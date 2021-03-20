Недобор прибыли - основная причина сливов на форексе? - страница 7
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Так на форексе то нужно брать от 100 пунктов прибыль, поэтому на это и ориентируюсь.
Откуда такая информация?
Напоминает знаменитое:
знать где упасть - постелил бы соломинку;
но
знать где подстелить соломинку - логично не падать!
Недобрал прибыль сегодня. Что думаем?
Недобрал прибыль сегодня. Что думаем?
Норм. Побарный рост лучше не ловить. У него начало и конец только на истории видно. Если повезет, то хорошо, но может вместо белого лебедя черный прилететь. На одном тике может в шорт сделать несколько те что в рост были, а скорости большие... поэтому лучше тише едешь, главное не в убыток.
Недобрал прибыль сегодня. Что думаем?
На золоте нет никаких пипсов, так что вы их не упустили.
Невозможно потерять/приобрести то, чего нет.
На золоте нет никаких пипсов, так что вы их не упустили.
Невозможно потерять/приобрести то, чего нет.
как нет? А что же я тогда упустил?
как нет? А что же я тогда упустил?
центы
На золоте нет никаких пипсов, так что вы их не упустили.
Невозможно потерять/приобрести то, чего нет.
Все там есть, и пипсы, после запятой и пункты до
Не вводите народ в заблуждение, ну хотя-бы почитайте компетентные источники!
Нет там никаких пунктов и быть не может. Пункты есть на валютной секции, а золото как и нефть, так-же акции, бонды и т.д - не входят в валютную секцию.
Вы и российские акции считаете в пунктах?
Не вводите народ в заблуждение, ну хотя-бы почитайте компетентные источники!
Нет там никаких пунктов и быть не может. Пункты есть на валютной секции, а золото как и нефть, так-же акции, бонды и т.д - не входят в валютную секцию.
Вы и российские акции считаете в пунктах?
Виталий, пункты есть везде. Несколько сотен лет. Просто, раньше не было всепобеждающего доллара и все биржи приводили к одному языку. В Токио - ена, в Лондоне - фунт. Стыдно сказать,- на разных биржах в одной Японии торговали пунктами, а не енами. Время смутное было.