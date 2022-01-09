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Слово "дебил" знакомо?
ну да. я же тебя 10 лет уже вижу на форуме.
Пока индикатор.
После топорной корректировки кода вот такая картинка.
Индикатор классный, экстремумы хорошо определяет.
Где открывать сделки и в какую сторону?
Где открывать сделки и в какую сторону?
Я так понимаю, когда появляются тройные красные кружочки, покупать на зелёных двойных и закрываться на красных тройных. Надо в советник загонять, так не видно.
Без тестера однозначно не сказать, ни за, ни против.
А после тестера еще больше вопросов будет.