Сделка по фьючерсу открывается по цене Last, а не по Bid или Ask. Это нормально? - страница 9
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Вы не поняли.
На форекс рынке спот, так же есть ликвидность.
Эту ликвидность предоставляют ведущие банки и агрегаторы ликвидности.
Биржевые акции тут не причём, биржевая индустрия и так прозрачна, не считая скрытые дарк пулы.
А по поводу банкротства компании и делистинга её с биржи, конечно риск в этом есть. Но это если вы являетесь держателем крупного пакета акций под дивиденды.
Для трейдинга, опасаться этого, думаю зря. Но отслеживать положение дел в компании конечно надо, если вы торгуете определённый набор акций.
А для этого нужно уметь читать отчеты компании квартальные, годовые. Анализировать дебит, кредит и т.д.
Фундаментальный анализ сложный, согласен, не всем дано его понимать.
По этому рядовые обыватели и гоняют еврик туда сюда )
Не спорю, мне просто пока больше нравятся просто ряды. И их описание. Точность описания приближает к более правильному пониманию поведения и алгоритму. Каждый идет своим путем.
Читать отчеты не сложно, вопрос возник, отчеты они делаются по рекомендациям и правилам МСФО. А есть автоматические системы анализа отчетов? Пока далек от этого, а из знакомых финансистов все почему то вручную делают оценки.
Трейдинг без контроля и знания предмета не трейдинг)
Биржевые акции тут не причём, биржевая индустрия и так прозрачна, не считая скрытые дарк пулы.
А что вы скажете про маркет мейкеров на бирже, у которых почти неограниченная ликвидность? Вы можете знать что это заявка его или простого мелкого участника?
И где тут прозрачность?
Не спорю, мне просто пока больше нравятся просто ряды. И их описание. Точность описания приближает к более правильному пониманию поведения и алгоритму. Каждый идет своим путем.
Читать отчеты не сложно, вопрос возник, отчеты они делаются по рекомендациям и правилам МСФО. А есть автоматические системы анализа отчетов? Пока далек от этого, а из знакомых финансистов все почему то вручную делают оценки.
Трейдинг без контроля и знания предмета не трейдинг)
Не совсем пойму за какие ряды вы пишите ))
Я не вникал по каким рекомендациям и стандартам делаются отчёты, и мне кажется это лишняя информация.
Компания выпускает отчёт, его публикуют в открытый источник. По какому там стандарту он сделан, мне кажется пофиг, главное понимать что там за циферки ))
Уверен конечно есть автоматизированный анализ отчётов, ибо это рутина, проанализировать кучу компаний в сезон отчётности.
Если понимать что нужно анализировать, то можно и самому запрограммить. Инфа то вся открытая.
В ручную делают по привычке, потому что на автоматизацию нужны программисты.
Анализ отчёта, это последовательный алгоритм действий. А любой алгоритм можно запрограммить.
А что вы скажете про маркет мейкеров на бирже, у которых почти неограниченная ликвидность? Вы можете знать что это заявка его или простого мелкого участника?
И где тут прозрачность?
На биржевом рынке, не кто не знает чья это заявка. Все заявки обезличенные.
То есть ваши заявки попадают на биржу от имени клирингового дома, но под вашим номером.
Биржа не знает чья это заявка, она знает только номер заявки, и с какого клиринга она пришла.
А у меркет мейкера работа такая, котировать инструмент. Он на равных с нами, за исключением капитала, и скорости исполнения ))
На американском рынке акций, за дополнительную плату вы можете купить книгу специалиста, где видно все его заявки.
Не совсем пойму за какие ряды вы пишите ))
Я не вникал по каким рекомендациям и стандартам делаются отчёты, и мне кажется это лишняя информация.
Компания выпускает отчёт, его публикуют в открытый источник. По какому там стандарту он сделан, мне кажется пофиг, главное понимать что там за циферки ))
Уверен конечно есть автоматизированный анализ отчётов, ибо это рутина, проанализировать кучу компаний в сезон отчётности.
Если понимать что нужно анализировать, то можно и самому запрограммить. Инфа то вся открытая.
В ручную делают по привычке, потому что на автоматизацию нужны программисты.
Анализ отчёта, это последовательный алгоритм действий. А любой алгоритм можно запрограммить.
Ценовые, очень похожие не псевдослучайные.)
Стандарты отчета лучше знать, прибыль рентабельность ебитда могут по разному быть посчитаны, разный учет забаланса. Без этого картинка не будет полной. Налоговый и бухгалтерский учет изначально разные, а публичный отчет тем более имеет свои подводные камни и не однозначные трактовки статей.
Ценовые, очень похожие не псевдослучайные.)
Стандарты отчета лучше знать, прибыль рентабельность ебитда могут по разному быть посчитаны, разный учет забаланса. Без этого картинка не будет полной. Налоговый и бухгалтерский учет изначально разные, а публичный отчет тем более имеет свои подводные камни и не однозначные трактовки статей.
Аа, если ценовые ряды, так они везде ряды ))
Что форекс, что акция, какая разница, хоть погода.
Анализ рядов относится к статистике, а не к опредёлённой категории исследуемого объекта.
А вот оно что, тогда да. Не углублялся сильно в отчёты. Для трейдинга хватает отчётов earnings.
Полная картина анализа, нужна для долгосрочного инвестирования, а так как я не инвестор, то и не интересовался.
Аа, если ценовые ряды, так они везде ряды ))
Что форекс, что акция, какая разница, хоть погода.
Анализ рядов относится к статистике, а не к опредёлённой категории исследуемого объекта.
А вот оно что, тогда да. Не углублялся сильно в отчёты, мне earnings хватает.
Да, ряды, с ними иногда проще чем с людьми) В анализе цены акций не учитывать состояние эмитента как то не правильно.) А это уже не псевдослучайное поведение)
Да, ряды, с ними иногда проще чем с людьми) В анализе цены акций не учитывать состояние эмитента как то не правильно.) А это уже не псевдослучайное поведение)
Ну да, если эти ряды ещё коинтегрированы, то вообще сказка ))
Не знаю, я не учитываю состояние эмитента, учитываю только важные события, в виде отчётов и телефонных конференций.
Ну да, если эти ряды ещё коинтегрированы, то вообще сказка ))
Не знаю, я не учитываю состояние эмитента, учитываю только важные события, в виде отчётов и телефонных конференций.
Да точка опоры / к чему ряд привязать и можно многое)
Видимо по разному понимаем, Вы состояние эмитента учитываете через отчеты, важные события и конференции.
Да точка опоры / к чему ряд привязать и можно многое)
Видимо по разному понимаем, Вы состояние эмитента учитываете через отчеты, важные события и конференции.
Не особо даже вникая в эти отчёты, главное прогноз аналитических агентств, и фактическая цифра отчёта.
Большой дисбаланс не соответствия, вызывает бурную панику, и приводит акцию в хороший движ. Тут то мы её или подбираем, или шортим дальше.
Как то так, остальное дело техники, ловкости рук и не какого мошенничества ))