Что это может быть? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фактически торговля треугольником - это торговля разницей между двумя парами и синтетическим инструментом (мажором), который представляет собой нелинейную комбинацию этих пар.
Схождение разницы для такого мажора - это противоположные позиции.
Всплывает подводная лодка русских.
Её капитан спрашивает сидящего на берегу.
- Куда американцы поплыли?
Ему в ответ
- на северо-запад.
Он
- ты не мудри, ты пальцем покажи как считать схождение разности, пожалуйста.
В общем торгуются одновременно три пары.
EURCHF, EURUSD и USDCHF. У последних двух отрицательная корреляция.
Кто знает по какому принципу выбирается направление торговли? Чувствую, что решение вытекает из их движения.
это не парный трейдинг
в парном - верхняя селл, нижняя бай
у этих пар EURUSD и USDCHF, корреляция близка к -1
но если обе дадут мощное движение, то может быть ливантоссудя по скрину, человек торгует тренды
Торговля в тестере по сохраненной из сигнала истории.
Какие идеи о стратегии? Может Ренко?
Давайте запустим бизнес-процесс реверсивного инжиниринга для разработки виртуальной модели на основе технологии цифровых двойников. Тфю...
Эта задача мне уже весь мозг проела. Походу сигнал идет из суммы RSI/3. Плюс трал идет тоже по RSI.
Оригинал - торговля истории.
Мой эксперт. Чего то не хватает.