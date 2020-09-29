Сделка по фьючерсу открывается по цене Last, а не по Bid или Ask. Это нормально? - страница 5
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Roman:
Исполнится по худшей цене. Маркет всегда исполняется по обратной стороне спреда.
Stop ордер исполняется маркетом, в отличие от Limit, который наливают.
Подумайте как лучше исполнить ТР, маркет или лимитным ордером.
Если вам пофиг на такой спред в динамике, плюс возможное проскальзывание, закрывайте свой TP, Stop(он же маркет) ордером.
Маркет не всегда значит что по худшей цене при ТР - это зависит куда пошла цена. Если в положительную сторону, то маркет исполнится по лучшей цене на данный момент с положительным проскальзыванием. Лимитники же расчитаты на то, что цена перевернется, достигнув порога, но это не всегда так, поэтому они всегда исполнятся по худшей цене, так как уже идет отскок от максимума в минус. В Стоп-ордерах этой проблемы нет - проскальзывание будет лишь в плюс, если будет, а иначе сделка не исполнится.
Но это так если исполнение честное, как декларируется, а не махинации.
На бирже нет спреда как комиссии - это просто разница между аском и бидом. Это уже вопрос ТС, как лучше закрывать - в предположении что цена перевернется или дальше пойдет - и исходя их этого и нужно выбирать каким типом ордера закрывать сделку. Вроде же очевидно.
Roman:
Stop ордера ни когда не попадают в стакан. Они хранятся на сервере, брокера или провайдера.
Stop ордер, это отложенная маркет заявка. И в момент тригера, она сработает по маркету.
Стоп ордера отличаются от лимитников лишь в прогнозе куда пойдет цена, по ходу или перевернется и исходя из этого и будет исполнение.
Откуда вы взяли, что Стоп ордера не должны ставится в стакан - непонятно, он такая же отложенная заявка как и лимитник.
Стоп ордера отличаются от лимитников лишь в прогнозе куда пойдет цена, по ходу или перевернется и исходя из этого и будет исполнение.
Откуда вы взяли, что Стоп ордера не должны ставится в стакан - непонятно, он такая же отложенная заявка как и лимитник.
Набирал вам обширный ответ, но
после этого поста, пропало желание вам что то объяснять.
Вы не знаете как работают, Limit и Stop заявки и как исполняются.
Изучите не в рамках форекс платформы, а в биржевом исполнении, для вас это будет полезно.
Вы не знаете как работают, Limit и Stop заявки и как исполняются.
Изучите не в рамках форекс платформы, а в биржевом исполнении, для вас это будет полезно.
Вы что-то слышали про стоп-лимитные ордера?
Вы что-то слышали про стоп-лимитные ордера?
А вы не слышали о том, что стоп ордера и стоп-лимит это разные ордера?
Вы что-то слышали про стоп-лимитные ордера?
Вы написали, что отличие Stop и Limit ордеров лишь в прогнозе куда пойдет цена.
По этому и не понимаете, почему Stop ордера не ставятся в стакан вообще.
В общем вам бы азы изучить, а потом что то писать.
В вашем случае, что вы мне хотите рассказать, знаю уже наперёд.
Хотите сказать, что StopLimit выставляется в стакан, если уровень Limit цены задан лучше текущей цены.
А я скажу вам, что оправляется Limit в стакан, в момент тригера Stop! а не в момент выставления StopLimit заявки.
Алексей правильно подметил, что это разные ордера, но тип у них один Stop. А все Stop ордера хранятся на сервере, или вообще локально на компе (в прошлом)
И StopLimit предназначен не чтобы выставлять лимитки. Для лимиток есть обычная Limit заявка.
И конечно вы не понимаете для чего предназначен StopLimit.
Вот ещё. Еле нашёл свой скрин, который уже публиковал в одной из тем.
Изучите его внимательно. Особенно время, флаги тиков и объём.
Вы уже сами с собой общаетесь. :)
Топикстартер отвалил уже давно...
Вы уже сами с собой общаетесь. :)
Топикстартер отвалил уже давно...
Не думаю ))
Молча впитывает информацию.
Да остальным тоже, полезная информация.
Да остальным тоже, полезная информация.
Тогда, конечно...