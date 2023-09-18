Очень хочу изучить язык MQL5 С чего начать ? - страница 6

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Grozir:

Поищите в интернете книгу по MQL5. Возможно пригодится.

Продвинутое использование
торговой платформы MetaTrader 5
© Тимур Машнин, 2016

а что -здесь мало информации? надо ещё какую то книгу искать?
 

хватит сову на глобус натягивать, мастера передергивания .... то бегом ООП вспомнить, не прокатило - нет холивара, а давай Си вспомним )))

Си язык общего назначения, MQL - платформозависимый язык , ООП - вообще методика написания программы, ровно такая же методика, как портянка кода - не нравится, ищем альтернативы и доказываем, что "Мой подход"(С)  был обоснован эффективностью по Парето


ЗЫ: советовать не читать литературу, по моему глупо - расширять кругозор всегда было полезно, но видимо тут работает принцип: "меньше знаешь - крепче спишь!" , литература всегда была полезна, т.к. в ней соблюдается методика обучения материалу (от простого к сложному), понятное дело, что методом научного тыка тоже можно достичь фантастических результатов )))

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для полного изучения темы и читанее книг - есть Институты, есть сайты компьютерщиков или как там . думаю человек хочет научится, простым функциям, которые используются в Эксперте или Индикаторе.
 
Alexsandr San:
а что -здесь мало информации? надо ещё какую то книгу искать?

хотите читайте, не хотите не читайте. дело сугубо добровольное.

это не школа со списком обязательной литературы для внеурочного чтения на каникулах)))

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мой мозг разобрался, после изучения этой программы ( Forex Generator )- как эта программка создавала код и почестям, просматривал её действия  

Снимок  


На 8 дней лицензия - её можно обойти 

Снимок2

---------------------------------------------------

сейчас попробовал установить - тупая программа . раньше в метаидиторе , после нажатия зелёной кнопки в этой программе, появлялся код в метаидиторе.

сейчас не хрена

-------------------------------------

может то что у меня тогда стоял мт4  а сейчас я пробую в мт5 . но в мт4 тогда работало

------------------------------------------------------------------------------------------------

не фига не работает - уже и мт4 установил для проверки этой тупой программки

Снимок 

-----------------------------------------------

получилось - я неправильно путь указал к папке - Но при нажатии, надо быстро выловить код temp.mq4, а то он исчезает 

--- раньше лет 7 назад не исчезало 

Снимок2

-------------------------------------

вот такое он создал - и я пытался раньше разобраться что куда 

//-------------------------------------------------------------
//  Etasoft Inc. Forex EA and Script Generator version 7.x   EA
//-------------------------------------------------------------
// Keywords: MT4, Forex EA builder, create EA, expert advisor developer

#property copyright "Copyright © 2014-2019, Etasoft Inc. Forex EA Generator v7.x"
#property link      "http://www.forexgenerator.com/"

#include <stdlib.mqh>
#include <WinUser32.mqh>

// exported variables
extern double BuyLots3 = 0.1;
extern int BuyStoploss3 = 20;
extern int BuyTakeprofit3 = 30;


// local variables
double PipValue=1;    // this variable is here to support 5-digit brokers
bool Terminated = false;
string LF = "\n";  // use this in custom or utility blocks where you need line feeds
int NDigits = 4;   // used mostly for NormalizeDouble in Flex type blocks
int ObjCount = 0;  // count of all objects created on the chart, allows creation of objects with unique names
int current = 0;   // current bar index, used by Cross Up, Cross Down and many other blocks
int varylots[101]; // used by Buy Order Varying, Sell Order Varying and similar



int init()
{
    NDigits = Digits;
    
    if (false) ObjectsDeleteAll();      // clear the chart
    
    
    Comment("");    // clear the chart
    return (0);
}

// Expert start
int start()
{
    if (Bars < 10)
    {
        Comment("Not enough bars");
        return (0);
    }
    if (Terminated == true)
    {
        Comment("EA Terminated.");
        return (0);
    }
    
    OnEveryTick1();
    return (0);
}

void OnEveryTick1()
{
    PipValue = 1;
    if (NDigits == 3 || NDigits == 5) PipValue = 10;
    
    IfHighestBar2();
    
}

void IfHighestBar2()
{
    if (iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, 10, current) == current)
    {
        BuyOrder3();
        
    }
}

void BuyOrder3()
{
    double SL = Ask - BuyStoploss3*PipValue*Point;
    if (BuyStoploss3 == 0) SL = 0;
    double TP = Ask + BuyTakeprofit3*PipValue*Point;
    if (BuyTakeprofit3 == 0) TP = 0;
    int ticket = -1;
    if (true)
    ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyLots3, Ask, 4, 0, 0, "My Expert", 1, 0, Blue);
    else
    ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyLots3, Ask, 4, SL, TP, "My Expert", 1, 0, Blue);
    if (ticket > -1)
    {
        if (true)
        {
            bool sel = OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET);
            bool ret = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), SL, TP, 0, Blue);
            if (ret == false)
            Print("OrderModify() error - ", ErrorDescription(GetLastError()));
        }
            
    }
    else
    {
        Print("OrderSend() error - ", ErrorDescription(GetLastError()));
    }
}



int deinit()
{
    if (false) ObjectsDeleteAll();
    
    
    return (0);
}
Файлы:
temp1.mq4.mq5  6 kb
 
Georgiy Merts:

...

Лично я вобще большой разницы не вижу - все мои библиотеки написаны так, что с минимальной переделкой они могут использоваться в C++. 

Это может означать, что вы ни возможности С в полной мере не используете, ни возможности mql. 

 
Evgeniy Zhdan:

Может тогда уж с Бейсика и постепенно дойти до MQL5 через Паскаль, Ассемблер, С+, C# и лишь только потом пробовать написать Hello world с выводом на график в комменте.

Вот Ассемблер обязательно нужно изучить. Без него никак. :)
 
Serhii Dielieu:
Вот Ассемблер обязательно нужно изучить. Без него никак. :)

Если из песочницы вылезти хочешь, то чтение со словарем - крайне желательно)))

 
Dmitry Fedoseev:

Это может означать, что вы ни возможности С в полной мере не используете, ни возможности mql. 

Вполне возможно.

Но, я не раз подчеркивал, что код должен быть простым и прозрачным "как три копейки", и всякие хитрости и "особые возможности" надо использовать крайне осторожно.

Использование всяких "расширенных возможностей" и "хитростей" не раз мне выходило боком. Поэтому я всегда придерживаюсь принципа "не плоди сущности без необходимости". Если задача приемлемо решается с помощью стандартных, устоявшихся методов - ее так и надо решать, не прибегая к новомодным. Этот принцип меня уже не раз спасал, при выходе новых билдов, когда на форуме периодически стоит вой, что "испортили то, что раньше работало". А смотришь - и видишь, что там весьма и весьма нетривиальный код, в котором еще пойди разберись... Что ж удивительного, что при изменениях этот код начал компилироваться с ошибками ?

Безусловно, не стоит впадать и в другую крайность, вобще отрицая все новое. Однако, "здоровый консерватизм", на мой взгляд, очень полезен. 

 
muhhacc ccc:
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео? 
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы. 
Спасибо за понимание 

Начать надо с конца,

типа:

 - у меня есть прибыльная стратегия, но я замучился сидеть сутками за монитором, мне нужен робот чтобы заменял меня,

 - у меня не получается прибыльно торговать, но вот как только изучу MQL, напишу робота, и он сразу начнет качать бабло из интернета,

))

Зачем вам это, ваша цель?

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