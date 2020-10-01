И снова про ФОП/ФЛП - страница 4
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Я так понимаю, карты пока в перспективе. Или уже выпускают?
Я так понимаю, карты пока в перспективе. Или уже выпускают?
евро в перспективе
Здесь
С инвойсами не решает, но решает с выводом средств на карту.
евро в перспективе
А вы выводили на эти карты уже с МК? Принимает эти карты для вывода? Я просто помню что не на каждую карту у людей выводилось.
А вы выводили на эти карты уже с МК? Принимает эти карты для вывода? Я просто помню что не на каждую карту у людей выводилось.
ещё нет, но полагаю, что проблем не будет
А зачем ФОП?
Низкий налог по сравнению с обычным частным лицом.
В общем, я созванивался с украинским Приватбанком по этому вопросу. И они мне ответили, что средства проходящие без идентификации лица плательщика, к сожалению будут блокироваться. Однако на данный момент положение еще не вступило в силу и в принципе они еще не блокируют такие операции. Регулятор дал им срок привести все операции в соответствии новым законом до конца этого года.
Так что, либо будут ограничения на переводы до 5000 гривен, либо операции таки будут блокироваться. Так мне объяснили.
но как оттуда деньги потом выводить?
на карту epayments? она же во всех банкоматах работает.