не мой, я просто разместил объяву" кто-то тут помнит?)))
Мага!!! Решил дать развернутый ответ.
Параметр будет внешний или внутренний. Пример. Заходишь в проходную а вахтер требует пропуск. А может быть на проходной снаружи написано: Предъяви пропуск. Внешний параметр может отсутствовать или присутствовать, но внутренний присутствует. Может быть и иначе, но у нас такой случай. Далее еще сложнее. Вахтер может тщательно проверять пропуск. Бывает иначе. Раз я проходил в Москве с спец. кафе по куску картонки от коробки с ботинками. Внутренний параметр может использоваться или присутствовать формально.
Теперь ближе к теме. При запуске советника на вкладке Входные параметры - это и есть внешние параметры советника - может быть Проскальзывание, а может отсутствовать. От чего это зависит? Если откроешь советник в редакторе - теперь ты знаешь, как это сделать - то можешь увидеть там строчку вроде
extern int Slippage=3;
Вместо extern может быть слово input. Если такое слово убрать, то параметр исчезнет со страницы Входные параметры.
Если эту строчку написать как-нибудь так:
extern int Slippage=3; // Проскальзывание
input int Slippage=3; // Проскальзывание
то на вкладке Входные параметры вместо Slippage будет параметр Проскальзывание. И то и другое имя выбирает программист произвольно.
В любом случае советник будет торговать абсолютно одинаково. А зачем же тогда нужен входной параметр? Для того, чтобы его можно было изменить!!! Но для этого нужно знать, какое значение этот параметр должен иметь для получения большей прибыли. Узнать это можно с помощью оптимизации. Так может быть пусть программист при написании советника проведет оптимизацию и уберет все входные параметры? Оказывается, оптимизацию надо периодически производить. Кто-то делает это один раз в неделю, кто-то реже. Это связано с изменением рынка - характера движения цены. Нужно отключить визуализацию - будет быстрее тестирование и оптимизация.
С этим параметром все ясно? Или задавай вопросы. В следующем посте про внутренние параметры функции OrderSend. Еще Instant и Market execution. Надо?
Мага!!! Решил дать развернутый ответ.
Константин, слишком хорошо написал, так ведь и до Звездочёта дойдет, где звезда труба зарыта.
Странно, что он со своим программистом не может найти понимания.
Константин, слишком хорошо написал, так ведь и до Звездочёта дойдет, где звезда труба зарыта.
Странно, что он со своим программистом не может найти понимания.
Я программисту пишу:параметр "проскальзывание "НУЖЕН ,программист пишет НЕ НУЖЕН , я пишу программисту ВНОСИ в советник параметр "проскальзывание ", программист пишет: " а вот и НЕ БУДУ "
По совету Лёхи Тарабанова начал искать трубу с помощью индюка " Зигзаг " .У индюков нюх особый на трубы .У меня индюк особенный - ходит зигзагами во время поиска закопанных трб ,вот я и назвал Зигзаг.Ходя Зигмунд был вроде селезнем ...,но ничего страшного ! Главное принадлежит к отряду гробокопателей , то есть к классу трубоворователей , не , не то..к семейству трубопроходчиков ...то есть трубонаходчиков !
Добр дан Мага! На обед пришел, или сегодня день сокращенный? Может хватит ахинею нести?
Все ясно? Или задавай вопросы. В следующем посте про внутренние параметры функции OrderSend. Еще Instant и Market execution. Надо?При Instant Execution бывают реквоты = отказы исполнения ордера
Я программисту пишу:параметр "проскальзывание "НУЖЕН ,программист пишет НЕ НУЖЕН , я пишу программисту ВНОСИ в советник параметр "проскальзывание ", программист пишет: " а вот и НЕ БУДУ "
В коде , где открытие ордера этот параметр нужно писать (без этого ни как) вопрос что туда написать - нуль или ещё что нибудь, а не нужен или ненужен параметр.
Я программисту пишу:параметр "проскальзывание "НУЖЕН ,программист пишет НЕ НУЖЕН , я пишу программисту ВНОСИ в советник параметр "проскальзывание ", программист пишет: " а вот и НЕ БУДУ "
По совету Лёхи Тарабанова начал искать трубу с помощью индюка " Зигзаг " .У индюков нюх особый на трубы .У меня индюк особенный - ходит зигзагами во время поиска закопанных трб ,вот я и назвал Зигзаг.Ходя Зигмунд был вроде селезнем ...,но ничего страшного ! Главное принадлежит к отряду гробокопателей , то есть к классу трубоворователей , не , не то..к семейству трубопроходчиков ...то есть трубонаходчиков !
Всё понятно, по описанию ваш программист днём работает у вас "трубонаходчиком", ну или просто водителем экскаватора.