И снова про ФОП/ФЛП - страница 2

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danminin:

квед 100.3 "Продажа советников в маркете на MQL5" )

Вы про 100.пятьсот имели ввиду ?
 
danminin:

а если трейдинг то это какой квед?

здесь уже в фоп не влезть? нужно подоходный платить?

Трейдинг, там вроде на общую систему нужно переходить, на едином налоге уже нельзя. Да и заработок тогда должен быть стабильный.

Сигналы - тоже непонятно как трактовать, считаю, что это больше консультационная услуга. Потому как если счет слит, то в трейдинге ты в минусе, а в оплатах по сигналу пока еще в плюсе.

Мне еще говорили на днях, что юр.лица вроде меньше платят, но это уже если приличные заработки пойдут.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Трейдинг, там вроде на общую систему нужно переходить, на едином налоге уже нельзя. Да и заработок тогда должен быть стабильный.

Сигналы - тоже непонятно как трактовать, считаю, что это больше консультационная услуга. Потому как если счет слит, то в трейдинге ты в минусе, а в оплатах по сигналу пока еще в плюсе.

Мне еще говорили на днях, что юр.лица вроде меньше платят, но это уже если приличные заработки пойдут.

а какие бумаги нужно предоставлять?

выписку с банковского счета?

они же по ней все равно не смогут проверить за что тебе деньги приходят.

 
danminin:

а какие бумаги нужно предоставлять?

выписку с банковского счета?

они же по ней все равно не смогут проверить за что тебе деньги приходят.

Нужно открыть предпринимательский расчетный счет и все что туда попадает из-за границы должно подтверждаться инвойсами, внутри страны нашими накладными. 

С другой стороны у наз запрещены WM, Яндекс-Деньги, а по факту многие с ними работают. Также если ты работаешь с частным лицом, как ты будешь оформлять эти инвойсы. Впечатление, что специально пишутся законы, чтобы тебя всегда можно было за что оштрафовать.

Я не бухгалтер и не юрист, поэтому профессионально вас не смогу проконсультировать.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Нужно открыть предпринимательский расчетный счет и все что туда попадает из-за границы должно подтверждаться инвойсами, внутри страны нашими накладными. 

С другой стороны у наз запрещены WM, Яндекс-Деньги, а по факту многие с ними работают. Также если ты работаешь с частным лицом, как ты будешь оформлять эти инвойсы. Впечатление, что специально пишутся законы, чтобы тебя всегда можно было за что оштрафовать.

Я не бухгалтер и не юрист, поэтому профессионально вас не смогу проконсультировать.


Только инвойсы брать негде...
 
Vasiliy Pushkaryov:

Нужно открыть предпринимательский расчетный счет и все что туда попадает из-за границы должно подтверждаться инвойсами, внутри страны нашими накладными. 

писец гемор! лучше вообще не платить! )))

туда сунешься - так проблем наберешься. )))

 
Про ФОП 3-я группа уже как-то писал на сайте:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ePayments заблокирован...

Sergey Dzyublik, 2020.02.12 10:55

Вот так в краткости выглядит "абсолютно ни какого гемороя" с ФОП:

1. Оформить ФОП (физическое лицо предприниматель в Украине) 3 группа.
2. Получить ключи на защищенный носитель (600 - 900 грн / 24 - 36 USD).  (UPD: был закон о обязательности использования  защищенных носителей, потом его то ли отменили, то ли продлили дату внедрения... нужно уточнять...)
3. Каждый квартал уплата ECВ (4-ре раза в год: 12500 грн / 500 USD).
4. Каждый квартал уплата налога на доход 5%.
5. Каждый квартал подача декларации по налогу на доход.
6. Раз в год подача декларации по ЕСВ.
7. Ведение книги доходов и расходов.
8. Ведение договоров на выполнение робот.
9. Ведение актов приема выполненных работ.

10. Оплата за ведения ФОП-счета в банке.
11. Проценты за снятие наличности с ФОП-счета (при желании можно иметь 0%).

12. В конечном итоге валюту со счета все-равно не снять (есть ограниченный перечень разрешенных операций, проводимых в USD).
Для снятия грн необходимо продать USD на межбанке.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ePayments заблокирован...

Sergey Dzyublik, 2020.02.12 11:46

Когда вы открываете ФОП, то указываете список КВЕД-ов (виды деятельности, в рамках которых будет осуществляться ваша деятельность как частного предпринимателя), например:

62.01 Компьютерное программирование.
62.02 Консультации по вопросам информатизации.
62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием.
62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.


Соответственно все поступления на счет ФОП должны быть подкреплены, что они были получены в рамках деятельности по ранее зарегистрированному КВЕД-у.
http://www.buhuslugi.com.ua/ru/informatsiya/informatsiya-dlya-fizicheskikh-lits/tri-glavnykh-oshibki-predprinimatelya.html

 
Sergey Dzyublik:
Про ФОП 3-я группа уже как-то писал на сайте:

Отлично. Я читал этот пост. 
Но вопрос в том, как сделать договор на продажу продукта.  При выводе средств на личную карту (отсюда только так ) в назначении написано. Payments from mql5.com 
 
видел как официально зарегистрированный самозанятый в связи с короной пошёл на биржу труда за обещаным пособием - а ему и говорят - самозанятость не является трудовой деятельностью
 

По поводу налички были в прошлом году изменения. Можно так понять, что для нала уже подтверждающих документов не нужно.По крайне мере, в новой редакции ничего о товарных чеках и квитанциях уже не сказано


Поэтому просто веду записи доходов в книгу, на свою личную карту безналом ничего не получаю. Раньше ePayments был удобный в плане снятия налички. Сейчас другие способы использую.

Если что потом будет как в анекдоте, деньги жена дала, у нее из тумбочки, в тумбочку я кладу ).

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