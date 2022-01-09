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Алексей Тарабанов:

Слово "дебил" знакомо? 

ну да. я же тебя 10 лет уже вижу на форуме.

 
Алексей Тарабанов:

Пока индикатор. 



После топорной корректировки кода вот такая картинка.

 
Индикатор классный, экстремумы хорошо определяет.  Ошибки есть, конечно,  но не так уж и много,  да и вряд ли из "таймфреймов" можно что то лучше выжать.   Паттерн "X4" вообще красиво смотрится.   Как опорные точки тренда("точки монтирования") , кривовато местами конечно.  Но это потому что процесс в "таймфреймы" криво вписывается, что тут поделать.
 
Wizard2018:
Индикатор классный, экстремумы хорошо определяет.


Где открывать сделки и в какую сторону?


[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Где открывать сделки и в какую сторону?

Я так понимаю, когда появляются тройные красные кружочки, покупать на зелёных двойных и закрываться на красных тройных. Надо в советник загонять, так не видно.

 
Я так понимаю, что прежде чем торговать надо понять суть и принцип работы индикатора.
 
С таким индикатором пофик где, что, когда и куда открывать.
[Удален]  
Без тестера однозначно не сказать, ни за, ни против.
 
Aleksei Stepanenko:
Без тестера однозначно не сказать, ни за, ни против.
А после тестера еще больше вопросов будет.
Там пойдет - добавте трал, пожалуйста. Безубыток сделайте. А давайте сетку с разным шагом и лотом. А что если нейруху прикрутить?
Ребята, здесь рыбы нет!
А кто говорит?
Кто, кто, маркетмейкер.

Ну еще новостной фильтр.
 
Vladimir Tkach:
А после тестера еще больше вопросов будет.
Там пойдет - добавте трал, пожалуйста. Безубыток сделайте. А давайте сетку с разным шагом и лотом. А что если нейруху прикрутить?
Ребята, здесь рыбы нет!
А кто говорит?
Кто, кто, маркетмейкер.

Ну еще новостной фильтр.
Если простейшие купил-продал не дадут плюс, то никакая сетка, стопы, тралы и фильтры не помогут.
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