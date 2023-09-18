Очень хочу изучить язык MQL5 С чего начать ? - страница 6
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Продвинутое использование
торговой платформы MetaTrader 5
© Тимур Машнин, 2016
хватит сову на глобус натягивать, мастера передергивания .... то бегом ООП вспомнить, не прокатило - нет холивара, а давай Си вспомним )))
Си язык общего назначения, MQL - платформозависимый язык , ООП - вообще методика написания программы, ровно такая же методика, как портянка кода - не нравится, ищем альтернативы и доказываем, что "Мой подход"(С) был обоснован эффективностью по Парето
ЗЫ: советовать не читать литературу, по моему глупо - расширять кругозор всегда было полезно, но видимо тут работает принцип: "меньше знаешь - крепче спишь!" , литература всегда была полезна, т.к. в ней соблюдается методика обучения материалу (от простого к сложному), понятное дело, что методом научного тыка тоже можно достичь фантастических результатов )))
а что -здесь мало информации? надо ещё какую то книгу искать?
хотите читайте, не хотите не читайте. дело сугубо добровольное.
это не школа со списком обязательной литературы для внеурочного чтения на каникулах)))
мой мозг разобрался, после изучения этой программы ( Forex Generator )- как эта программка создавала код и почестям, просматривал её действия
На 8 дней лицензия - её можно обойти
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сейчас попробовал установить - тупая программа . раньше в метаидиторе , после нажатия зелёной кнопки в этой программе, появлялся код в метаидиторе.
сейчас не хрена
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может то что у меня тогда стоял мт4 а сейчас я пробую в мт5 . но в мт4 тогда работало
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не фига не работает - уже и мт4 установил для проверки этой тупой программки
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получилось - я неправильно путь указал к папке - Но при нажатии, надо быстро выловить код temp.mq4, а то он исчезает
--- раньше лет 7 назад не исчезало
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вот такое он создал - и я пытался раньше разобраться что куда
...
Лично я вобще большой разницы не вижу - все мои библиотеки написаны так, что с минимальной переделкой они могут использоваться в C++.
Это может означать, что вы ни возможности С в полной мере не используете, ни возможности mql.
Может тогда уж с Бейсика и постепенно дойти до MQL5 через Паскаль, Ассемблер, С+, C# и лишь только потом пробовать написать Hello world с выводом на график в комменте.
Вот Ассемблер обязательно нужно изучить. Без него никак. :)
Если из песочницы вылезти хочешь, то чтение со словарем - крайне желательно)))
Это может означать, что вы ни возможности С в полной мере не используете, ни возможности mql.
Вполне возможно.
Но, я не раз подчеркивал, что код должен быть простым и прозрачным "как три копейки", и всякие хитрости и "особые возможности" надо использовать крайне осторожно.
Использование всяких "расширенных возможностей" и "хитростей" не раз мне выходило боком. Поэтому я всегда придерживаюсь принципа "не плоди сущности без необходимости". Если задача приемлемо решается с помощью стандартных, устоявшихся методов - ее так и надо решать, не прибегая к новомодным. Этот принцип меня уже не раз спасал, при выходе новых билдов, когда на форуме периодически стоит вой, что "испортили то, что раньше работало". А смотришь - и видишь, что там весьма и весьма нетривиальный код, в котором еще пойди разберись... Что ж удивительного, что при изменениях этот код начал компилироваться с ошибками ?
Безусловно, не стоит впадать и в другую крайность, вобще отрицая все новое. Однако, "здоровый консерватизм", на мой взгляд, очень полезен.
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5 /
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео?
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы.
Спасибо за понимание
Начать надо с конца,
типа:
- у меня есть прибыльная стратегия, но я замучился сидеть сутками за монитором, мне нужен робот чтобы заменял меня,
- у меня не получается прибыльно торговать, но вот как только изучу MQL, напишу робота, и он сразу начнет качать бабло из интернета,
))
Зачем вам это, ваша цель?