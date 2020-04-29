Стандартные "отмазки" Трейдера при очередном сливе депозита...

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Всего проголосовало: 53
 
Serqey Nikitin:
  • Это ПОСЛЕДНИЙ слитый депозит..., ну а дальше я ЗАЖГУ!
  • Я умнее многих трейдеров, поэтому разберусь со всем этим трейдингом САМ!
  • В интернете море разных стратегий..., уж одна то мне попадется ОБЯЗАТЕЛЬНО...
  • Это случайный слив, мне просто сейчас не повезло...
  • Моя стратегия работает..., просто сейчас был форс-мажор...
  • Другие трейдеры сливают намного чаще...
  • Еще чуть-чуть, и найду себе прибыльную стратегию...
  • Есть еще и такая "отмазка"...

Снова слился и не знаешь что маме сказать?

[Удален]  

просто казино - дома!

untitled

 
Vitaly Muzichenko:

Снова слился и не знаешь что маме сказать?

опрос хорошо бы переименовать. ЧТО СКАЗАТЬ МАМЕ ПОСЛЕ СЛИВА

[x] мама, я больше не буду.

 
что, не буду, сливать или торговать...
 
Alexander Bereznyak:
что, не буду, сливать или торговать...
Сливать.
Дай ещё денег, теперь я уже точно нашёл грааль.
 
Serqey Nikitin:
  • Это ПОСЛЕДНИЙ слитый депозит..., ну а дальше я ЗАЖГУ!
    29% (4)
  • Я умнее многих трейдеров, поэтому разберусь со всем этим трейдингом САМ!
    7% (1)
  • В интернете море разных стратегий..., уж одна то мне попадется ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    0% (0)
  • Это случайный слив, мне просто сейчас не повезло...
    14% (2)
  • Моя стратегия работает..., просто сейчас был форс-мажор...
    7% (1)
  • Другие трейдеры сливают намного чаще...
    7% (1)
  • Еще чуть-чуть, и найду себе прибыльную стратегию...
    7% (1)
  • Есть еще и такая "отмазка"...
    29% (4)

А если не сливается? 

Где такой пункт?

 
prostotrader:

А если не сливается? 

Где такой пункт?

Видимо нет таких!)) Но те, кто пройдет обучение у Serqey Nikitin, будут иметь сразу пакет антикризисных отмазок для успокоения себя))

Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Maxim Romanov:

Видимо нет таких!)) Но те, кто пройдет обучение у Serqey Nikitin, будут иметь сразу пакет антикризисных отмазок для успокоения себя))

Что значит нет?

Есть, а пункта нет.

 
prostotrader:

Что значит нет?

Есть, а пункта нет.

Это в вашем опыте есть люди, которые не сливаются и в моем есть, а в опыте автора нет таких, поэтому и пункта такого нет. Тем более как человек может не сливаться, если не проходил обучение у автора? Логика проста, если не обучался, значит сливается, а все кто обучался уже имею пакет антикризисных отмазок)

 

Нет моей кнопки... Я за 17 лет знакомства с Форекс не слил не одного депозита...

Кстати, это правда. Потому что я ни разу не играл на реальные деньги, а всё по тому что за 17 лет я не нашёл не одной прибыльной стратегии с гарантированным положительным ожиданием.  Но я всё-таки её ищу её... Это мне интересно. Играть на реале ни разу не тянет. 

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