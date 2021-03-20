Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И рис измерялся пунктами и мясо. И сейчас цена всех биржевых товаров измеряется в пунктах, не имеющих ничего общего с функцией Point().
Виталий прав, рынок CFD исчисляется валютой за которую продается товар, в случае с XAUUSD золото за доллары, тоесть один "пункт" это один цент, называйте как хотите) а на форекс кросскурсы валют исчисляются пунктами или пипсами
Виталий прав, рынок CFD исчисляется валютой за которую продается товар, в случае с XAUUSD золото за доллары, тоесть один "пункт" это один цент, называйте как хотите) а на форекс кросскурсы валют исчисляются пунктами или пипсами
Да, на Forex пункт - это цент, второй знак после десятичной точки для EURUSD. ПИП (PIP - Percentage Into Point) - сотая доля пункта, четвёртый знак.
В России пункт принято называть фигурой, а ПИП - пунктом, поскольку пипки нам чужеродны )
Надо учесть, что каждый прибыльный пункт по золоту приносит укорочение жизни на год. Без железа.
Золото - не тот инструмент, где отслеживают пункты. Уместнее переживать за фигуры. Лучше - за их десятки, или сотни.
Золото - не тот инструмент, где отслеживают пункты. Уместнее переживать за фигуры. Лучше - за их десятки, или сотни.
Вы правильно мой пост.
На этот раз добрал прибыли сполна. Взял огромное движение по биткоину. И по золоту. Но по золоту всё же недобрал - взял 400+ пипсов, а мог бы взять 500+.
Если неделю назад баланс был на пике 460000, а потом я на стопах просадил его до 420000, то в понедельник он уже 537000 рублей. Вот что значит добирать прибыль как следует.
На этот раз добрал прибыли сполна. Взял огромное движение по биткоину. И по золоту. Но по золоту всё же недобрал - взял 400+ пипсов, а мог бы взять 500+.
Если неделю назад баланс был на пике 460000, а потом я на стопах просадил его до 420000, то в понедельник он уже 537000 рублей. Вот что значит добирать прибыль как следует.
А перебирать тоже нехорошо
А перебирать тоже нехорошо
Боком выйдет рано или поздно. Во всех смыслах.
Боком выйдет рано или поздно. Во всех смыслах.
Это почему? Разве трейдер не должен брать гигантскую прибыль всегда?