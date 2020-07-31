Вопросы по сервису Сигналы - страница 2
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Попытаюсь показать в картинках.
Итак Вы вместо MQL5.VPS арендовали какой-то сторонний сервис. При этом совершили такие ошибки:
Что примерно Вы сделали: Вы оставили подписку на домашнем ПК и оставили подписку на стороннем сервисе. В итоге копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров:
Рис. 1. Копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров
Что Вам нужно сделать: как минимум отключить подписку на домашнем компьютере - таким образом копирование на Ваш торговый счёт будет идти только с одного ПК (в данном случае со стороннего сервиса)
Рис. 2. Копирование на Ваш торговый счёт с одного ПК
Ну и немаловажно: если идёт копирование, ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ РУЧОНКАМИ в торговлю!!! (Нельзя на этом торговом счёте вручную или при помощи других советников открывать/закрывать/модифицировать позиции)
*** Подскажите ещё нужно ли держать терминал на виртуальном сервере в запущенном режиме или его можно закрыть для сохранения оперативной памяти сервера.***
Это Вы можете уточнить в поддержке стороннего сервиса
*** И будут ли в даном случяе копироваться сделки?
Читаем справку:
Если кратко, то при оформлении подписку Вам приходит в личных сообщениях такое письмо:
Просим обратить внимание, что для копирования сигналов торговая платформа подписчика должна быть постоянно подключена к серверу тем счетом, который подписан на сигналы.
Платформа получает сигналы о совершении сделок на счете Провайдера и автоматически копирует эти сделки на счет подписчика только при наличии подключения к серверу.
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему не копируются ордера по некоторым парам? Например вчера XAUUSD у провайдера есть а меня нет.
Есть две наиболее распространенные причины -
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Для начала найдите этот символ в окне Обзор Рынка, если его там нет - то правая кнопка мыши на окне, находите этот символ и жмете Показать символ.
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1. Спецификацию символа можно посмотреть так -
2. Про маппинг - так как об этом много раз спрашивали, то просто можете почитать пост #3582
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему не копируются ордера по некоторым парам? Например вчера XAUUSD у провайдера есть а меня нет.
Причин может быть несколько - но первым делом Вы должны просмотреть Журнал терминала (прочесть лог файл), так как в Журнале выводятся все действия и ошибки.
Среди причин:
Проверить можно при помощи скрипта:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Калькулятор сигналов"
Vladimir Karputov, 2019.10.16 13:48
По теме FAQ по сервису Сигналы .
Есть там пункт 13:
Я придумал скрипт, который производит поиск по первым шести символам и вывод информации : мол есть ограничение или нет.
Пример такой распечатки:
Скрипты:
и
Со спецификацией всё вроде в порядке. Такая пара есть. С маппингом не всё ясно так как у меня в обзоре отображается XAUUSD_і. Может в этом речь, но по парам GBPUSD такой проблемы не возникает хотя такое же отличие.
"Вроде" - нет такого слова на техническом форуме.
Вам нужно: Проверить Журнал терминала.
спецификация
спецификация
Это не полная спецификация. Вы показали кусочную информацию. Предоставленной информации недостаточно.
Вам нужно проверить Журнал терминала.
Эти позиции не скопировались.