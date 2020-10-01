И снова про ФОП/ФЛП - страница 2
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квед 100.3 "Продажа советников в маркете на MQL5" )
а если трейдинг то это какой квед?
здесь уже в фоп не влезть? нужно подоходный платить?
Трейдинг, там вроде на общую систему нужно переходить, на едином налоге уже нельзя. Да и заработок тогда должен быть стабильный.
Сигналы - тоже непонятно как трактовать, считаю, что это больше консультационная услуга. Потому как если счет слит, то в трейдинге ты в минусе, а в оплатах по сигналу пока еще в плюсе.
Мне еще говорили на днях, что юр.лица вроде меньше платят, но это уже если приличные заработки пойдут.
Трейдинг, там вроде на общую систему нужно переходить, на едином налоге уже нельзя. Да и заработок тогда должен быть стабильный.
Сигналы - тоже непонятно как трактовать, считаю, что это больше консультационная услуга. Потому как если счет слит, то в трейдинге ты в минусе, а в оплатах по сигналу пока еще в плюсе.
Мне еще говорили на днях, что юр.лица вроде меньше платят, но это уже если приличные заработки пойдут.
а какие бумаги нужно предоставлять?
выписку с банковского счета?
они же по ней все равно не смогут проверить за что тебе деньги приходят.
а какие бумаги нужно предоставлять?
выписку с банковского счета?
они же по ней все равно не смогут проверить за что тебе деньги приходят.
Нужно открыть предпринимательский расчетный счет и все что туда попадает из-за границы должно подтверждаться инвойсами, внутри страны нашими накладными.
С другой стороны у наз запрещены WM, Яндекс-Деньги, а по факту многие с ними работают. Также если ты работаешь с частным лицом, как ты будешь оформлять эти инвойсы. Впечатление, что специально пишутся законы, чтобы тебя всегда можно было за что оштрафовать.
Я не бухгалтер и не юрист, поэтому профессионально вас не смогу проконсультировать.
Нужно открыть предпринимательский расчетный счет и все что туда попадает из-за границы должно подтверждаться инвойсами, внутри страны нашими накладными.
С другой стороны у наз запрещены WM, Яндекс-Деньги, а по факту многие с ними работают. Также если ты работаешь с частным лицом, как ты будешь оформлять эти инвойсы. Впечатление, что специально пишутся законы, чтобы тебя всегда можно было за что оштрафовать.
Я не бухгалтер и не юрист, поэтому профессионально вас не смогу проконсультировать.
Нужно открыть предпринимательский расчетный счет и все что туда попадает из-за границы должно подтверждаться инвойсами, внутри страны нашими накладными.
писец гемор! лучше вообще не платить! )))
туда сунешься - так проблем наберешься. )))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ePayments заблокирован...
Sergey Dzyublik, 2020.02.12 10:55
Вот так в краткости выглядит "абсолютно ни какого гемороя" с ФОП:
1. Оформить ФОП (физическое лицо предприниматель в Украине) 3 группа.
2. Получить ключи на защищенный носитель (600 - 900 грн / 24 - 36 USD). (UPD: был закон о обязательности использования защищенных носителей, потом его то ли отменили, то ли продлили дату внедрения... нужно уточнять...)
3. Каждый квартал уплата ECВ (4-ре раза в год: 12500 грн / 500 USD).
4. Каждый квартал уплата налога на доход 5%.
5. Каждый квартал подача декларации по налогу на доход.
6. Раз в год подача декларации по ЕСВ.
7. Ведение книги доходов и расходов.
8. Ведение договоров на выполнение робот.
9. Ведение актов приема выполненных работ.
10. Оплата за ведения ФОП-счета в банке.
11. Проценты за снятие наличности с ФОП-счета (при желании можно иметь 0%).
12. В конечном итоге валюту со счета все-равно не снять (есть ограниченный перечень разрешенных операций, проводимых в USD).
Для снятия грн необходимо продать USD на межбанке.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ePayments заблокирован...
Sergey Dzyublik, 2020.02.12 11:46
Когда вы открываете ФОП, то указываете список КВЕД-ов (виды деятельности, в рамках которых будет осуществляться ваша деятельность как частного предпринимателя), например:
Соответственно все поступления на счет ФОП должны быть подкреплены, что они были получены в рамках деятельности по ранее зарегистрированному КВЕД-у.
http://www.buhuslugi.com.ua/ru/informatsiya/informatsiya-dlya-fizicheskikh-lits/tri-glavnykh-oshibki-predprinimatelya.html
Про ФОП 3-я группа уже как-то писал на сайте:
По поводу налички были в прошлом году изменения. Можно так понять, что для нала уже подтверждающих документов не нужно.По крайне мере, в новой редакции ничего о товарных чеках и квитанциях уже не сказано
Поэтому просто веду записи доходов в книгу, на свою личную карту безналом ничего не получаю. Раньше ePayments был удобный в плане снятия налички. Сейчас другие способы использую.
Если что потом будет как в анекдоте, деньги жена дала, у нее из тумбочки, в тумбочку я кладу ).