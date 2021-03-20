Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как показывает кейс с Битком - нужно просто верить в Тренд, как в Иисуса Христа. Ставить в своем вообажении Супер-цели, типа 1BTC=1Musd, а без такой настоящей веры торговля превращается в пипсодрочерство.
Как показывает кейс с Битком - нужно просто верить в Тренд, как в Иисуса Христа. Ставить в своем вообажении Супер-цели, типа 1BTC=1Musd, а без такой настоящей веры торговля превращается в пипсодрочерство.
Ну с Биткойном дела обстоят немного по другому, потому что это криптовалюта такая же специфичная как золото или акция, т.е есть основа полагать что будет расти, а с валютой на рынке Форекс совсем по другому нет такой веры что будет расти, скорее все будет наоборот, слить на Форексе проще простого чем на любом другом инструменте.
Вот я опять недобрал прибыль вчера! Ужасная потеря.
Очень хочется брать именно гигантскую прибыль. Когда я огромную репу вытягиваю из земли на своих 6 сотках- испытываю то же самое прекрасное чувство счастья.
А вот на заводе получить прибыль к зарплате не так-то просто - приходится ишачить в 2 смены. За то - спокойно. Обут, одет, сыт. Чего и всем желаю.
Недобор прибыли пропорционально уменьшает (деление!!!) скорость роста депозита. И может свести эту скорость к нулю
Но как деление может сделать положительное число отрицательным?
Товарищ Веб Гопник: у Вас трудности с арифметикой?
кстати, а кто мешал открыть следующий ордер? Закрывать когда начнется встречный тренд!!!
За науку с Вас 6% прибыли...