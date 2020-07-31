Вопросы по сервису Сигналы - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти позиции не скопировались.
Запустите скрипт из #15
Вот первый скрипт.
А вот второй.
Еще вы просили полную спецификацию
Вот первый скрипт.
А вот второй.
ввел, сохранил и запустил.
Вы запустили скрипты - это хорошо. После запуска каждый скрипт распечатывает информацию во вкладку Эксперты. Где эта информация (вставьте полученную информацию в виде кода ).
Вы запустили скрипты - это хорошо. После запуска каждый скрипт распечатывает информацию во вкладку Эксперты. Где эта информация (вставьте полученную информацию в виде кода ).
Вы эту информацию имеете в виду?
Вы эту информацию имеете в виду?
Да, это. Спасибо.
Меняйте торговый сервер - на этом торговом сервере золото - это не форексный символ.
Вот
и вот
Именно поэтому не происходит копирование.
Да, это. Спасибо.
Меняйте торговый сервер - на этом торговом сервере золото - это не форексный символ.
Вот
и вот
Именно поэтому не происходит копирование.
А можно его поменять без прерывания подписки?
Да, это. Спасибо.
Меняйте торговый сервер - на этом торговом сервере золото - это не форексный символ.
Вот
и вот
Именно поэтому не происходит копирование.
Я так понимаю, торговый сервер нужно менять именно на виртуальном сервере?