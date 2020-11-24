Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280 - страница 2
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Поместить оба разъархивированного файла в пустой каталог, и нажать на terminal.exe для установки МТ4.
Все остальное при установке подгрузится само.
Потом обновить МТ4.
В этом билде не могу установить индикатор в терминал. В папке терминала индикатор есть, в винде куда по умолчанию он сейчас всё пихает - тоже есть, в списке индикаторов в терминале нету. И компилировал везде, и в папках проверял - есть везде, но какую папку при этом смотрит сам терминал? Вообще загадка т.к. большая часть индикаторов не видна даже из того что было. Это как вообще возможно? И зачем так было делать??? Треш просто.
ЗЫ. Т.е. получается на данный момент что метаэдитор пихает индикатор (по умолчанию) в одну папку а терминал смотрит в другую. В какую? Как узнать куда этот билд смотрит при вызове индикатора?
Вот сюда мэтаэдитор сохраняет индикаторы:
C:\Users\......\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2D97D9FCA768B15CC8D0860D7EF8DE33\MQL4\Indicators
куда при этом смотрит терминал если их не видит?
В этом билде не могу установить индикатор в терминал. В папке терминала индикатор есть, в винде куда по умолчанию он сейчас всё пихает - тоже есть, в списке индикаторов в терминале нету. И компилировал везде, и в папках проверял - есть везде, но какую папку при этом смотрит сам терминал? Вообще загадка т.к. большая часть индикаторов не видна даже из того что было. Это как вообще возможно? И зачем так было делать??? Треш просто.
Варианты такие:
Варианты такие:
Спасибо, 1 пункт помог. Но это же костыль? Баг мэтаэдитора? И как сделать что бы терминал работал с тем каталогом где находится экзешник терминала?
ЗЫ. раньше метаэдитор всегда при сохранении открывал ту папку в которую файл сохранялся последний раз перед этим. Сейчас он этого не запоминает и открывает упрямо ту же папку в которую смотрит терминал но после сохранения файла и компиляции терминал этот файл не видит хотя метаэдитор пишет что файл этот там есть. Удалось перетаскиванием в каталог данных поместить таки туда исходник и скомпилированный файл. Только после этого терминал его увидел.
Спасибо, 1 пункт помог. Но это же костыль? Баг мэтаэдитора? И как сделать что бы терминал работал с тем каталогом где находится экзешник терминала?
ЗЫ. раньше метаэдитор всегда при сохранении открывал ту папку в которую файл сохранялся последний раз перед этим. Сейчас он этого не запоминает и открывает упрямо ту же папку в которую смотрит терминал но после сохранения файла и компиляции терминал этот файл не видит хотя метаэдитор пишет что файл этот там есть. Удалось перетаскиванием в каталог данных поместить таки туда исходник и скомпилированный файл. Только после этого терминал его увидел.
Такова система безопасности Windows.
Если хотите держать файлы в каталоге терминала, то перенесите его из защищенной папки Program Files в отдельное место и запускайте с флагом /portable.
Такова система безопасности Windows.
Если хотите держать файлы в каталоге терминала, то перенесите его из защищенной папки Program Files в отдельное место и запускайте с флагом /portable.
Он у меня установлен на диске D, как правильно включить /portable, я не нашёл?
Он у меня установлен на диске D, как правильно включить /portable, я не нашёл?
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Спасибо, но не выходит каменный цветок. Как только не пробовал - командная строка пишет "неверное имя папки".
Вот я открыл командную строку, перешёл на диск D:
D:\>
вот мой путь к терминалу:
"D:\MetaTrader EGlobal Trade & Finance Group\terminal.exe"
как мне правильно соединить ужа с ежом включая /portable? Вопрос может и нубский но я реально уже потратил пару часов времени и перепробовал кучу вариантов, ответ один "неверное имя папки"(((
Спасибо, но не выходит каменный цветок. Как только не пробовал - командная строка пишет "неверное имя папки".
Вот я открыл командную строку, перешёл на диск D:
D:\>
вот мой путь к терминалу:
"D:\MetaTrader EGlobal Trade & Finance Group\terminal.exe"
как мне правильно соединить ужа с ежом включая /portable? Вопрос может и нубский но я реально уже потратил пару часов времени и перепробовал кучу вариантов, ответ один "неверное имя папки"(((
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT4 portable
Alexey Viktorov, 2017.06.05 19:19
Ну и я тоже поумничаю, поучу...
Прямо в папке, рядом с terminal.exe создай ярлык, в его свойствах пропиши /portable и этим ярлыком запускай на любом компе. :)))
Спасибо, но не выходит каменный цветок. Как только не пробовал - командная строка пишет "неверное имя папки".
Вот я открыл командную строку, перешёл на диск D:
D:\>
вот мой путь к терминалу:
"D:\MetaTrader EGlobal Trade & Finance Group\terminal.exe"
как мне правильно соединить ужа с ежом включая /portable? Вопрос может и нубский но я реально уже потратил пару часов времени и перепробовал кучу вариантов, ответ один "неверное имя папки"(((
На рабочем столе ярлык. В его свойствах надо добавить /portable через пробел после кавычки