Что это может быть?
Файл истории нужно положить в tester/files
Эксперта прогнать на eurusd с 30 марта по 10 апреля, М1 все тики.
Файл истории нужно положить в tester/files
Эксперта прогнать на eurusd с 30 марта по 10 апреля, М1 все тики.
МО сделки какое?
Буквально вчера сделал что то подобное. В виду сложности расчётов дельты в момент инициализацис, когда советник расставляет стрелочки на истории записывает их в файл, потом другим советником прогоняю в тестере и получаю дополнительные оценки обученной модели.
Тут не похоже чтобы использовался какой либо индикатор.
expected payoff 0.23
в топку
Тут не похоже чтобы использовался какой либо индикатор.
я по индикатору такое делал, вот недавно хвастался https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1692#comment_15857113
)))
ну и картинка теста в МТ4 может быть и не такой радужной - вот те зелененькие линии, вполне могли быть и внизу синей линии баланса, нужно всего лишь закрывать все ордера на одном тике, причем первыми нужно закрыть профитные, а потом оставшиеся - тогда как раз и будет линия эквити как у Вас на скрине
а смысл топика? в статистике сигнала вся информация есть, если сигнал стоящий, то проще подписаться чем надеяться угадать чем там сигнальщик торгует, может и вправду по квадратам или по волнам? - были прецеденты, у некоторых работает и это
дайте ссылку на сигнал в ЛС, статистику хоть посмотреть, беспредметный разговор пока, на любом тематическом форуме этими графиками из тестера все завалено )))
Опубликованного сигнала нет.
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Торговля в тестере по сохраненной из сигнала истории.
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