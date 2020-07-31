Вопросы по сервису Сигналы - страница 2

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Vladimir Karputov:

Попытаюсь показать в картинках.

Итак Вы вместо MQL5.VPS арендовали какой-то сторонний сервис. При этом совершили такие ошибки:

  • Вы не выбрали MQL5.VPS (читать информацию: Чем наш VPS лучше?)
  • При миграции и синхронизации подписки на MQL5.VPS всё происходит автоматически: подписка на MQL5.VPS подключается, а на домашнем ПК сразу отключается - таким образом исключается любое задвоение в копировании торговых сигналов


Что примерно Вы сделали: Вы оставили подписку на домашнем ПК и оставили подписку на стороннем сервисе. В итоге копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров:

Рис. 1. Копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров


Что Вам нужно сделать: как минимум отключить подписку на домашнем компьютере - таким образом копирование на Ваш торговый счёт будет идти только с одного ПК (в данном случае со стороннего сервиса)

Рис. 2. Копирование на Ваш торговый счёт с одного ПК

  

Ну и немаловажно: если идёт копирование, ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ РУЧОНКАМИ в торговлю!!! (Нельзя на этом торговом счёте вручную или при помощи других советников открывать/закрывать/модифицировать позиции)

С этим всё понятно, разобрался, благодарю! Подскажите ещё нужно ли держать терминал на виртуальном сервере в запущенном режиме или его можно закрыть для сохранения оперативной памяти сервера. И будут ли в даном случяе  копироваться сделки?
 
Serg66666:
*** Подскажите ещё нужно ли держать терминал на виртуальном сервере в запущенном режиме или его можно закрыть для сохранения оперативной памяти сервера.***

Это Вы можете уточнить в поддержке стороннего сервиса


Serg66666:
*** И будут ли в даном случяе  копироваться сделки?

Читаем справку: 

Если кратко, то при оформлении подписку Вам приходит в личных сообщениях такое письмо:

Просим обратить внимание, что для копирования сигналов торговая платформа подписчика должна быть постоянно подключена к серверу тем счетом, который подписан на сигналы.
Платформа получает сигналы о совершении сделок на счете Провайдера и автоматически копирует эти сделки на счет подписчика только при наличии подключения к серверу.

Если не понятно, то вот прямой ответ: если выключить терминал в котором ПОДКЛЮЧЕНА и ВКЛЮЧЕНА подписка, то копирование сигналов ОСТАНОВИТСЯ.
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Добрый день. Подскажите пожалуйста почему не копируются ордера по некоторым парам? Например вчера XAUUSD у провайдера есть а меня нет.
 
Serg66666:
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему не копируются ордера по некоторым парам? Например вчера XAUUSD у провайдера есть а меня нет.

Есть две наиболее распространенные причины -

  1. спецификация символа (брокер запретил торговлю по символу), или
  2. маппинг.

----------------

Для начала найдите этот символ в окне Обзор Рынка, если его там нет - то правая кнопка мыши на окне, находите этот символ и жмете Показать символ.

----------------

1. Спецификацию символа можно посмотреть так -


2. Про маппинг - так как об этом много раз спрашивали, то просто можете почитать пост #3582

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2019.08.24
  • www.mql5.com
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Serg66666:
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему не копируются ордера по некоторым парам? Например вчера XAUUSD у провайдера есть а меня нет.

Причин может быть несколько - но первым делом Вы должны просмотреть Журнал терминала (прочесть лог файл), так как в Журнале выводятся все действия и ошибки.

Среди причин:

  • у Вас банально нет такой пары
  • маппинг не может быть произведён
    • у Вас более одного символа, которые соответствуют XAUUSD 
    • у Вас запрещена или ограничена торговля по XAUUSD 
  • ...

Проверить можно при помощи скрипта:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Калькулятор сигналов"

Vladimir Karputov, 2019.10.16 13:48

По теме FAQ по сервису Сигналы .

Есть там пункт 13:

Я придумал скрипт, который производит поиск по первым шести символам и вывод информации : мол есть ограничение или нет.

Пример такой распечатки:

--- START ---
XAUUSD -> нет ограничений на торговые операции, mode Forex
--- END ---
--- START ---
USDRUR -> есть ограничения на торговые операции, mode NO Forex
USDRUR_i -> есть ограничения на торговые операции, mode NO Forex
--- END ---


Скрипты:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 SymbolsTotal.mq5 |
//|                         Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.005"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string InpSearched = "XAUUSD"; // What is searched
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string no_rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
                  "нет ограничений на торговые операции":
                  "no trade restrictions";
   string rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
               "есть ограничения на торговые операции":
               "there are trade restrictions";
//---
   int symbols_total=SymbolsTotal(false);
   Print("--- START ---");
   for(int i=0; i<symbols_total; i++)
     {
      string name=SymbolName(i,false);
      if(StringFind(name,InpSearched,0)>=0)
        {
         //--- trading mode is checked
         long trade_mode=SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_MODE);
         string text="";
         if(trade_mode==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
            text=no_rest;
         else
            text=rest;
         if(SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==0)
            text=text+", mode Forex";
         else
            text=text+", mode NO Forex";
         //---
         Print(name," -> ",text);
        }
     }
   Print("--- END ---");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

и

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 SymbolsTotal.mq4 |
//|                         Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016-2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.005"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string InpSearched = "XAUUSD"; // What is searched
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string no_rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
                  "нет ограничений на торговые операции":
                  "no trade restrictions";
   string rest=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
               "есть ограничения на торговые операции":
               "there are trade restrictions";
//---
   int symbols_total=SymbolsTotal(false);
   Print("--- START ---");
   for(int i=0; i<symbols_total; i++)
     {
      string name=SymbolName(i,false);
      if(StringFind(name,InpSearched,0)>=0)
        {
         //--- trading mode is checked
         long trade_mode=SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_MODE);
         string text="";
         if(trade_mode==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
            text=no_rest;
         else
            text=rest;
         if(SymbolInfoInteger(name,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==0)
            text=text+", mode Forex";
         else
            text=text+", mode NO Forex";
         //---
         Print(name," -> ",text);
        }
     }
   Print("--- END ---");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Со спецификацией всё вроде в порядке. Такая пара есть. С маппингом не всё ясно так как у меня в обзоре отображается XAUUSD_і. Может в этом речь, но по парам  GBPUSD такой проблемы не возникает хотя такое же отличие.
 
Serg66666:
Со спецификацией всё вроде в порядке. Такая пара есть. С маппингом не всё ясно так как у меня в обзоре отображается XAUUSD_і. Может в этом речь, но по парам  GBPUSD такой проблемы не возникает хотя такое же отличие.

"Вроде" - нет такого слова на техническом форуме.

Вам нужно: Проверить Журнал терминала.

 

спецификация

 
Serg66666:

спецификация

Это не полная спецификация. Вы показали кусочную информацию. Предоставленной информации недостаточно.

Вам нужно проверить Журнал терминала.

 


Эти позиции не скопировались.

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