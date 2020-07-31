Вопросы по сервису Сигналы
Подскажите пожалуйста. Оформил подписку на сигнал, кроме ордеров провайдера хаотично причем по два сразу открываются ордера причем от имени сигнала.
Вы оформили MQL5.VPS?
Читать тему: Двойное копирование сигнала
- 2020.05.30
- www.mql5.com
Подскажите пожалуйста. Оформил подписку на сигнал, кроме ордеров провайдера хаотично причем по два сразу открываются ордера причем от имени сигнала.
нет сторонний сервер. только у меня не двойное копирование а произвольное. Только что повыключал все в настройках и на домашней платформе и на сервере пока остановилось произвольное копирование. как теперь вернуть всё назад?
как только попытался восстановить настройки на домашнем терминале опять четыре ордера открылись сами по себе.
Это какой-то новый вирус у вас появился, поскольку ваши сообщения тоже дублируются .
не дублируются, просто я недавно на форуме и еще не разобрался в настройках.
Так подскажите, стоит теперь восстанавливать настройки копирования на домашней или виртуальной машине и будет ли копирование без настроек?
И нужно ли оставлять терминал запущенным в сервере или его можно закрыть?
Если у вас в домашнем Метатрейдере подписка, и на стороннем сервере тоже подписка на том же торговом счете, то получается дублирование.
Или если у вас на домашнем Метатрейдере подписка, а на стороннем сервере подписка + советник торгует, то будет как вы говорите - произвольное.
И еще - если вы закрываете ордера вручную при подписке, то они могут снова открыться в случае, если у провайдера они еще открыты.
Или еще - если у вас в настройках стоит копирование стоп лосса/тейк профита, а брокеры с сигнал провайдером разные, то у вас может закрыться по стоп лоссу/тейк профиту, но если у провайдера еще открыто, то у вас опять откроется.
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Чтобы узнать точно - надо логи Метатрейдера (а так - вариантов много ...).
- www.metatrader5.com
И еще - если вы закрываете ордера вручную при подписке, то они могут снова открыться в случае, если у провайдера они еще открыты.
Или еще - если у вас в настройках стоит копирование стоп лосса/тейк профита, а брокеры с сигнал провайдером разные, то у вас может закрыться по стоп лоссу/тейк профиту, но если у провайдера еще открыто, то у вас опять откроется.
Вот это действительно важные нюансы. Спасибо что прояснили.
- 2020.01.21
- www.mql5.com
Попытаюсь показать в картинках.
Итак Вы вместо MQL5.VPS арендовали какой-то сторонний сервис. При этом совершили такие ошибки:
- Вы не выбрали MQL5.VPS (читать информацию: Чем наш VPS лучше?)
- При миграции и синхронизации подписки на MQL5.VPS всё происходит автоматически: подписка на MQL5.VPS подключается, а на домашнем ПК сразу отключается - таким образом исключается любое задвоение в копировании торговых сигналов
Что примерно Вы сделали: Вы оставили подписку на домашнем ПК и оставили подписку на стороннем сервисе. В итоге копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров:
Рис. 1. Копирование на Ваш торговый счёт идёт с двух компьютеров
Что Вам нужно сделать: как минимум отключить подписку на домашнем компьютере - таким образом копирование на Ваш торговый счёт будет идти только с одного ПК (в данном случае со стороннего сервиса)
Рис. 2. Копирование на Ваш торговый счёт с одного ПК
Ну и немаловажно: если идёт копирование, ЗАПРЕЩЕНО ВМЕШИВАТЬСЯ РУЧОНКАМИ в торговлю!!! (Нельзя на этом торговом счёте вручную или при помощи других советников открывать/закрывать/модифицировать позиции)
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Подскажите пожалуйста. Оформил подписку на сигнал, кроме ордеров провайдера хаотично причем по два сразу открываются ордера причем от имени сигнала.