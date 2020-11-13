Скальпинг на Форекс и что для этого нужно
Очевидный главный фактор - минимальные издержки (спред, комиссии) иначе всё тленом обернётся, искать брокера с минимальными издержками, и конечно хоть какая-то статистическая модель
а что такое статистическая модель?
есть такие брокеры?
Про издержки правильно написали.
У меня в нейросети комиссия задаётся вручную. Если поставить 0, она начинает скальпить, а если поставить 0.1%, то трейды по 8 часов в среднем.
Про издержки правильно написали.
У меня в нейросети комиссия задаётся вручную. Если поставить 0, она начинает скальпить, а если поставить 0.1%, то трейды по 8 часов в среднем?
какие характеристики у скальпинга (тейк, частота...)?
какие характеристики у скальпинга (тейк, частота...)?
Средний трейд около 4 минут был. Матожидание не запомнил.
На мой взгляд у скальпинга 2 отличительные черты - время жизни сделок и риски, для многих просто ужасные !
Скальпирую всю жизнь в канале. еще называется ночной коридорный скальпинг. И как показа практика ПАММов вся верхушка рейтингов так торгует. Есть еще сеточники мартингейльщики. В последние года 4 рынок не такой буйный как раньше.
На мой взгляд у скальпинга 2 отличительные черты - время жизни сделок и риски, для многих просто ужасные !
Дмитрий, спасибо, за ответ. Можете подробнее описать то, что можно вынести на обозрение. Вижу у вас в продажах есть скальперы.
Дмитрий, спасибо, за ответ. Можете подробнее описать то, что можно вынести на обозрение. Вижу у вас в продажах есть скальперы.
При хорошем рынке (явно выраженный флет) зарабатывать будут почти любые коридорные алгоритмы. Даже просто взять канал Болинджера. Внизу купили вверху продали. Так же на CCI/RSI. Я использую более изощренные алгоритмы. Как правило это вечерняя торговля несколько часов в день. Естественно нужен брокер с хорошим исполнением и узким спредом и комиссией. в идеале использовать лимитные ордера но это касается больше брокеров где лимитки исполняются по заявленной цене/, либо лучшей. Риск нужно рассчитать так, чтоб депозита хватало переждать трендовые движения. При этом заработать от 100-200% в месяц и более. Желательно иметь плечо от 200 и выше. можно и 1000.
Стоплосс в таких стратегиях в несколько раз выше чем ожидаемая прибыль с одной сделки.
При всем этом Матожидание достаточно низкое как и другие классические показатели.
Так выглядит типичная картинка подобного скальпинга. Тест со 100 долларов до 100к за 4-5 месяцев. На реальных счетах я достигал прибыльности в 20 000 %. А до 2013 года прибыльность бывала и больше.
Скальпинг бессмысленен на форексе
Ага ! Сигнальщикам топа это скажи...
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Добрый всем день! Вопрос про скальпинг (в моем понимании это сделки на ТФ от 1 до 5 включительно с частотой от 1-2 сделок в час тэйком в диапазоне 30-100 пунктов по пятизнаку и таким же стопом). Если этот тип торговли называется по-другому, то поправьте меня, пожалуйста.
Разъясните, пожалуйста, вопрос как можно торговать в прибыль (в моем понимании это не убыток) на таком маленьком ТФ с таким маленьким тэйком и таким соразмерным стопом. Что для этого нужно, как понять какие особенности должны быть у ТС для этого. В общем специфика торговли от идеи и ТЗ до условий от брокера. Какие есть особенности торговли?
Большое спасибо!