Стандартные "отмазки" Трейдера при очередном сливе депозита...
- Как успокаиваете себя после очередного слива депозита?
- Ищу трейдера
- Петля Мёбиуса
- Это ПОСЛЕДНИЙ слитый депозит..., ну а дальше я ЗАЖГУ!
- Я умнее многих трейдеров, поэтому разберусь со всем этим трейдингом САМ!
- В интернете море разных стратегий..., уж одна то мне попадется ОБЯЗАТЕЛЬНО...
- Это случайный слив, мне просто сейчас не повезло...
- Моя стратегия работает..., просто сейчас был форс-мажор...
- Другие трейдеры сливают намного чаще...
- Еще чуть-чуть, и найду себе прибыльную стратегию...
- Есть еще и такая "отмазка"...
Снова слился и не знаешь что маме сказать?
Снова слился и не знаешь что маме сказать?
опрос хорошо бы переименовать. ЧТО СКАЗАТЬ МАМЕ ПОСЛЕ СЛИВА
[x] мама, я больше не буду.
- Это ПОСЛЕДНИЙ слитый депозит..., ну а дальше я ЗАЖГУ!29% (4)
- Я умнее многих трейдеров, поэтому разберусь со всем этим трейдингом САМ!7% (1)
- В интернете море разных стратегий..., уж одна то мне попадется ОБЯЗАТЕЛЬНО...0% (0)
- Это случайный слив, мне просто сейчас не повезло...14% (2)
- Моя стратегия работает..., просто сейчас был форс-мажор...7% (1)
- Другие трейдеры сливают намного чаще...7% (1)
- Еще чуть-чуть, и найду себе прибыльную стратегию...7% (1)
- Есть еще и такая "отмазка"...29% (4)
А если не сливается?
Где такой пункт?
А если не сливается?
Где такой пункт?
Видимо нет таких!)) Но те, кто пройдет обучение у Serqey Nikitin, будут иметь сразу пакет антикризисных отмазок для успокоения себя))
Видимо нет таких!)) Но те, кто пройдет обучение у Serqey Nikitin, будут иметь сразу пакет антикризисных отмазок для успокоения себя))
Что значит нет?
Есть, а пункта нет.
Что значит нет?
Есть, а пункта нет.
Это в вашем опыте есть люди, которые не сливаются и в моем есть, а в опыте автора нет таких, поэтому и пункта такого нет. Тем более как человек может не сливаться, если не проходил обучение у автора? Логика проста, если не обучался, значит сливается, а все кто обучался уже имею пакет антикризисных отмазок)
Нет моей кнопки... Я за 17 лет знакомства с Форекс не слил не одного депозита...
Кстати, это правда. Потому что я ни разу не играл на реальные деньги, а всё по тому что за 17 лет я не нашёл не одной прибыльной стратегии с гарантированным положительным ожиданием. Но я всё-таки её ищу её... Это мне интересно. Играть на реале ни разу не тянет.
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