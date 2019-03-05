Индикатор ATR

Всем доброго времени.
Подскажите, кто нибудь пользуется индикатором АТР для постановки стоп лосса и тэйк профита при торговле внутри дня, особенно при скальпинге?
Везде много одной и той же информации, о том что используется период D1 и стоп ставится в 2 или 3 раза больше значения индикатора с периодом 14 или 100. Для скальпинга такие стопы очень большие. 
Хотелось бы узнать на какой период опираться при торговле на М5. Поделитесь опытом использования данного индикатора.
 
Svyatoslav Morgun:
Стопы можно ставить за два уровня - текущий и пред идущий. Уровни я определяю по Фибоначчи - 23,6;38,2;50(исключение из ряда), 61,8; 76,4; 100 и так далее при желании, но редко. Можно брать дневной ATR или часовой, четырех часовку - зависит от конкретной стратегии.

На рисунке можно видеть уровни по дневному ATR (формула немного отличается от стандартного, но суть тажа).

 
Подскажите, этот индикатор есть на сайте где нибудь?
 
Вы можете написать формулу расчета стопа и тэека если ориентироваться только на АТР?

 
Нет это мой индикатор.

Формулу писать я не буду, не знаю как её выразить :) Сделайте советник и поподбирайте наиболее удобные уровни - это будет практичней, чем мои советы. Суть в том, что определяем точку открытия и на каком уровне она находится - от 0 до 23,6 - первый уровень и так далее, а стоп ставим на отметке -23,6 или лучше -38,2, так и тейк на 50 или 61,8.

 
 АТР за 5 дней 1000, для стопа берем 15% от АТР, стоп будет 150 п, тейк от 450 п( соотношение 3:1). 
