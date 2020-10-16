Автоматическая антиспамовая система корректировки отзывов - как работает?

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Куда пропали желтые звезды моего советника?

Aleksander Gladkov, 2020.10.05 12:51

05.10.2020 появился отзыв на моего советника оцененный в 5 звезд и соответственно мой советник отображал свой рейтинг в виде пяти звезд.

Однако в 13.40 после публикации новой версии 1.8 я обнаружил, что мои звезды побелели (пропали). С чем это связано?



На эту тему я получил ответ:

Больше никаких сведений не получено.

Однако остались вопросы:

1. Зачем оставлен комментарий, если система восприняла его как спам?

2. По какому критерию не подошел отзыв, что его признали спамом?

 

Тоже интересует этот вопрос.

У некоторых моих продуктов звезды "потухли", хотя отзывы были оставлены несколькими пользователями, и достаточно давно - явно до внедрения автоматической антиспамовой системы корректировки отзывов.

звезды

Также у этих продуктов  исчезло отображение числа отзывов, если смотреть из профиля пользователя.

Звезды


У некоторых продуктов звезды уцелели и отображаются правильно, в соответствии с отзывами.

Я склонен считать, что это техническая ошибка на сайте, которую нужно исправить.

 
Неужели никого больше не беспокоит этот вопрос?
 
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
 
Ihor Herasko:
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.
Спасибо, теперь понятно.
 
Ihor Herasko:
В одной из веток уже давали ответ: отзывы и звезды пропадают, когда происходит переход от бесплатной версии продукта к платной. При возврате обратно на бесплатную основу информация уже не восстанавливается.

Нет, это не так.

У меня разные продукты есть, и звезды пропали рандомно.

 
Andrey Khatimlianskii:

У меня разные продукты есть, и звезды пропали рандомно.

Вот у меня тоже такое ощущение.

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