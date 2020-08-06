Сдаюсь ! - страница 2
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string s=StringTrimLeft(" кто то из нас не прав ");
и справку заодно
я в мт4, друг !
а ты в мт5 !
мы оба правы ! но как же так - оба правы ? и ты прав ...
Кидай больше
Простите меня если вы решили во время работы заглянуть в Шаблоны.....
Это суровая шутка про шаблоны, рекомендую поставить слип на ноль. В общем ошибок не обнаружен даже при 10 000 проверок. у вас где то что то в другом месте.
Мне честно не лень, множите прислать весь терминал с файлом - я посмотрю
вот
вот
а вот мне этот скрипт выдает
вот скрипт, для М1 и М5 имя шаблона усекается...терминал 1280
вот скрипт, для М1 и М5 имя шаблона усекается...терминал 1280
Нормально сохраняет:
Возможно, в каких-то специфических случаях StringConcatenate неправильно преобразовывает числовые значения в строку. На мой взгляд лучше использовать преобразование типов (не приведение) и складывать строки через "+".
P. S. Очень похоже на распространенную ошибку потери одного символа (если что, то это камень в огород ChartSaveTemplate). Сам периодически сталкиваюсь с неправильным расчетом длины строки (забываю про терминальный 0), что приводит к пропаже одного символа.
Нормально сохраняет:
Возможно, в каких-то специфических случаях StringConcatenate неправильно преобразовывает числовые значения в строку. На мой взгляд лучше использовать преобразование типов (не приведение) и складывать строки через "+".
P. S. Очень похоже на распространенную ошибку потери одного символа (если что, то это камень в огород ChartSaveTemplate). Сам периодически сталкиваюсь с неправильным расчетом длины строки (забываю про терминальный 0), что приводит к пропаже одного символа.
в общем мистика, у меня не нормально !
ладно, придумаю какой-то костыль.
а у тебя терминал 1280 ?
в общем мистика, у меня не нормально !
ладно, придумаю какой-то костыль.
а у тебя терминал 1280 ?
Да, 1280. Попробуй еще запустить терминал с ключом portable, поставив сам терминал в папку с как можно меньшей длиной пути. Может в этом проблема.
Да, 1280. Попробуй еще запустить терминал с ключом portable, поставив сам терминал в папку с как можно меньшей длиной пути. Может в этом проблема.
ну их в баню !
сделал вот так и все нормально:
ну их в баню !
сделал вот так и все нормально:
Ну хотя бы так:
А то уж совсем некрасиво...