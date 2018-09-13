MT4 portable - страница 2
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Добрый день!
Дело в том, что вот эту операцию я выполнил: "Просто в свойствах ярлыка напишите ....\terminal.exe /portable" и всё пренёс на флешку. Но когда заходишь на другой компьютер и запускаешь терминал с флешки, компьютер не находит МТ4.
Ну и я тоже поумничаю, поучу...
Прямо в папке, рядом с terminal.exe создай ярлык, в его свойствах пропиши /portable и этим ярлыком запускай на любом компе. :)))
дайте пример батника.
Интересно.Спасибо!
Уберите .ТХТ и будет батник, тут файлы .CMD прикреплять не дают, а зипить лень. Файл должен находиться в корневом каталоге терминала и запускать его можно только оттуда.
Ну и я тоже поумничаю, поучу...
Прямо в папке, рядом с terminal.exe создай ярлык, в его свойствах пропиши /portable и этим ярлыком запускай на любом компе. :)))
Не получится без правки, проверено. На разных компах буква у флэшки будет отличаться и в итоге - файл не найден.
Доброго Всем утра в летний месяц июбрь!
Короче зашли в тупик. Неужели производители не могли добавить портативную версию? Что то как то странно...
Доброго Всем утра в летний месяц июбрь!
Короче зашли в тупик. Неужели производители не могли добавить портативную версию? Что то как то странно...
Все наши десктопные терминалы портабельны без исключений.
Никаких отдельных версий не нужно.
Уберите .ТХТ и будет батник, тут файлы .CMD прикреплять не дают, а зипить лень. Файл должен находиться в корневом каталоге терминала и запускать его можно только оттуда.
спасибо)
Ну и я тоже поумничаю, поучу...
Поумничаю-ка я ещё раз...
Кажется я нашёл решение как задать относительный путь к флешке и создать ярлык.
В общем так:
Поместили на флешку папку с двумя файлами.
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
И можно ещё иконку terminal.ico
Переходим в корень флешки и через контекстное меню создаём ярлык
В свойствах ярлыка пишем относительный путь
%windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\TestMT4 .\TestMT4\terminal.exe /portable
Запускаем терминал по двойному клику по ярлыку, программа создаёт все необходимые папки и файлы.
Обратите внимание что поле "Рабочая папка" должно быть пустым, на то что папка написана дважды и точку перед слешем ".\"
Зачем дважды я не разбирался, не интересно.
БАТ-файл или CMD-файл должен находиться на флешке и содержать все, кроме имени диска.
Имя папки\Terminal.exe /portable
И тогда будет работать - будет использован по умолчанию имеющийся диск на котором командный файл находится, т.е флешка
Подскажите пожалуйста.
я сделал себе портабл как сказано в теме, через батник.
все ок, запускается, работает, сохраняет.
НО стоит вставить в другой комп, снова просит вводить пароли: на счета, на форум и снова включать советников....
как сделать чтобы сохранялось все?