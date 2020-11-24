Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280 - страница 9
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Мне не нужно сообщество в этой инсталляции терминала,
терминал вечно светит красное непрочитанное сообщение, а никакого сообщения быть не может, ведь терминал даже не залогинен, где логика? Это баг.
В ветке пятерки разработчики сказали, что так надо.
В ветке пятерки разработчики сказали, что так надо.
я конечно понимаю что тут вариантов нет особо (не нравится не пользуйся софтом)
просто это нарушение естественной логики построения интерфейсов и эту иконку даже сбросить никак нельзя
(но можно скрыть если перетащить все панели вниз и получить нормальный чистый интерфейс)
я конечно понимаю что тут вариантов нет особо (не нравится не пользуйся софтом)
просто это нарушение естественной логики построения интерфейсов и эту иконку даже сбросить никак нельзя
(но можно скрыть если перетащить все панели вниз и получить нормальный чистый интерфейс)
Я не оправдываю разработчиков, а лишь передаю то, что они ответили. Смысл в том, что в ближайшее время изменений не будет. А потом уже, спустя годика 2-3, может и передумают. Так уже неоднократно было: и с тиками, и с пользовательскими символами, и с хедж-счетами.
я конечно понимаю что тут вариантов нет особо (не нравится не пользуйся софтом)
просто это нарушение естественной логики построения интерфейсов и эту иконку даже сбросить никак нельзя
Чего вы хотите от людей, загружающих МТ5 при клике на "загрузить МТ4"?...
Боги UX :)
Чего вы хотите от людей, загружающих МТ5 при клике на "загрузить МТ4"?...
Боги UX :)
да уж...
такого вообще нигде нет