На главной странице форума трейдеров нет ни одной темы о трейдинге. От слова совсем. - страница 2
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Дочь не программирует. Совсем. Но, зарабатывает несколько десятков тысяч рублей в день. Я программирую маненько, но не зарабатываю, потому, что лень. Учу дочь. На сайте почти никто не способен зарабатывать, только пи***ж ни о чём. Сферический конь в вакууме и как его преобразовать. Я умею решать любые задачи - всю жизнь занимался. Здесь полный отстой ,никто не может ничего. Дееспособны единицы. Наблюдал 12 лет ,или чуть больше -не помню точно.
А задачку "Полностью отрабатывать - определять и следовать текущему тренду" - доводилось решать?
Алексей, так ведь проблема обсуждения трейдинга останется и на Вашем сайте.
О чём говорить? Обсуждать базовые знания не интересно, здесь все всё понимают. Люди умные. А вот говорить о конкретных нюансах, которые могут повлиять на прибыльность торговли особо не получается. Вероятно, потому, что это долгая сложная индивидуальная работа. Даже если человек что-то находит и готов рассказать об этом(!), даже в этот момент не многие готовы воспринять его идеи, потому что мысли людей заняты собственными идеями. По себе знаю, свои убеждения давлеют, и многие чужие предположения я просто откидываю без раздумья, типа "бывали уже там, пробовали".
Поэтому, как быть?
Вот такая, понимаешь, загогулина получается.
Дочь не программирует. Совсем. Но, зарабатывает несколько десятков тысяч рублей в день. Я программирую маненько, но не зарабатываю, потому, что лень. Учу дочь. На сайте почти никто не способен зарабатывать, только пи***ж ни о чём. Сферический конь в вакууме и как его преобразовать. Я умею решать любые задачи - всю жизнь занимался. Здесь полный отстой ,никто не может ничего. Дееспособны единицы. Наблюдал 12 лет ,или чуть больше -не помню точно.
А не врешь ? Чем же это она умудряется зарабатывать столько ?
Прям удивительно, тут народ за 15тр - весьма тяжело и много работает в реале, а где-то бабло само сыплется на голову, и столько зарабатывают за день...
Раньше и вода была мокрее и все хотели только учиться, а не деньги считать. Одно только остается из века в век неизменным это гундежь учителей о том как раньше все было по-другому.
Как-то мы пропустили возвращение господина Волчанского.
Кстати, да.
Но, Леха просто пока еще не вошел в обычное свое амплуа. Как только войдет - тема тут же перейдет на его скромную персону.
******************. Я программирую маненько, но не зарабатываю, потому, что лень. *******. На сайте почти никто не способен зарабатывать, только пи***ж ни о чём. Сферический конь в вакууме и как его преобразовать. Я умею решать любые задачи - всю жизнь занимался. Здесь полный отстой ,никто не может ничего. Дееспособны единицы. Наблюдал 12 лет ,или чуть больше -не помню точно.
До 2013 года примерно, еще на старом www.mql4.com темы были интересные. Такие споры были. Формулы, графика, математика. Теперь всего этого нет. Старички давно покинули форум либо перешли в режим read-only.
Это MQ виновато. Не развивает ресурс в этом направлении. Было отличное начинание: блоги. Но тут же сервис превратился в помойку аналитики. Здесь MQ уже не виновато, но столько бабла/человекочасов убить на создание блогов, а потом просто забросить сервис - не понимаю.
...Это MQ виновато. Не развивает ресурс в этом направлении. Было отличное начинание: блоги. Но тут же сервис превратился в помойку аналитики. Здесь MQ уже не виновато, но столько бабла/человекочасов убить на создание блогов, а потом просто забросить сервис - не понимаю.
Имхо, если конфеты хорошо продаются и так, зачем работать над фантиками? :-) Специализация MQ - торговый терминал (конфеты). Маркет, фриланс, форум, блоги - всё фантики.
А задачку Полностью отрабатывать - определять и следовать текущему тренду доводилось решать?
Доводилось, но в решении этой задачки нет прибыли, точнее её очень мало. Гораздо прибыльнее определять разворот и затем следовать новому тренду . Я делаю так.
А не врешь ? Чем же это она умудряется зарабатывать столько ?
Прям удивительно, тут народ за 15тр - весьма тяжело и много работает в реале, а где-то бабло само сыплется на голову, и столько зарабатывают за день...
В основном, скальпингом. Есть депозиты, но ими занимался я и их доходность на 2 порядка ниже, зато нет риска.
Она торгует с результативностью, позволяющей ежемесячно удваивать депозит, но пока не реинвестирует - затеяла серьёзный ремонт квартиры и обновление мебели, будучи безработной с апреля.
Сейчас научилась высокодоходной безрисковой торговле, всё в хэдже.
Первую торговую операцию совершила в середине апреля этого года.
Первый раз взяла кий в декабре 1997. Через 6 месяцев заняла второе место на первенстве Москвы.
В-общем, способная девочка.
Нет, не вру.
На прошлой неделе за четверг и пятницу 20%. На долларе через ММВБ при депозите миллион рублей. Предыдущие дни немного меньше.
В основном, скальпингом. Есть депозиты, но ими занимался я и их доходность на 2 порядка ниже, зато нет риска.
Она торгует с результативностью, позволяющей ежемесячно удваивать депозит, но пока не реинвестирует - затеяла серьёзный ремонт квартиры и обновление мебели, будучи безработной с апреля.
Сейчас научилась высокодоходной безрисковой торговле, всё в хэдже.
Первую торговую операцию совершила в середине апреля этого года.
Первый раз взяла кий в декабре 1997. Через 6 месяцев заняла второе место на первенстве Москвы.
В-общем, способная девочка.
Нет, не вру.
На прошлой неделе за четверг и пятницу 20%. На долларе через ММВБ при депозите миллион рублей. Предыдущие дни немного меньше.
Ну-ну... Как ни посмотришь - в интернете одни полуолигархи и супертрейдеры...
Ну что ж... Ждём сообщение о том, как молодое дарование за год наскальпировала несколько миллионов долларов...
Ну-ну... Как ни посмотришь - в интернете одни полуолигархи и супертрейдеры...
Ну что ж... Ждём сообщение о том, как молодое дарование за год наскальпировала несколько миллионов долларов...
Извини, получается всего 4 миллиарда рублей.