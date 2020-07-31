Вопросы по сервису Сигналы

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Подскажите пожалуйста. Оформил подписку на сигнал, кроме ордеров провайдера хаотично причем по два сразу открываются ордера причем от имени сигнала.

 
Serg66666:

Подскажите пожалуйста. Оформил подписку на сигнал, кроме ордеров провайдера хаотично причем по два сразу открываются ордера причем от имени сигнала.

Вы оформили MQL5.VPS? 


Читать тему: Двойное копирование сигнала

Двойное копирование сигнала
Двойное копирование сигнала
  • 2020.05.30
  • www.mql5.com
Помогите. не пойму в чем дело, у меня копируются две позиции открытого ордера провайдером...
 
Serg66666:

Подскажите пожалуйста. Оформил подписку на сигнал, кроме ордеров провайдера хаотично причем по два сразу открываются ордера причем от имени сигнала.

нет сторонний сервер. только у меня не двойное копирование а произвольное. Только что повыключал все в настройках и на домашней платформе и на сервере пока остановилось произвольное копирование. как теперь вернуть всё назад?
 
Serg66666:
нет сторонний сервер. только у меня не двойное копирование а произвольное. Только что повыключал все в настройках и на домашней платформе и на сервере пока остановилось произвольное копирование. как теперь вернуть всё назад?
как только попытался восстановить настройки на домашнем терминале опять четыре ордера открылись сами по себе.
 
нет сторонний сервер. только у меня не двойное копирование а произвольное. Только что повыключал все в настройках и на домашней платформе и на сервере пока остановилось произвольное копирование. как теперь вернуть всё назад?
как только попытался восстановить настройки на домашнем терминале опять четыре ордера открылись сами по себе.
 
Serg66666:
как только попытался восстановить настройки на домашнем терминале опять четыре ордера открылись сами по себе.

Это какой-то новый вирус у вас появился, поскольку ваши сообщения тоже дублируются .

 

не дублируются, просто я недавно на форуме и еще не разобрался в настройках. 

Так подскажите, стоит теперь восстанавливать настройки копирования на домашней или виртуальной машине и будет ли копирование без настроек?

И нужно ли оставлять терминал запущенным в сервере или его можно закрыть?

 

Если у вас в домашнем Метатрейдере подписка, и на стороннем сервере тоже подписка на том же торговом счете, то получается дублирование.
Или если у вас на домашнем Метатрейдере подписка, а на стороннем сервере подписка + советник торгует, то будет как вы говорите - произвольное.

И еще - если вы закрываете ордера вручную при подписке, то они могут снова открыться в случае, если у провайдера они еще открыты.

Или еще - если у вас в настройках стоит копирование стоп лосса/тейк профита, а брокеры с сигнал провайдером разные, то у вас может закрыться по стоп лоссу/тейк профиту, но если у провайдера еще открыто, то у вас опять откроется.

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Чтобы узнать точно - надо логи Метатрейдера (а так - вариантов много ...).

Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и...
 
Sergey Golubev:.

И еще - если вы закрываете ордера вручную при подписке, то они могут снова открыться в случае, если у провайдера они еще открыты.

Или еще - если у вас в настройках стоит копирование стоп лосса/тейк профита, а брокеры с сигнал провайдером разные, то у вас может закрыться по стоп лоссу/тейк профиту, но если у провайдера еще открыто, то у вас опять откроется.

Вот это действительно важные нюансы. Спасибо что прояснили.

 
  • Вот еще - доходчивое объяснение настроек подписчика - пост
  • Разбор лога (журнала Метатрейдера) подписчика (в случае каких-то ошибок) - пост (в любом случае, чтобы не говорил подписчик - нужен лог файл, так как Метатрейдер туда ошибки пишет).
Неправильные настройки при подписке, что делать?
Неправильные настройки при подписке, что делать?
  • 2020.01.21
  • www.mql5.com
Здравствуйте, извините что пишу в этой теме, но возник вопрос, по подключению сигнала, возможно ли изменить настройки после подключения, как это сд...
 

Попытаюсь показать в картинках.

Итак Вы вместо MQL5.VPS арендовали какой-то сторонний сервис. При этом совершили такие ошибки:

  • Вы не выбрали MQL5.VPS (читать информацию: Чем наш VPS лучше?)
  • При миграции и синхронизации подписки на MQL5.VPS всё происходит автоматически: подписка на MQL5.VPS подключается, а на домашнем ПК сразу отключается - таким образом исключается любое задвоение в копировании торговых сигналов


Что примерно Вы сделали: Вы оставили подписку на домашнем ПК и оставили подписку на стороннем сервисе. В итоге копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров:

Копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров

Рис. 1. Копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров


Что Вам нужно сделать: как минимум отключить подписку на домашнем компьютере - таким образом копирование на Ваш торговый счёт будет идти только с одного ПК (в данном случае со стороннего сервиса)

Копирование на Ваш торговый счёт с одного ПК

Рис. 2. Копирование на Ваш торговый счёт с одного ПК


Ну и немаловажно: если идёт копирование, ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ РУЧОНКАМИ в торговлю!!! (Нельзя на этом торговом счёте вручную или при помощи других советников открывать/закрывать/модифицировать позиции)

Нативное VPS-решение для MetaTrader 4/5 имеет преимущества в виде молниеносного исполнения и 24-часового аптайма
Нативное VPS-решение для MetaTrader 4/5 имеет преимущества в виде молниеносного исполнения и 24-часового аптайма
  • www.mql5.com
Универсальными средствами очень сложно добиться рекордных показателей. Обычным VPS-решением очень сложно получить по-настоящему быстрое исполнение. И мы покажем вам почему. Инфраструктура обычных VPS-решений Хостинг-провайдеры берут достаточно мощный сервер и запускают на нем много виртуальных операционных систем. Скажем, имеется машина с...
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