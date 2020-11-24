Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280 - страница 9

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transcendreamer:

Мне не нужно сообщество в этой инсталляции терминала,

терминал вечно светит красное непрочитанное сообщение, а никакого сообщения быть не может, ведь терминал даже не залогинен, где логика? Это баг.

В ветке пятерки разработчики сказали, что так надо.

 
Ihor Herasko:

В ветке пятерки разработчики сказали, что так надо.

я конечно понимаю что тут вариантов нет особо (не нравится не пользуйся софтом)

просто это нарушение естественной логики построения интерфейсов и эту иконку даже сбросить никак нельзя

(но можно скрыть если перетащить все панели вниз и получить нормальный чистый интерфейс)

 
transcendreamer:

я конечно понимаю что тут вариантов нет особо (не нравится не пользуйся софтом)

просто это нарушение естественной логики построения интерфейсов и эту иконку даже сбросить никак нельзя

(но можно скрыть если перетащить все панели вниз и получить нормальный чистый интерфейс)

Я не оправдываю разработчиков, а лишь передаю то, что они ответили. Смысл в том, что в ближайшее время изменений не будет. А потом уже, спустя годика 2-3, может и передумают. Так уже неоднократно было: и с тиками, и с пользовательскими символами, и с хедж-счетами.

 
transcendreamer:

я конечно понимаю что тут вариантов нет особо (не нравится не пользуйся софтом)

просто это нарушение естественной логики построения интерфейсов и эту иконку даже сбросить никак нельзя

Чего вы хотите от людей, загружающих МТ5 при клике на "загрузить МТ4"?...

Боги UX :)

 
Andrey Khatimlianskii:

Чего вы хотите от людей, загружающих МТ5 при клике на "загрузить МТ4"?...

Боги UX :)

да уж...

такого вообще нигде нет

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