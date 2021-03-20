Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 6

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webgopnik:
потому что я должен был взять эту прибыль в идеале.

фишка в том, что вероятность предсказанного хода тем ниже, чем тейк будет дальше, и наоборот, вероятность предсказания тем выше, чем тейк к ТВх ближе... Предсказать 1,0 пункт гораздо легче, чем ход на 100,0 пунктов, поэтому где у нас будет идеал? с какой вероятность?

 
Sergey Lazarenko:

фишка в том, что вероятность предсказанного хода тем ниже, чем тейк будет дальше, и наоборот, вероятность предсказания тем выше, чем тейк к ТВх ближе... Предсказать 1,0 пункт гораздо легче, чем ход на 100,0 пунктов, поэтому где у нас будет идеал? с какой вероятность?

Так на форексе то нужно брать от 100 пунктов прибыль, поэтому на это и ориентируюсь.

 
Wizard2018:

Закрыл по правилам или потому что пятка зачесалась, а цена как попрет опять в нужну сторону к "зияющим высотам" (с) Uliss :)))  Многие в таких ситуациях кусают локти и корят себя, что поспешили закрыться так рано, а так бы ух скоко заработали , если бы немного потерпели :)))  Вот считают что "недобрали"  и в стотыщпиццот раз оптимизируют или переписывают свого робота.    Иногда обосновано, если правила выхода сыроватые иногда нет - просто хотелки, а возможности взять большую прибыль не было технической возможности, хоть как извернись.  Что тут поделать.  Только авось повезет :)))

напоминает мне семинары в Форекс-клубе....открыл историю - вот здесь вы бы заработали вот столько, а вот здесь воще сразу мерседес!))) 

Ниче, чуток похавают сливы депо и поймут что любая поза закрытая в плюсе это супер)))

 
webgopnik:

Так на форексе то нужно брать от 100 пунктов прибыль, поэтому на это и ориентируюсь.

я вступаю если ТС показывает мин 10 пунктов))) меньше не трогаю))) ну за исключением конечно спот золота и серебра, там в тыс пункты считаю)))

 

Я опять недобрал прибыль - рынок меня обманул.

обокрали
 
webgopnik:

Я опять недобрал прибыль - рынок меня обманул.

На 1922.45 после того как стал локальным минимумом и второй раз пересекся вниз, можно было закрываться.

 
Valeriy Yastremskiy:

На 1922.45 после того как стал локальным минимумом и второй раз пересекся вниз, можно было закрываться.

В это время я спал
 
webgopnik:

Я опять недобрал прибыль - рынок меня обманул.

На золоте нет никаких пипсов - не придумывайте.

 
webgopnik:

Я опять недобрал прибыль - рынок меня обманул.

Судя по сделки отсутствует какая либо система входы выхода. Делая вход в позицию и наблюдая рост баланса мы начинаем двигать профит стараясь перевести сигнал на больший долго срок. Однако в редких случая позиция открытая на М5 сможет перейти хотя бы на М15 не говоря уже о Н1. Хуже когда нет следящего за открытыми позициями советника потому как истина тут проста и это доказано такой наукой как КИПиА. Проще следить за автоматикой нежели делать работу за неё....

Опять же когда переводишь стоп в БУ то как правило его и получишь. В обще нужно знать страйки по опционам той пары на которой торгуете и стопы нужно ставить между этими страйками, тогда вероятность срабатывания его резко снижается для лося и резко увеличивается для профита, но профитные стобы лучше ставить под уровень страйка в случае покупки. В общем тут целая наука так то...

 
Vitaly Muzichenko:

На золоте нет никаких пипсов - не придумывайте.

как нет? бред
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