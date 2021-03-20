Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 8

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Алексей Тарабанов:
И рис измерялся пунктами и мясо. И сейчас цена всех биржевых товаров измеряется в пунктах, не имеющих ничего общего с функцией Point()

Виталий прав, рынок CFD исчисляется валютой за которую продается товар, в случае с XAUUSD золото за доллары, тоесть один "пункт" это один цент, называйте как хотите) а на форекс кросскурсы валют исчисляются пунктами или пипсами

 
VVT:

Виталий прав, рынок CFD исчисляется валютой за которую продается товар, в случае с XAUUSD золото за доллары, тоесть один "пункт" это один цент, называйте как хотите) а на форекс кросскурсы валют исчисляются пунктами или пипсами

Да, на Forex пункт - это цент, второй знак после десятичной точки для EURUSD. ПИП (PIP - Percentage Into Point) - сотая доля пункта, четвёртый знак. 

В России пункт принято называть фигурой, а ПИП - пунктом, поскольку пипки нам чужеродны ) 

 
Надо учесть, что каждый прибыльный пункт по золоту приносит укорочение жизни на год. Без железа. 
 
Uladzimir Izerski:
Надо учесть, что каждый прибыльный пункт по золоту приносит укорочение жизни на год. Без железа. 

Золото - не тот инструмент, где отслеживают пункты. Уместнее переживать за фигуры. Лучше - за их десятки, или сотни. 

 
Алексей Тарабанов:

Золото - не тот инструмент, где отслеживают пункты. Уместнее переживать за фигуры. Лучше - за их десятки, или сотни. 

Вы правильно мой  пост. 

 
Тема то очень актуальная. Кто как борется с недобором?
 

На этот раз добрал прибыли сполна. Взял огромное движение по биткоину. И по золоту. Но по золоту всё же недобрал - взял 400+ пипсов, а мог бы взять 500+.




Если неделю назад баланс был на пике 460000, а потом я на стопах просадил его до 420000, то  в понедельник он уже 537000 рублей. Вот что значит добирать прибыль как следует.

 
webgopnik:

На этот раз добрал прибыли сполна. Взял огромное движение по биткоину. И по золоту. Но по золоту всё же недобрал - взял 400+ пипсов, а мог бы взять 500+.




Если неделю назад баланс был на пике 460000, а потом я на стопах просадил его до 420000, то  в понедельник он уже 537000 рублей. Вот что значит добирать прибыль как следует.

А перебирать тоже нехорошо

 
Aliaksandr Hryshyn:

А перебирать тоже нехорошо

Боком выйдет рано или поздно.  Во всех смыслах.

 
Wizard2018:

Боком выйдет рано или поздно.  Во всех смыслах.

Это почему? Разве  трейдер не должен брать гигантскую прибыль всегда?

Как брать гигантскую прибыль на форексе?
Как брать гигантскую прибыль на форексе?
  • 2020.08.14
  • www.mql5.com
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать...
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