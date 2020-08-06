Сдаюсь !
друзья, такая вот странная штука !
сохраняю шаблон:
этот Print
Print("mss_GlobalMagicChartID=",mss_GlobalMagicChartID);
для проверки, он печатает это
eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-5
однако шаблон сохраняется под таким вот именем
eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-
Но !
если, скажем
mss_GlobalMagicChartID = eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
то шаблон сохраняется под нормальным, неусеченным именем
eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
хоть ты тресни !
номер 0:
mss_GlobalMagicChartID
должен быть StringTrimRight и Left также.
прочие рекомендации:
измените чтобы имена не содержали "хитрого" символа минус. Это раз. Если он случайно попадёт в начало или конец имени, могут быть странные проблемы
могут получаться в итоге излишне большие путевые имена, это два. То есть покороче надо.
можно (и лучше) делать иерархию каталогов типа eStomper/02/11/EURUSD . Кстати, для WinAPI / и \\ равнозначны.
номер 0:
должен быть StringTrimRight и Left также.
прочие рекомендации:
измените чтобы имена не содержали "хитрого" символа минус. Это раз. Если он случайно попадёт в начало или конец имени, могут быть странные проблемы
могут получаться в итоге излишне большие путевые имена, это два. То есть покороче надо.
можно (и лучше) делать иерархию каталогов типа eStomper/02/11/EURUSD . Кстати, для WinAPI / и \\ равнозначны.
это, конечно, да, но не помогло это
mss_GlobalMagicChartID = StringTrimLeft(mss_GlobalMagicChartID);
mss_GlobalMagicChartID = StringTrimRight(mss_GlobalMagicChartID);
но, вот переменная формируется точно также, как и прежде,
mss_GlobalMagicChartID = eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
но шаблон сохраняется под нормальным, неусеченным именем
eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
это, конечно, да, но не помогло это
mss_GlobalMagicChartID = StringTrimLeft(mss_GlobalMagicChartID);
mss_GlobalMagicChartID = StringTrimRight(mss_GlobalMagicChartID);
но, вот переменная формируется точно также, как и прежде,
mss_GlobalMagicChartID = eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
но шаблон сохраняется под нормальным, неусеченным именем
eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
и не сможет помочь - StringTrimLeft отдаёт int (int, Карл!) , не строку.
Весело, а может код по более в студию, а то не понятно что там и где, а то что 2+2=4 проверять не очень хочется.
А еще проще пройтись отладчиком наверное и понять в каком месте твориться не ладное, ?или дано что если скормить функции eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-5 баг гарантирован?
Весело, а может код по более в студию, а то не понятно что там и где, а то что 2+2=4 проверять не очень хочется.
А еще проще пройтись отладчиком наверное и понять в каком месте твориться не ладное, ?или дано что если скормить функции eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-5 баг гарантирован?
если на месте, где сейчас "1" стоит однофифровое число, то "5" в имени шаблона урезается...
если число из двух и более цифр, все нормально...
если на месте, где сейчас "1" стоит однофифровое число, то "5" в имени шаблона урезается...
если число из двух и более цифр, все нормально...
void OnStart() { //--- string s1="eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-5"; string s2="eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5"; ChartSaveTemplate(0,s1); ChartSaveTemplate(0,s2); }
Полет нормальный! Все без ошибок
Нет, друг, ты не прав:
если mss_GlobalMagicChartID = eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
шаблон сохраняется под нормальным, неусеченным именем
eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
// смотреть тут
string s=StringTrimLeft(" кто то из нас не прав ");
и справку заодно
Код в студию
string s_Symbol = Symbol(); string s_EA_Name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); string s_MagicChartIDSuffix = "MagicChart"; string s_GlobalMagicChartID = s_EA_Name + "-" + s_MagicChartIDSuffix + "-" + IntegerToString(mi_Magic) + "-" + s_Symbol + "-" + IntegerToString(Period()); if(ChartSaveTemplate(0,s_GlobalMagicChartID)) { Print("s_GlobalMagicChartID=",s_GlobalMagicChartID); if (!CopyFileW(s_Source,s_Destination,false)) { Print(__FUNCTION__," CopyFileW(sourse = " + s_Source + " destination = " + s_Destination + " error = " + ::GetLastError()); return(false); } Print(__FUNCTION__," Save template fine: " + mss_GlobalMagicChartID + ".tpl"); } else { Print(__FUNCTION__," Couldnot Save template : " + mss_GlobalMagicChartID + ".tpl" + "Error = " + GetLastError()); return(false); }
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друзья, такая вот странная штука !
сохраняю шаблон:
этот Print
Print("mss_GlobalMagicChartID=",mss_GlobalMagicChartID);
для проверки, он печатает это
eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-5
однако шаблон сохраняется под таким вот именем
eStomper_02-MagicChart-1-EURUSD-
Но !
если, скажем
mss_GlobalMagicChartID = eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
то шаблон сохраняется под нормальным, неусеченным именем
eStomper_02-MagicChart-11-EURUSD-5
хоть ты тресни !