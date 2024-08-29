Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 26

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Vladimir Simakov:
0. Типы данных.

0.1. Приведение типов

0.2. Булевая алгебра

0.3 Понятие о переполнении целого (x+1 не всегда больше x)

0.4 Математика чисел с плавающей точкой

0.5 Переменная

0.6 Инициализация переменной

...

Дальше лень думать)))

Спасибо, Владимир! Кое-что из этого перечня уже освоил (типы данных, переменная), а остальное внесу в план обучения.

С уважением, Владимир.

 

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Изучаю учебник по MQL4 Сергея Ковалёва и не до конца пойму одну простую вещь. В учебнике есть раздел Общий порядок проведения торговых операций, в котором перечислены все понятия: Рыночный ордер, Отложенный ордер, Торговый приказ и Торговая операция. Но в сообщениях участниках форума очень часто проскальзывает такое понятие, как Позиция.

Отсюда вопрос к специалистам:  Рыночный ордер =  Позиция или это разные понятия?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Изучаю учебник по MQL4 Сергея Ковалёва и не до конца пойму одну простую вещь. В учебнике есть раздел Общий порядок проведения торговых операций, в котором перечислены все понятия: Рыночный ордер, Отложенный ордер, Торговый приказ и Торговая операция. Но в сообщениях участниках форума очень часто проскальзывает такое понятие, как Позиция.

Отсюда вопрос к специалистам:  Рыночный ордер =  Позиция или это разные понятия?

С уважением, Владимир.

Да, в четверке реализация торговых операций упрощена. И в учебнике правильно отражено, и в 4ке все привязано к тикету ордера. И тикет отложенного ордера не меняется после того как он стал рыночным. В 5ке в документации тоже подробно написано. Там Ордер приказ имеет свой тикет, сделка - торговая операция - свой тикет, позиция свой тикет. Все торговые операции в 5ке сделки, все приказы - ордера. Поэтому СЛ и ТП это приказы - ордера. И после сделок позиции появляются или изменяются или закрываются. И там 2 вида учета - счета неттинг, когда учет идет только по позиции, и хедж, когда учет позиций идет с учетом разнонаправленных приказов. В 4ке счет только хедж, и там даже есть операция по закрытию разнонаправленных ордеров одним действием, для экономии операционных расходов. И вывод правильный рыночный ордер в 4ке это позиция в 5ке. Рыночных ордеров в 5ке нет. Только отложенные)

 
Valeriy Yastremskiy:

Да, в четверке реализация торговых операций упрощена. И в учебнике правильно отражено, и в 4ке все привязано к тикету ордера. И тикет отложенного ордера не меняется после того как он стал рыночным. В 5ке в документации тоже подробно написано. Там Ордер приказ имеет свой тикет, сделка - торговая операция - свой тикет, позиция свой тикет. Все торговые операции в 5ке сделки, все приказы - ордера. Поэтому СЛ и ТП это приказы - ордера. И после сделок позиции появляются или изменяются или закрываются. И там 2 вида учета - счета неттинг, когда учет идет только по позиции, и хедж, когда учет позиций идет с учетом разнонаправленных приказов. В 4ке счет только хедж, и там даже есть операция по закрытию разнонаправленных ордеров одним действием, для экономии операционных расходов. И вывод правильный рыночный ордер в 4ке это позиция в 5ке. Рыночных ордеров в 5ке нет. Только отложенные)

Здравствуйте, Валерий! Огромное спасибо Вам за столь развернутый ответ. О том, что "... Ордер приказ имеет свой тикет, сделка - торговая операция - свой тикет, позиция свой тикет ..." не знал, поэтому спасибо, что подсказали.

С уважением, Владимир.

 

Нашёл в Cправочнике MQL5: Типы торговых операций. Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.

Вот теперь всё стало понятно: приказ на открытие позиции (от себя добавил - по рыночной цене).

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

Нашёл в Cправочнике MQL5: Типы торговых операций. Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.

Вот теперь всё стало понятно: приказ на открытие позиции (от себя добавил - по рыночной цене).

С уважением, Владимир.

Добавлю, цена это непременное условия приказа на открытие закрытие позиции, просто как на базаре, купить можно только по цене базара, так же как и продать. Диапазон цены это проскальзывание, и если цена уйдет за уровень то сделка не будет совершена.

 
Valeriy Yastremskiy:

Добавлю, цена это непременное условия приказа на открытие закрытие позиции, просто как на базаре, купить можно только по цене базара, так же как и продать. Диапазон цены это проскальзывание, и если цена уйдет за уровень то сделка не будет совершена.

Спасибо, Валерий! Кстати, про проскальзывание у меня уже было понимание для чего оно существует, а теперь Вы ещё раз подтвердили.

С уважением, Владимир.

 

В учебнике MQL4 Сергея Ковалёва нашёл то, что так долго искал. Приводу выдержку из книги: "Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая обособленная часть вычислений."


В связи с этим, прошу специалистов подсказать - применима ли данная структурная схема для написания эксперта (советника) на языке MQL5 или нужно добавить ещё какой-нибудь блок?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

В учебнике MQL4 Сергея Ковалёва нашёл то, что так долго искал. Приводу выдержку из книги: "Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая обособленная часть вычислений."

В связи с этим, прошу специалистов подсказать - применима ли данная структурная схема для написания эксперта (советника) на языке MQL5 или нужно добавить ещё какой-нибудь блок?

С уважением, Владимир.

Это сферический конь в вакууме, а не блок-схема работающего эксперта. Некоторых блоков может не быть вовсе. Блоки могут быть переставлены местами. Любая программа на МКЛ это обработчик событий. Вот этого главного постулата на схеме нет, а значит она вводит в заблуждение читателей. Мой Вам совет: не читайте это старье. Учебник Ковалева устарел. Многая информация в нем не верна, особенно это касается ордерной системы МТ5. Ковалев по сути предлагает заучить эту нелепую схему, затем заучить наборы событий, а потом натягивается сова на глобус: где яко бы эта схема реализована в программе эксперта. В МКЛ нет ни каких схем. Есть типичные паттерны использования торгового окружения. Но какой-то универсальной схемы которую нужно понять и запомнить в нем нет. Все "схемы" составляются в нем с помощью функций и реакций этих функций на поступающие события. Плюс есть данные, которые запрашиваются... снова функциями. 

 
MrBrooklin:

В учебнике MQL4 Сергея Ковалёва нашёл то, что так долго искал. Приводу выдержку из книги: "Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких функциональных блоков, в каждом из которых выполняется некоторая обособленная часть вычислений."


В связи с этим, прошу специалистов подсказать - применима ли данная структурная схема для написания эксперта (советника) на языке MQL5 или нужно добавить ещё какой-нибудь блок?

С уважением, Владимир.

Применима по логике, но Блок учета разный. В 4ке все проще с этим, за что и любима. В 5ке это более сложная операция. Есть библиотеки, которые упрощают жизнь, но что бы ими пользоваться опять же надо знать язык. По сути в 5ке, приказ отослали, в ответ корректен или нет, если корректен состояние на исполнение, после исполнения ответа нет, его так же надо запрашивать, далее сделка, получилось или нет, ответ тоже надо запрашивать, и если сделка успешна далее возникает позиция - актив (товар на базаре), которая имеет рыночную цену.  

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