Вопросы по сервису Сигналы - страница 3

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Serg66666:


Эти позиции не скопировались.

Запустите скрипт из  

 

Вот первый скрипт. 


 

А вот второй.


 
ввел, сохранил и запустил.
 

Еще вы просили полную спецификацию


 
Serg66666:

Вот первый скрипт. 

Serg66666:

А вот второй.

Serg66666:
ввел, сохранил и запустил.

Вы запустили скрипты - это хорошо. После запуска каждый скрипт распечатывает информацию во вкладку Эксперты. Где эта информация (вставьте полученную информацию в виде кода ).

 
Vladimir Karputov:

Вы запустили скрипты - это хорошо. После запуска каждый скрипт распечатывает информацию во вкладку Эксперты. Где эта информация (вставьте полученную информацию в виде кода ).

Вы эту информацию имеете в виду?

0 13:53:58.520 Script SymbolsTotal.mq4 EURUSD,H1: loaded successfully
0 13:53:58.553 SymbolsTotal.mq4 EURUSD,H1: initialized
0 13:53:58.554 SymbolsTotal.mq4 EURUSD,H1: uninit reason 0
0 13:53:58.625 Script SymbolsTotal.mq4 EURUSD,H1: removed
0 14:14:25.761 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: loaded successfully
0 14:14:34.110 SymbolsTotal EURUSD,H1 inputs: Input1=0; 
0 14:14:34.162 SymbolsTotal EURUSD,H1: initialized
0 14:14:34.163 SymbolsTotal EURUSD,H1: uninit reason 0
0 14:14:34.181 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: removed
0 14:15:16.765 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: loaded successfully
0 14:15:18.669 SymbolsTotal EURUSD,H1 inputs: InpSearched=XAUUSD; 
0 14:15:18.730 SymbolsTotal EURUSD,H1: initialized
0 14:15:18.731 SymbolsTotal EURUSD,H1: --- START ---
0 14:15:18.731 SymbolsTotal EURUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex
0 14:15:18.731 SymbolsTotal EURUSD,H1: --- END ---
0 14:15:18.731 SymbolsTotal EURUSD,H1: uninit reason 0
0 14:15:18.800 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: removed
0 14:16:54.355 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: loaded successfully
0 14:16:57.334 SymbolsTotal EURUSD,H1 inputs: InpSearched=XAUUSD; 
0 14:16:57.395 SymbolsTotal EURUSD,H1: initialized
0 14:16:57.398 SymbolsTotal EURUSD,H1: --- START ---
0 14:16:57.398 SymbolsTotal EURUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex
0 14:16:57.398 SymbolsTotal EURUSD,H1: --- END ---
0 14:16:57.398 SymbolsTotal EURUSD,H1: uninit reason 0
0 14:16:57.448 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: removed
0 14:30:35.346 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: loaded successfully
0 14:30:37.780 SymbolsTotal EURUSD,H1 inputs: InpSearched=XAUUSD; 
0 14:30:37.833 SymbolsTotal EURUSD,H1: initialized
0 14:30:37.834 SymbolsTotal EURUSD,H1: --- START ---
0 14:30:37.834 SymbolsTotal EURUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex
0 14:30:37.834 SymbolsTotal EURUSD,H1: --- END ---
0 14:30:37.834 SymbolsTotal EURUSD,H1: uninit reason 0
0 14:30:37.876 Script SymbolsTotal EURUSD,H1: removed
0 15:29:20.510 Script SymbolsTotal GBPUSD,H1: loaded successfully
0 15:29:24.432 SymbolsTotal GBPUSD,H1 inputs: InpSearched=XAUUSD; 
0 15:29:24.496 SymbolsTotal GBPUSD,H1: initialized
0 15:29:24.497 SymbolsTotal GBPUSD,H1: --- START ---
0 15:29:24.497 SymbolsTotal GBPUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex
0 15:29:24.497 SymbolsTotal GBPUSD,H1: --- END ---
0 15:29:24.497 SymbolsTotal GBPUSD,H1: uninit reason 0
0 15:29:24.560 Script SymbolsTotal GBPUSD,H1: removed
0 15:47:52.735 Script SymbolsTotal GBPUSD,H1: loaded successfully
0 15:47:56.304 SymbolsTotal GBPUSD,H1 inputs: InpSearched=XAUUSD; 
0 15:47:56.359 SymbolsTotal GBPUSD,H1: initialized
0 15:47:56.360 SymbolsTotal GBPUSD,H1: --- START ---
0 15:47:56.360 SymbolsTotal GBPUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex
0 15:47:56.360 SymbolsTotal GBPUSD,H1: --- END ---
0 15:47:56.360 SymbolsTotal GBPUSD,H1: uninit reason 0
0 15:47:56.406 Script SymbolsTotal GBPUSD,H1: removed
0 15:50:24.580 Script SymbolsTotal GBPUSD,H1: loaded successfully
0 15:50:33.333 SymbolsTotal GBPUSD,H1 inputs: InpSearched=XAUUSD; 
0 15:50:33.393 SymbolsTotal GBPUSD,H1: initialized
0 15:50:33.394 SymbolsTotal GBPUSD,H1: --- START ---
0 15:50:33.394 SymbolsTotal GBPUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex
0 15:50:33.394 SymbolsTotal GBPUSD,H1: --- END ---
0 15:50:33.394 SymbolsTotal GBPUSD,H1: uninit reason 0
0 15:50:33.419 Script SymbolsTotal GBPUSD,H1: removed
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
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Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно. Некоторые символы (как правило...
 
Serg66666:

Вы эту информацию имеете в виду?

Да, это. Спасибо.

Меняйте торговый сервер - на этом торговом сервере золото - это не форексный символ.

Вот

0 15:47:56.360 SymbolsTotal GBPUSD,H1: XAUUSD_i -> нет ограничений на торговые операции, mode NO Forex

и вот


Именно поэтому не происходит копирование.

 
Vladimir Karputov:

Да, это. Спасибо.

Меняйте торговый сервер - на этом торговом сервере золото - это не форексный символ.

Вот

и вот


Именно поэтому не происходит копирование.

А можно его поменять без прерывания подписки?

 
Vladimir Karputov:

Да, это. Спасибо.

Меняйте торговый сервер - на этом торговом сервере золото - это не форексный символ.

Вот

и вот


Именно поэтому не происходит копирование.

Я так понимаю, торговый сервер нужно менять именно на виртуальном сервере?

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