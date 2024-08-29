Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 26
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0. Типы данных.
0.1. Приведение типов
0.2. Булевая алгебра
0.3 Понятие о переполнении целого (x+1 не всегда больше x)
0.4 Математика чисел с плавающей точкой
0.5 Переменная
0.6 Инициализация переменной
...
Дальше лень думать)))
Спасибо, Владимир! Кое-что из этого перечня уже освоил (типы данных, переменная), а остальное внесу в план обучения.
С уважением, Владимир.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Изучаю учебник по MQL4 Сергея Ковалёва и не до конца пойму одну простую вещь. В учебнике есть раздел Общий порядок проведения торговых операций, в котором перечислены все понятия: Рыночный ордер, Отложенный ордер, Торговый приказ и Торговая операция. Но в сообщениях участниках форума очень часто проскальзывает такое понятие, как Позиция.
Отсюда вопрос к специалистам: Рыночный ордер = Позиция или это разные понятия?
С уважением, Владимир.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Изучаю учебник по MQL4 Сергея Ковалёва и не до конца пойму одну простую вещь. В учебнике есть раздел Общий порядок проведения торговых операций, в котором перечислены все понятия: Рыночный ордер, Отложенный ордер, Торговый приказ и Торговая операция. Но в сообщениях участниках форума очень часто проскальзывает такое понятие, как Позиция.
Отсюда вопрос к специалистам: Рыночный ордер = Позиция или это разные понятия?
С уважением, Владимир.
Да, в четверке реализация торговых операций упрощена. И в учебнике правильно отражено, и в 4ке все привязано к тикету ордера. И тикет отложенного ордера не меняется после того как он стал рыночным. В 5ке в документации тоже подробно написано. Там Ордер приказ имеет свой тикет, сделка - торговая операция - свой тикет, позиция свой тикет. Все торговые операции в 5ке сделки, все приказы - ордера. Поэтому СЛ и ТП это приказы - ордера. И после сделок позиции появляются или изменяются или закрываются. И там 2 вида учета - счета неттинг, когда учет идет только по позиции, и хедж, когда учет позиций идет с учетом разнонаправленных приказов. В 4ке счет только хедж, и там даже есть операция по закрытию разнонаправленных ордеров одним действием, для экономии операционных расходов. И вывод правильный рыночный ордер в 4ке это позиция в 5ке. Рыночных ордеров в 5ке нет. Только отложенные)
Да, в четверке реализация торговых операций упрощена. И в учебнике правильно отражено, и в 4ке все привязано к тикету ордера. И тикет отложенного ордера не меняется после того как он стал рыночным. В 5ке в документации тоже подробно написано. Там Ордер приказ имеет свой тикет, сделка - торговая операция - свой тикет, позиция свой тикет. Все торговые операции в 5ке сделки, все приказы - ордера. Поэтому СЛ и ТП это приказы - ордера. И после сделок позиции появляются или изменяются или закрываются. И там 2 вида учета - счета неттинг, когда учет идет только по позиции, и хедж, когда учет позиций идет с учетом разнонаправленных приказов. В 4ке счет только хедж, и там даже есть операция по закрытию разнонаправленных ордеров одним действием, для экономии операционных расходов. И вывод правильный рыночный ордер в 4ке это позиция в 5ке. Рыночных ордеров в 5ке нет. Только отложенные)
Здравствуйте, Валерий! Огромное спасибо Вам за столь развернутый ответ. О том, что "... Ордер приказ имеет свой тикет, сделка - торговая операция - свой тикет, позиция свой тикет ..." не знал, поэтому спасибо, что подсказали.
С уважением, Владимир.
Нашёл в Cправочнике MQL5: Типы торговых операций. Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
Вот теперь всё стало понятно: приказ на открытие позиции (от себя добавил - по рыночной цене).
С уважением, Владимир.
Нашёл в Cправочнике MQL5: Типы торговых операций. Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
Вот теперь всё стало понятно: приказ на открытие позиции (от себя добавил - по рыночной цене).
С уважением, Владимир.
Добавлю, цена это непременное условия приказа на открытие закрытие позиции, просто как на базаре, купить можно только по цене базара, так же как и продать. Диапазон цены это проскальзывание, и если цена уйдет за уровень то сделка не будет совершена.
Добавлю, цена это непременное условия приказа на открытие закрытие позиции, просто как на базаре, купить можно только по цене базара, так же как и продать. Диапазон цены это проскальзывание, и если цена уйдет за уровень то сделка не будет совершена.
Спасибо, Валерий! Кстати, про проскальзывание у меня уже было понимание для чего оно существует, а теперь Вы ещё раз подтвердили.
С уважением, Владимир.
В учебнике MQL4 Сергея Ковалёва нашёл то, что так долго искал. Приводу выдержку из книги: "Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая обособленная часть вычислений."
В связи с этим, прошу специалистов подсказать - применима ли данная структурная схема для написания эксперта (советника) на языке MQL5 или нужно добавить ещё какой-нибудь блок?
С уважением, Владимир.
В учебнике MQL4 Сергея Ковалёва нашёл то, что так долго искал. Приводу выдержку из книги: "Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая обособленная часть вычислений."
В связи с этим, прошу специалистов подсказать - применима ли данная структурная схема для написания эксперта (советника) на языке MQL5 или нужно добавить ещё какой-нибудь блок?
С уважением, Владимир.
Это сферический конь в вакууме, а не блок-схема работающего эксперта. Некоторых блоков может не быть вовсе. Блоки могут быть переставлены местами. Любая программа на МКЛ это обработчик событий. Вот этого главного постулата на схеме нет, а значит она вводит в заблуждение читателей. Мой Вам совет: не читайте это старье. Учебник Ковалева устарел. Многая информация в нем не верна, особенно это касается ордерной системы МТ5. Ковалев по сути предлагает заучить эту нелепую схему, затем заучить наборы событий, а потом натягивается сова на глобус: где яко бы эта схема реализована в программе эксперта. В МКЛ нет ни каких схем. Есть типичные паттерны использования торгового окружения. Но какой-то универсальной схемы которую нужно понять и запомнить в нем нет. Все "схемы" составляются в нем с помощью функций и реакций этих функций на поступающие события. Плюс есть данные, которые запрашиваются... снова функциями.
В учебнике MQL4 Сергея Ковалёва нашёл то, что так долго искал. Приводу выдержку из книги: "Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая обособленная часть вычислений."
В связи с этим, прошу специалистов подсказать - применима ли данная структурная схема для написания эксперта (советника) на языке MQL5 или нужно добавить ещё какой-нибудь блок?
С уважением, Владимир.
Применима по логике, но Блок учета разный. В 4ке все проще с этим, за что и любима. В 5ке это более сложная операция. Есть библиотеки, которые упрощают жизнь, но что бы ими пользоваться опять же надо знать язык. По сути в 5ке, приказ отослали, в ответ корректен или нет, если корректен состояние на исполнение, после исполнения ответа нет, его так же надо запрашивать, далее сделка, получилось или нет, ответ тоже надо запрашивать, и если сделка успешна далее возникает позиция - актив (товар на базаре), которая имеет рыночную цену.