И снова про ФОП/ФЛП - страница 4

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Здесь

 
Vitaly Muzichenko:

Здесь

Я так понимаю, карты пока в перспективе. Или уже выпускают?

 
Vitaliy Maznev:

Я так понимаю, карты пока в перспективе. Или уже выпускают?

евро в перспективе

 
Vitaly Muzichenko:

Здесь


А как это может решить проблему с инвойсами ? 
 
Vladislav Andruschenko:

А как это может решить проблему с инвойсами ? 

С инвойсами не решает, но решает с выводом средств на карту. 

 
Vitaly Muzichenko:

евро в перспективе

А вы выводили на эти карты уже с МК? Принимает эти карты для вывода? Я просто помню что не на каждую карту у людей выводилось.

 
Vitaliy Maznev:

А вы выводили на эти карты уже с МК? Принимает эти карты для вывода? Я просто помню что не на каждую карту у людей выводилось.

ещё нет, но полагаю, что проблем не будет

[Удален]  
Дмитрий:

А зачем ФОП?

Низкий налог по сравнению с обычным частным лицом.

 

В общем, я созванивался с украинским Приватбанком по этому вопросу. И они мне ответили, что средства проходящие без идентификации лица плательщика, к сожалению будут блокироваться. Однако на данный момент положение еще не вступило в силу и в принципе они еще не блокируют такие операции. Регулятор дал им срок привести все операции в соответствии новым законом до конца этого года. 

Так что, либо будут ограничения на переводы до 5000 гривен, либо операции таки будут блокироваться. Так мне объяснили.

 
а что, если всю деятельность вести в биткоинах?

но как оттуда деньги потом выводить?

на карту epayments? она же во всех банкоматах работает.
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