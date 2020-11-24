Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280 - страница 2

Новый комментарий
 
Sergey Golubev:

Поместить оба разъархивированного файла в пустой каталог, и нажать на terminal.exe для установки МТ4.
Все остальное при установке подгрузится само.

Потом обновить МТ4.

Так и сделал, поддержка мне тоже самое порекомендовала, к сожалению не помогло, мт5 при этом работает норм. Благодарю за отзывчивость...
 

В этом билде не могу установить индикатор в терминал. В папке терминала индикатор есть, в винде куда по умолчанию он сейчас всё пихает - тоже есть, в списке индикаторов в терминале нету. И компилировал везде, и в папках проверял - есть везде, но какую папку при этом смотрит сам терминал? Вообще загадка т.к. большая часть индикаторов не видна даже из того что было. Это как вообще возможно? И зачем так было делать??? Треш просто.

ЗЫ. Т.е. получается на данный момент что метаэдитор пихает индикатор (по умолчанию) в одну папку а терминал смотрит в другую. В какую? Как узнать куда этот билд смотрит при вызове индикатора?

Вот сюда мэтаэдитор сохраняет индикаторы:

C:\Users\......\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2D97D9FCA768B15CC8D0860D7EF8DE33\MQL4\Indicators

куда при этом смотрит терминал если их не видит?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Идентификаторы для получения информации о клиентском терминале функциями TerminalInfoInteger() и TerminalInfoString(). В качестве параметра эти функции принимают значения из перечислений ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER и ENUM_TERMINAL_INFO_STRING соответственно. Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом...
 
benzovoz:
В этом билде не могу установить индикатор в терминал. В папке терминала индикатор есть, в винде куда по умолчанию он сейчас всё пихает - тоже есть, в списке индикаторов в терминале нету. И компилировал везде, и в папках проверял - есть везде, но какую папку при этом смотрит сам терминал? Вообще загадка т.к. большая часть индикаторов не видна даже из того что было. Это как вообще возможно? И зачем так было делать??? Треш просто.

Варианты такие:

  1. Откройте рабочий каталог терминала через меню "Файл" - "Открыть каталог данных". Туда и поместите индикатор. 
  2. Индикаторов в папке слишком много. В этом случае тоже возможно отображение не всех индикаторов. Временно переместите все индикаторы из папки терминала, оставив только тот индикатор, который интересует.
  3. Смотрите содержимое закладки Журнал сразу после запуска терминала. Возможно, там будет ответ (сообщение об ошибке).
 
Ihor Herasko:

Варианты такие:

  1. Откройте рабочий каталог терминала через меню "Файл" - "Открыть каталог данных". Туда и поместите индикатор. 
  2. Индикаторов в папке слишком много. В этом случае тоже возможно отображение не всех индикаторов. Временно переместите все индикаторы из папки терминала, оставив только тот индикатор, который интересует.
  3. Смотрите содержимое закладки Журнал сразу после запуска терминала. Возможно, там будет ответ (сообщение об ошибке).

Спасибо, 1 пункт помог. Но это же костыль? Баг мэтаэдитора? И как сделать что бы терминал работал с тем каталогом где находится экзешник терминала?

ЗЫ. раньше метаэдитор всегда при сохранении открывал ту папку в которую файл сохранялся последний раз перед этим. Сейчас он этого не запоминает и открывает упрямо ту же папку в которую смотрит терминал но после сохранения файла и компиляции терминал этот файл не видит хотя метаэдитор пишет что файл этот там есть. Удалось перетаскиванием в каталог данных поместить таки туда исходник и скомпилированный файл. Только после этого терминал его увидел.

 
benzovoz:

Спасибо, 1 пункт помог. Но это же костыль? Баг мэтаэдитора? И как сделать что бы терминал работал с тем каталогом где находится экзешник терминала?

ЗЫ. раньше метаэдитор всегда при сохранении открывал ту папку в которую файл сохранялся последний раз перед этим. Сейчас он этого не запоминает и открывает упрямо ту же папку в которую смотрит терминал но после сохранения файла и компиляции терминал этот файл не видит хотя метаэдитор пишет что файл этот там есть. Удалось перетаскиванием в каталог данных поместить таки туда исходник и скомпилированный файл. Только после этого терминал его увидел.

Такова система безопасности Windows.

Если хотите держать файлы в каталоге терминала, то перенесите его из защищенной папки Program Files в отдельное место и запускайте с флагом /portable.

 
Renat Fatkhullin:

Такова система безопасности Windows.

Если хотите держать файлы в каталоге терминала, то перенесите его из защищенной папки Program Files в отдельное место и запускайте с флагом /portable.

Он у меня установлен на диске D, как правильно включить /portable, я не нашёл?

 
benzovoz:

Он у меня установлен на диске D, как правильно включить /portable, я не нашёл?

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
 
Vladimir Karputov:
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы

Спасибо, но не выходит каменный цветок. Как только не пробовал - командная строка пишет "неверное имя папки".

Вот я открыл командную строку, перешёл на диск D:

D:\>

вот мой путь к терминалу:

"D:\MetaTrader EGlobal Trade & Finance Group\terminal.exe"

как мне правильно соединить ужа с ежом включая /portable? Вопрос может и нубский но я реально уже потратил пару часов времени и перепробовал кучу вариантов, ответ один "неверное имя папки"(((

 
benzovoz:

Спасибо, но не выходит каменный цветок. Как только не пробовал - командная строка пишет "неверное имя папки".

Вот я открыл командную строку, перешёл на диск D:

D:\>

вот мой путь к терминалу:

"D:\MetaTrader EGlobal Trade & Finance Group\terminal.exe"

как мне правильно соединить ужа с ежом включая /portable? Вопрос может и нубский но я реально уже потратил пару часов времени и перепробовал кучу вариантов, ответ один "неверное имя папки"(((

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT4 portable

Alexey Viktorov, 2017.06.05 19:19

Ну и я тоже поумничаю, поучу...

Прямо в папке, рядом с terminal.exe создай ярлык, в его свойствах пропиши /portable и этим ярлыком запускай на любом компе. :)))



 
benzovoz:

Спасибо, но не выходит каменный цветок. Как только не пробовал - командная строка пишет "неверное имя папки".

Вот я открыл командную строку, перешёл на диск D:

D:\>

вот мой путь к терминалу:

"D:\MetaTrader EGlobal Trade & Finance Group\terminal.exe"

как мне правильно соединить ужа с ежом включая /portable? Вопрос может и нубский но я реально уже потратил пару часов времени и перепробовал кучу вариантов, ответ один "неверное имя папки"(((

На рабочем столе ярлык. В его свойствах надо добавить /portable через пробел после кавычки


123456789
Новый комментарий