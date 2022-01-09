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Алексей Тарабанов:

Дочь не программирует. Совсем. Но, зарабатывает несколько десятков тысяч рублей в день. Я программирую маненько, но не зарабатываю, потому, что лень. Учу дочь. На сайте почти никто не способен зарабатывать, только пи***ж ни о чём. Сферический конь в вакууме и как его преобразовать. Я умею решать любые задачи - всю жизнь занимался. Здесь полный отстой ,никто не может ничего. Дееспособны единицы. Наблюдал 12 лет ,или чуть больше -не помню точно. 

А задачку "Полностью отрабатывать - определять и следовать текущему тренду" - доводилось решать? 

[Удален]  

Алексей, так ведь проблема обсуждения трейдинга останется и на Вашем сайте.

О чём говорить? Обсуждать базовые знания не интересно, здесь все всё понимают. Люди умные. А вот говорить о конкретных нюансах, которые могут повлиять на прибыльность торговли особо не получается. Вероятно, потому, что это долгая сложная индивидуальная работа. Даже если человек что-то находит и готов рассказать об этом(!), даже в этот момент не многие готовы воспринять его идеи, потому что мысли людей заняты собственными идеями. По себе знаю, свои убеждения давлеют, и многие чужие предположения я просто откидываю без раздумья, типа "бывали уже там, пробовали".

Поэтому, как быть?

Вот такая, понимаешь, загогулина получается.

 
Алексей Тарабанов:

Дочь не программирует. Совсем. Но, зарабатывает несколько десятков тысяч рублей в день. Я программирую маненько, но не зарабатываю, потому, что лень. Учу дочь. На сайте почти никто не способен зарабатывать, только пи***ж ни о чём. Сферический конь в вакууме и как его преобразовать. Я умею решать любые задачи - всю жизнь занимался. Здесь полный отстой ,никто не может ничего. Дееспособны единицы. Наблюдал 12 лет ,или чуть больше -не помню точно. 

А не врешь ?  Чем же это она умудряется зарабатывать столько ? 

Прям удивительно, тут народ за 15тр - весьма тяжело и много работает в реале, а где-то бабло само сыплется на голову, и столько зарабатывают за день...

 
Vladimir Tkach:

Раньше и вода была мокрее и все хотели только учиться, а не деньги считать. Одно только остается из века в век неизменным это гундежь учителей о том как раньше все было по-другому.


Как-то мы пропустили возвращение господина Волчанского.

Кстати, да.

Но, Леха просто пока еще не вошел в обычное свое амплуа. Как только войдет - тема тут же перейдет на его скромную персону.

 
Алексей Тарабанов:

******************. Я программирую маненько, но не зарабатываю, потому, что лень. *******. На сайте почти никто не способен зарабатывать, только пи***ж ни о чём. Сферический конь в вакууме и как его преобразовать. Я умею решать любые задачи - всю жизнь занимался. Здесь полный отстой ,никто не может ничего. Дееспособны единицы. Наблюдал 12 лет ,или чуть больше -не помню точно. 

До 2013 года примерно, еще на старом www.mql4.com темы были интересные. Такие споры были. Формулы, графика, математика. Теперь всего этого нет. Старички давно покинули форум либо перешли в режим read-only.

Это MQ виновато. Не развивает ресурс в этом направлении. Было отличное начинание: блоги. Но тут же сервис превратился в помойку аналитики. Здесь MQ уже не виновато, но столько бабла/человекочасов убить на создание блогов, а потом просто забросить сервис - не понимаю.

 
Vasiliy Sokolov:

...Это MQ виновато. Не развивает ресурс в этом направлении. Было отличное начинание: блоги. Но тут же сервис превратился в помойку аналитики. Здесь MQ уже не виновато, но столько бабла/человекочасов убить на создание блогов, а потом просто забросить сервис - не понимаю.

Имхо, если конфеты хорошо продаются и так, зачем работать над фантиками? :-)   Специализация MQ - торговый терминал (конфеты). Маркет, фриланс, форум, блоги - всё фантики.

 
aleger:

А задачку Полностью отрабатывать - определять и следовать текущему тренду доводилось решать? 

Доводилось, но в решении этой задачки нет прибыли, точнее её очень мало. Гораздо прибыльнее определять разворот и затем следовать новому тренду . Я делаю так. 

 
Georgiy Merts:

А не врешь ?  Чем же это она умудряется зарабатывать столько ? 

Прям удивительно, тут народ за 15тр - весьма тяжело и много работает в реале, а где-то бабло само сыплется на голову, и столько зарабатывают за день...

В основном, скальпингом. Есть депозиты, но ими занимался я и их доходность на 2 порядка ниже, зато нет риска. 

Она торгует с результативностью, позволяющей ежемесячно удваивать депозит, но пока не реинвестирует - затеяла серьёзный ремонт квартиры и обновление мебели, будучи безработной с апреля. 

Сейчас научилась высокодоходной безрисковой торговле, всё в хэдже. 

Первую торговую операцию совершила в середине апреля этого года. 

Первый раз взяла кий в декабре 1997. Через 6 месяцев заняла второе место на первенстве Москвы. 

В-общем, способная девочка. 

Нет, не вру. 

На прошлой неделе за четверг и пятницу 20%. На долларе через ММВБ при депозите миллион рублей. Предыдущие дни немного меньше. 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS...
 
Алексей Тарабанов:

В основном, скальпингом. Есть депозиты, но ими занимался я и их доходность на 2 порядка ниже, зато нет риска. 

Она торгует с результативностью, позволяющей ежемесячно удваивать депозит, но пока не реинвестирует - затеяла серьёзный ремонт квартиры и обновление мебели, будучи безработной с апреля. 

Сейчас научилась высокодоходной безрисковой торговле, всё в хэдже. 

Первую торговую операцию совершила в середине апреля этого года. 

Первый раз взяла кий в декабре 1997. Через 6 месяцев заняла второе место на первенстве Москвы. 

В-общем, способная девочка. 

Нет, не вру. 

На прошлой неделе за четверг и пятницу 20%. На долларе через ММВБ при депозите миллион рублей. Предыдущие дни немного меньше. 

Ну-ну... Как ни посмотришь - в интернете одни полуолигархи и супертрейдеры...

Ну что ж... Ждём сообщение о том, как молодое дарование за год наскальпировала несколько миллионов долларов...

 
Georgiy Merts:

Ну-ну... Как ни посмотришь - в интернете одни полуолигархи и супертрейдеры...

Ну что ж... Ждём сообщение о том, как молодое дарование за год наскальпировала несколько миллионов долларов...

Извини, получается всего 4 миллиарда рублей. 

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