Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 7

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webgopnik:

Так на форексе то нужно брать от 100 пунктов прибыль, поэтому на это и ориентируюсь.

Откуда такая информация?


Напоминает знаменитое:

знать где упасть - постелил бы соломинку;

но

знать где подстелить соломинку - логично не падать!

 

Упустил 280 пипсов



Недобрал прибыль сегодня. Что думаем?

 
webgopnik:



Недобрал прибыль сегодня. Что думаем?

Норм. Побарный рост лучше не ловить. У него начало и конец только на истории видно. Если повезет, то хорошо, но может вместо белого лебедя черный прилететь. На одном тике может в шорт сделать несколько те что  в рост были, а скорости большие... поэтому лучше тише едешь, главное не в убыток.

 
webgopnik:

Недобрал прибыль сегодня. Что думаем?

На золоте нет никаких пипсов, так что вы их не упустили.
Невозможно потерять/приобрести то, чего нет.

 
Vitaly Muzichenko:

На золоте нет никаких пипсов, так что вы их не упустили.
Невозможно потерять/приобрести то, чего нет.

как нет? А что же я тогда упустил?

 
webgopnik:

как нет? А что же я тогда упустил?

центы

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

На золоте нет никаких пипсов, так что вы их не упустили.
Невозможно потерять/приобрести то, чего нет.

Все там есть, и пипсы, после запятой и пункты до
 
Vladimir Baskakov:
Все там есть, и пипсы, после запятой и пункты до

Не вводите народ в заблуждение, ну хотя-бы почитайте компетентные источники!


Нет там никаких пунктов и быть не может. Пункты есть на валютной секции, а золото как и нефть, так-же акции, бонды и т.д - не входят в валютную секцию.

Вы и российские акции считаете в пунктах?

 
Vitaly Muzichenko:

Не вводите народ в заблуждение, ну хотя-бы почитайте компетентные источники!


Нет там никаких пунктов и быть не может. Пункты есть на валютной секции, а золото как и нефть, так-же акции, бонды и т.д - не входят в валютную секцию.

Вы и российские акции считаете в пунктах?

Виталий, пункты есть везде. Несколько сотен лет. Просто, раньше не было всепобеждающего доллара и все биржи приводили к одному языку. В Токио - ена, в Лондоне - фунт. Стыдно сказать,- на разных биржах в одной Японии торговали пунктами, а не енами. Время смутное было. 

 
И рис измерялся пунктами и мясо. И сейчас цена всех биржевых товаров измеряется в пунктах, не имеющих ничего общего с функцией Point()
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