MT4 portable - страница 2

Новый комментарий
 
bar:

Добрый день!

Дело в том, что вот эту операцию я выполнил: "Просто в свойствах ярлыка напишите ....\terminal.exe /portable" и всё пренёс на флешку. Но когда заходишь на другой компьютер и запускаешь терминал с флешки, компьютер не находит МТ4.

Ну и я тоже поумничаю, поучу...

Прямо в папке, рядом с terminal.exe создай ярлык, в его свойствах пропиши /portable и этим ярлыком запускай на любом компе. :)))


 
tuma_news:

дайте пример батника.

Интересно.

Спасибо!

Уберите .ТХТ и будет батник, тут файлы .CMD прикреплять не дают, а зипить лень. Файл должен находиться в корневом каталоге терминала и запускать его можно только оттуда.

Файлы:
tr.cmd.txt  1 kb
 
Alexey Viktorov:

Ну и я тоже поумничаю, поучу...

Прямо в папке, рядом с terminal.exe создай ярлык, в его свойствах пропиши /portable и этим ярлыком запускай на любом компе. :)))


Не получится без правки, проверено. На разных компах буква у флэшки будет отличаться и в итоге - файл не найден.
 

Доброго Всем утра в летний месяц июбрь!

Короче зашли в тупик. Неужели производители не могли добавить портативную версию? Что то как то странно...

 
bar:

Доброго Всем утра в летний месяц июбрь!

Короче зашли в тупик. Неужели производители не могли добавить портативную версию? Что то как то странно...

Все наши десктопные терминалы портабельны без исключений.

Никаких отдельных версий не нужно.

 
Vitalie Postolache:

Уберите .ТХТ и будет батник, тут файлы .CMD прикреплять не дают, а зипить лень. Файл должен находиться в корневом каталоге терминала и запускать его можно только оттуда.

terminal.exe /portable


спасибо)

 
Alexey Viktorov:

Ну и я тоже поумничаю, поучу...

Поумничаю-ка я ещё раз...

Кажется я нашёл решение как задать относительный путь к флешке и создать ярлык.

В общем так:

Поместили на флешку папку с двумя файлами.

1. terminal.exe

2. metaeditor.exe

И можно ещё иконку terminal.ico


Переходим в корень флешки и через контекстное меню создаём ярлык


В свойствах ярлыка пишем относительный путь

%windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\TestMT4 .\TestMT4\terminal.exe /portable


Запускаем терминал по двойному клику по ярлыку, программа создаёт все необходимые папки и файлы.

Обратите внимание что поле "Рабочая папка" должно быть пустым, на то что папка написана дважды и точку перед слешем ".\"

Зачем дважды я не разбирался, не интересно.

 

БАТ-файл  или CMD-файл должен находиться на флешке и содержать все, кроме имени диска.

Имя папки\Terminal.exe /portable

И тогда будет работать - будет использован по умолчанию имеющийся диск на котором командный файл находится, т.е флешка

 

Подскажите пожалуйста.

я сделал себе портабл как сказано в теме, через батник.

все ок, запускается, работает, сохраняет. 

НО стоит вставить в другой комп, снова просит вводить пароли: на счета, на форум и снова включать советников.... 

как сделать чтобы сохранялось все?

12
Новый комментарий