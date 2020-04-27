Что это может быть? - страница 2

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Vladimir Tkach:

Опубликованного сигнала нет.

ну на нет и суда нет - народная мудрость

по сабжу - такие ровные графики обычно это закрытие по суммарному профиту, т.е. автор ТС закладывает риск получить профит и риск получить убыток, и закрывает по этим параметрам все ордера

делал один раз относительно уровня безубытка ТС с доливками по профитному направлению, график тоже имел похожий вид


ну и в итоге - а с чего Вы решили, что вот кто то может по стейту разгадать чужую ТС? - знаю, что такой коллективный психоз присутсвует на форумах трейдеров, реально много таких случаев? - я ни разу не встречал таких людей

имхо не возможно по стейту узнать чью то стратегию, можно лишь предположить исходя из устоявшихся способов управления ордерами - пирамидинги / усреднения , но даже если будет совместный пирамидинг + усреднение (делал такое), то уже не возможно логику включения и очередность просчитать -меня просили делать сначала пирамидинг после усреднения, а затем попросили сделать наоборот и в итоге попросили сделать это опцией со внешней настройкой ... и в итоге, даже я не смогу угадать чем пользуется заказчик при торговле )))

 

Очень походит на стратегию послойного  усреднения.

По-сути (возможно) это всего   3 сделки, которые рассыпаны на множество мелких лотов и в последующем закрываются по усреднению. 

Если например сумма открытых позиций по встречным сделкам нарастает более чем 40% (например), то первые закрываются...

Я делал подобную бяку.  У неё Эквити действительно почти всегда с верху...  Но при всей иллюзии множества сделок, это всего лишь несколько позиций, рассыпанных на множество мелких.

Этот метод часто используется для оценки качества подгонки...  С тем что бы не попасть на слишком исключительные наладки...  Такое послойное рассыпание, иногда помогает понять чувствительность отклонений от подгонки.

Ну очень походит...

 
Я вот так скажу. Существует две группы участников рынка. Одни пытаются забрать деньги у других, тоесть с рынка. Другие пытаются этот рынок обмануть. Обмануть рынок, брокера и т.д. Делая подобного рода ТС, но как правило эти люди обманывают только себя. Методы усреднения это хорошо, то когда они становятся основой ТС ничего хорошего из этого не выходит. Опять же, на войне все средства хороши. Но такой ТС я бы не доверился.
 

В общем торгуются одновременно три пары.

EURCHF, EURUSD и USDCHF. У последних двух отрицательная корреляция.

Кто знает по какому принципу выбирается направление торговли? Чувствую, что решение вытекает из их движения.


 
Vladimir Tkach:

В общем торгуются одновременно три пары.

EURCHF, EURUSD и USDCHF. У последних двух отрицательная корреляция.

Кто знает по какому принципу выбирается направление торговли? Чувствую, что решение вытекает из их движения.


Ну, классический подход парного трейдинга - первая(EURCHF) в бай, а вторая и третья в селл. И наоборот

 
Сигнал на чем смотреть? Неужели опять на сумму их RSI/3? Такой хлам у меня уже есть.
 
Vladimir Tkach:
Сигнал на чем смотреть? Неужели опять на сумму их RSI/3? Такой хлам у меня уже есть.

А тебе ещё и готовую ТС расписать надо? Ну, давай уж сам.

Я тебе только на вопрос ответил

 
Дмитрий:

А тебе ещё и готовую ТС расписать надо? Ну, давай уж сам.

Я тебе только на вопрос ответил

На какой вопрос?

 
Vladimir Tkach:

На какой вопрос?

Вопрос был направления торговли.

 
Vladimir Tkach:

На какой вопрос?

Фактически торговля треугольником - это торговля разницей между двумя парами и синтетическим инструментом (мажором), который представляет собой нелинейную комбинацию этих пар. 

Схождение разницы для такого мажора - это противоположные позиции. 

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