Активация продуктов охото услышать кто что думает на эту тему.
Сейчас для при загрузке в Маркет нового продукта даётся 5 активаций по умолчанию. Такое количество - это компромисс между покупателем и продавцом.
Так конфигурация компа осталась та же.Что влияет на слёт продуктов? По какой причине они слетают? Смена айпи адреса или что то другое? Охото понять причину.По которой нужно быть осторожнее при обращении с продуктом. Так как этого ни где не написано. Не плохое Дополнение к инстркуции пользователю продуктом на маркете.
Посмотрел лог. Номер терминала остался тот же сменился айпишник. Интернет работает через роутер.
Renat, 2013.12.22 21:26
Привязка идет к железу и операционке. Пять активаций как раз даны для того, чтобы можно было несколько раз менять конфигурации компьютера.
Раньше было по 3 активации, но сейчас мы расширили минимальное количество до 5. Причем каждый автор имеет право поднять минимальное количество активаций до любого разумного предела.
...
Значит купил я продукт, у него доступно 5 активаций. Написано на сайте, что можно использовать один продукт неограниченное число раз на одном компьютере. Я значит довольный, открываю 10 терминалов на одном компе, и начинаю поочерёдно устанавливать продукт через вкладку покупки\установить. Потом после четырёх установок, я решил посмотреть на сайте информацию по купленному продукту и обнаруживаю что у меня уже 4 активации, хотя я устанавливал его на одном компне но в 4 разных терминалах. И тут я догнал что активацией считается любое скачивание продукта через терминал, вкладку "покупки\установить"!!! А многократно его можно использовать путём копирования на одном компе. Я очень огорчился, так как на сайте небыло информации, что активацией считается любое скачивание продукта через терминал! Я использую его на одном компе, а у меня уже 4 из 5 активации использовано!
Такого быть не должно, пишите в сервис-деск с логами и картинками.
вроде как в правилах написано: "Факт создания защищенной версии Продукта для конфигурации оборудования Покупателя называется Активацией."
получается, что вы 4 раза создали защищённую версию -- сделали 4 активации.
но явно прослеживается недоработка разработчиков.
так понимаю, что у они не фиксируют у себя активации -- и любой факт создания копии считают активацией
думаю, что если установить продукт в одном терминале, потом удалить и снова установить -- будет считаться уже две активации -- хотя должна быть одна активация.
Нет. активация должна быть только 1, с 1 компьютера,
ВЫ наверно не правильно поняли информацию: у Вас было 5 активаций, после первой активации у Вас осталось 4 из 5 активации,
Т.е. 1 использовали, 4 осталось.
К сожалению активациями злоупотребляют - а именно , покупают продукт , а потом перепродают активации.
Ребята - я балбес! ))))))
Всё верно! 4 из 5 ОСТАЛОСЬ!
Дело было ночью, видимо в связи с утомлением появилась рассеяность и я всё перепутал.
Перед сервисдеском я уже извинился. )))))))))))
Извините и вы - читатели этой ветки, за - то, что ввёл всех в заблуждение.
Каждый продукт привязывается к конфигурации компьютера, с которого он куплен.
Вопрос! Полетела например материнка или сменил видеокарту процесор.Бывает что довольно часто приходится менять конфигурацию многим людям.
Ну и часто слетает активация.
Сегодня решил сменить материнку. Материнка оказалась браком собрал всё обратно. Поставил ту что стояла. И тут смотрю а оказывается я уже активацию 2 вух продуктов потерял.
Растроился. Потом сижу и думаю а как же народ тогда по 500 $ и выше покупают.Ну понятно что кто то и может себе позволить.Переустановил винду значит опять слетело.
Вроде понятно что таковы правила.
Разработчикам конечно на руку это так как оборот и дохода больше.
Плюсы вроде тоже есть что при смене счёта активация не слетает.
Кто и что думает на эту тему? Может лутше разработчикам сделать привязку к номеру счёта через лк. 1 продукт на 5 разных контор.Так как бывают ситуации что кто то
хочет на другом счёте торговать и в другой конторе. В альпари например на сколько мне известно сменились условия и некоторые ушли с ecn на другой счёт.
Вроде игрушку в интернете купишь лицензию и играешь пока не надоест. Ну да про возраст 36 лет нравится мне лицензию покупать.Но извините прогресс тоже не наместе стоит комп то обновлять надо да и другие проблемы с компом бывают.Всякое бывает.
Терминал не стирал и не переустанавливал.
Но так покупать постоянно в будущем вреде накладно получается если продукт дорогой. Я не расматриваю пример доходов. Просто хочу знать мнение форумчан.
Знаю что некоторые продукты и в интернет магазинах продают по привязке к счёту. Понятно что условия там другие. Но хоть там купил и торгуешь зная что не слетит. И через пол года можно номер счёта сменить.
Самое интересное другое что системник тоже чистить надо переодически.А видеокарту вынимать надо иначе не вычистить нормально.Комп игровой.И работает он круглые сутки,фактически не выключаю. Да и пасту поменял на процике так как старая высохла.