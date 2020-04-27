Что это может быть?

Новый комментарий
 

Торговля в тестере по сохраненной из сигнала истории.

Какие идеи о стратегии? Может Ренко?

Давайте запустим бизнес-процесс реверсивного инжиниринга для разработки виртуальной модели на основе технологии цифровых двойников. Тфю... 

 

Файл истории нужно положить в tester/files

Эксперта прогнать на eurusd с 30 марта по 10 апреля, М1 все тики.

Файлы:
6.csv  897 kb
TradeHistory_1.4.mq4  15 kb
 
Vladimir Tkach:

Файл истории нужно положить в tester/files

Эксперта прогнать на eurusd с 30 марта по 10 апреля, М1 все тики.

МО сделки какое?

 
Dmitriy Skub:

МО сделки какое?

expected payoff 0.23

 
Буквально вчера сделал что то подобное. В виду сложности расчётов дельты в момент инициализацис, когда советник расставляет стрелочки на истории записывает их в файл, потом другим советником прогоняю в тестере и получаю дополнительные оценки обученной модели.
 
Mihail Marchukajtes:
Буквально вчера сделал что то подобное. В виду сложности расчётов дельты в момент инициализацис, когда советник расставляет стрелочки на истории записывает их в файл, потом другим советником прогоняю в тестере и получаю дополнительные оценки обученной модели.

Тут не похоже чтобы использовался какой либо индикатор.

 
Vladimir Tkach:

expected payoff 0.23

в топку

 
Vladimir Tkach:

Тут не похоже чтобы использовался какой либо индикатор.

я по индикатору такое делал, вот недавно хвастался https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1692#comment_15857113

)))

ну и картинка теста в МТ4 может быть и не такой радужной - вот те зелененькие линии, вполне могли быть и внизу синей линии баланса, нужно всего лишь закрывать все ордера на одном тике, причем первыми нужно закрыть профитные, а потом оставшиеся - тогда как раз и будет линия эквити как у Вас на скрине


а смысл топика? в статистике сигнала вся информация есть, если сигнал стоящий, то проще подписаться чем надеяться угадать чем там сигнальщик торгует, может и вправду по квадратам или по волнам? - были прецеденты, у некоторых работает и это

 

Тут совсем не то, о чем вы говорите.

Убытки практически сразу закрываются. Прибыльные долго выдерживаются.


 
дайте ссылку на сигнал в ЛС, статистику хоть посмотреть, беспредметный разговор пока, на любом тематическом форуме этими графиками из тестера все завалено )))
 
Igor Makanu:
дайте ссылку на сигнал в ЛС, статистику хоть посмотреть, беспредметный разговор пока, на любом тематическом форуме этими графиками из тестера все завалено )))

Опубликованного сигнала нет.

123
Новый комментарий