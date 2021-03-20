Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 9

Новый комментарий
 

Как показывает кейс с Битком - нужно просто верить в Тренд, как в Иисуса Христа. Ставить в своем вообажении Супер-цели, типа 1BTC=1Musd, а без такой настоящей веры торговля превращается в пипсодрочерство.

 
Sergey Lebedev:

Как показывает кейс с Битком - нужно просто верить в Тренд, как в Иисуса Христа. Ставить в своем вообажении Супер-цели, типа 1BTC=1Musd, а без такой настоящей веры торговля превращается в пипсодрочерство.

Ну с Биткойном дела обстоят немного по другому, потому что это криптовалюта такая же специфичная как золото или акция, т.е есть основа полагать что будет расти, а с валютой на рынке Форекс совсем по другому нет такой веры что будет расти, скорее все будет наоборот, слить на Форексе проще простого чем на любом другом инструменте.

 

Вот я опять недобрал прибыль вчера! Ужасная потеря.

 

Очень хочется брать именно гигантскую прибыль. Когда я огромную репу вытягиваю из земли на своих 6 сотках- испытываю то же самое прекрасное чувство счастья.

А вот на заводе получить прибыль к зарплате не так-то просто - приходится ишачить в 2 смены. За то - спокойно. Обут, одет, сыт. Чего и всем желаю.

 
webgopnik:   Когда трейдер не добирает прибыль по сделке, он в конце концов сливается, так как убытки начинают перевешивать прибыль.

Недобор прибыли пропорционально уменьшает (деление!!!) скорость роста депозита. И может свести эту скорость к нулю

Но как деление может сделать положительное число отрицательным?

Товарищ Веб Гопник: у Вас трудности с арифметикой?

кстати, а кто мешал открыть следующий ордер?   Закрывать когда начнется встречный тренд!!!

За науку с Вас 6% прибыли...

123456789
Новый комментарий