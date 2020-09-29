Сделка по фьючерсу открывается по цене Last, а не по Bid или Ask. Это нормально? - страница 3
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На какой площадке это торгуется?
Не знаю. Клиент сделал мне демку, чтобы я смог подключиться и разобраться.
Смотри, летят две маркет заявки в одно и тоже время в наносекундах, одна в продажу, другая в покупку.
Покупка не долетает до аска, продажа не долетает до бида, они встречаются где то внутри спреда, и исполняются удовлетворяя обе стороны.
Тем самым породят цену Last. Это и будут встречные заявки.
По этому твоя маркет заявка, сводится с чьей то другой маркет заявкой, и ты получаешь позицию внутри спреда.
Чтобы TP работал правильно, используйте лимитные заявки для фиксации прибыли, а не стандартный TP.
SL без изменений, он всё равно маркетом бьет. Но лучше всё же пользовать Stop ордера, а не стандартный SL из терминала.
Так же для расчета дистанции фиксации прибыли или убытка, используйте среднюю фактическую цену открытия позиции.
А чем плохо использовать стоп ордер для ТР? Исполнится по этой или лучшей цене, а если развернется, ну так значит не долетело, надо было меньше ТР тогда выставлять...
По поводу костылей, ваше право где хранить Stop заявки, на сервере брокера или в коллокации биржи.
Где сервер брокера находится не известно, какая задержка будет этого стоп ордера в момент отправки на биржу, тоже не известно.
В чем причина, что брокер вдруг отказывается поместить стоп ордера в стакан для исполнения? Это никому не выгодно.
По логике, если есть лучшие заявки, чем аск или бид, то они должны вначале установиться и обновиться в стакане, а не исполняться в обход стакана ибо тогда нарушится принцип исполнения по лучшей цене и возникнет приоритет у последних приходящих заявок по отношению к предыдущим.
В стакан становятся только Limit заявки, если они лучше по цене. А тут летят два маркета в одно время, как их удовлетворить? Вот их и сводят как встречные.
А чем плохо использовать стоп ордер для ТР? Исполнится по этой или лучшей цене, а если развернется, ну так значит не долетело, надо было меньше ТР тогда выставлять...
Исполнится по худшей цене. Маркет всегда исполняется по обратной стороне спреда.
Stop ордер исполняется маркетом, в отличие от Limit, который наливают.
Подумайте как лучше исполнить ТР, маркет или лимитным ордером.
Если вам пофиг на такой спред в динамике, плюс возможное проскальзывание, закрывайте свой TP, Stop(он же маркет) ордером.
В чем причина, что брокер вдруг отказывается поместить стоп ордера в стакан для исполнения? Это никому не выгодно.
смотри ответ 1
Stop ордера ни когда не попадают в стакан. Они хранятся на сервере, брокера или провайдера.
Stop ордер, это отложенная маркет заявка. И в момент тригера, она сработает по маркету.
вижу все прошли какую-то школу , от успешных в кавычках трейдеров.
какой стакан? Вы о чём? - Вас медленно но уверенно сольют по любому, с расстановкой несколько лет.
вижу все прошли какую-то школу , от успешных в кавычках трейдеров.
какой стакан? Вы о чём? - Вас медленно но уверенно сольют по любому, с расстановкой несколько лет.
Улыбнуло. Судя по вашему посту, к этим трейдерам в кавычках вы и относитесь ))
Улыбнуло. Судя по вашему посту, к этим трейдерам в кавычках вы и относитесь ))
Я отношусь - к этому всему, как игрок. Здесь всё как в обычной жизни - кто кого. и все ваши заявки - для тех кто может правильно, продумать - и взять и с вас и с меня - и оставить нас голым.
Я отношусь - к этому всему, как игрок. Здесь всё как в обычной жизни - кто кого. и все ваши заявки - для тех кто может правильно, продумать - и взять и с вас и с меня - и оставить нас голым.
Вы сами ответили на свои вопросы.
Вы относитесь как к игре, а не как к тяжёлой работе.
Игра и работа, это разное состояние конечного результата.
Поколение танчиков, блин.
Вы сами ответили на свои вопросы.
Вы относитесь как к игре, а не как к тяжёлой работе.
Игра и работа, это разное состояние конечного результата.
Как я понял, Вы как раз и относитесь к тем, кто завлекает в эти Игры.