Что это может быть? - страница 3

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Дмитрий:

Фактически торговля треугольником - это торговля разницей между двумя парами и синтетическим инструментом (мажором), который представляет собой нелинейную комбинацию этих пар. 

Схождение разницы для такого мажора - это противоположные позиции. 

Всплывает подводная лодка русских.

Её капитан спрашивает сидящего на берегу.

- Куда американцы поплыли?

Ему в ответ

- на северо-запад.

Он

- ты не мудри, ты пальцем покажи как считать схождение разности, пожалуйста.

 
Vladimir Tkach:

В общем торгуются одновременно три пары.

EURCHF, EURUSD и USDCHF. У последних двух отрицательная корреляция.

Кто знает по какому принципу выбирается направление торговли? Чувствую, что решение вытекает из их движения.


это не парный трейдинг

в парном - верхняя селл, нижняя бай

у этих пар EURUSD и USDCHF, корреляция близка к -1

но если обе дадут мощное движение, то может быть ливантос

судя по скрину, человек торгует тренды
[Удален]  
Vladimir Tkach:

Торговля в тестере по сохраненной из сигнала истории.

Какие идеи о стратегии? Может Ренко?

Давайте запустим бизнес-процесс реверсивного инжиниринга для разработки виртуальной модели на основе технологии цифровых двойников. Тфю... 

Может быть свинг по машке, например. С доп. элементами для М1: перекрытие спреда и комиссии (если ECN) на 5-10 пунктов.
 

Эта задача мне уже весь мозг проела. Походу сигнал идет из суммы RSI/3. Плюс трал идет тоже по RSI.

Оригинал - торговля истории.


Мой эксперт. Чего то не хватает.


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