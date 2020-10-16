Автоматическая антиспамовая система корректировки отзывов - как работает?
Тоже интересует этот вопрос.
У некоторых моих продуктов звезды "потухли", хотя отзывы были оставлены несколькими пользователями, и достаточно давно - явно до внедрения автоматической антиспамовой системы корректировки отзывов.
Также у этих продуктов исчезло отображение числа отзывов, если смотреть из профиля пользователя.
У некоторых продуктов звезды уцелели и отображаются правильно, в соответствии с отзывами.
Я склонен считать, что это техническая ошибка на сайте, которую нужно исправить.
Неужели никого больше не беспокоит этот вопрос?
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
Ihor Herasko:Спасибо, теперь понятно.
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
Ihor Herasko:
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
Нет, это не так.
У меня разные продукты есть, и звезды пропали рандомно.
Andrey Khatimlianskii:
У меня разные продукты есть, и звезды пропали рандомно.
Вот у меня тоже такое ощущение.
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Куда пропали желтые звезды моего советника?
Aleksander Gladkov, 2020.10.05 12:51
05.10.2020 появился отзыв на моего советника оцененный в 5 звезд и соответственно мой советник отображал свой рейтинг в виде пяти звезд.
Однако в 13.40 после публикации новой версии 1.8 я обнаружил, что мои звезды побелели (пропали). С чем это связано?
На эту тему я получил ответ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Куда пропали желтые звезды моего советника?
Vladimir Karputov, 2020.10.05 12:52Внедрена автоматическая антиспамовая система корректировки отзывов.
Больше никаких сведений не получено.
Однако остались вопросы:
1. Зачем оставлен комментарий, если система восприняла его как спам?
2. По какому критерию не подошел отзыв, что его признали спамом?