Что это может быть? - страница 2
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Опубликованного сигнала нет.
ну на нет и суда нет - народная мудрость
по сабжу - такие ровные графики обычно это закрытие по суммарному профиту, т.е. автор ТС закладывает риск получить профит и риск получить убыток, и закрывает по этим параметрам все ордера
делал один раз относительно уровня безубытка ТС с доливками по профитному направлению, график тоже имел похожий вид
ну и в итоге - а с чего Вы решили, что вот кто то может по стейту разгадать чужую ТС? - знаю, что такой коллективный психоз присутсвует на форумах трейдеров, реально много таких случаев? - я ни разу не встречал таких людей
имхо не возможно по стейту узнать чью то стратегию, можно лишь предположить исходя из устоявшихся способов управления ордерами - пирамидинги / усреднения , но даже если будет совместный пирамидинг + усреднение (делал такое), то уже не возможно логику включения и очередность просчитать -меня просили делать сначала пирамидинг после усреднения, а затем попросили сделать наоборот и в итоге попросили сделать это опцией со внешней настройкой ... и в итоге, даже я не смогу угадать чем пользуется заказчик при торговле )))
Очень походит на стратегию послойного усреднения.
По-сути (возможно) это всего 3 сделки, которые рассыпаны на множество мелких лотов и в последующем закрываются по усреднению.
Если например сумма открытых позиций по встречным сделкам нарастает более чем 40% (например), то первые закрываются...
Я делал подобную бяку. У неё Эквити действительно почти всегда с верху... Но при всей иллюзии множества сделок, это всего лишь несколько позиций, рассыпанных на множество мелких.
Этот метод часто используется для оценки качества подгонки... С тем что бы не попасть на слишком исключительные наладки... Такое послойное рассыпание, иногда помогает понять чувствительность отклонений от подгонки.
Ну очень походит...
В общем торгуются одновременно три пары.
EURCHF, EURUSD и USDCHF. У последних двух отрицательная корреляция.
Кто знает по какому принципу выбирается направление торговли? Чувствую, что решение вытекает из их движения.
В общем торгуются одновременно три пары.
EURCHF, EURUSD и USDCHF. У последних двух отрицательная корреляция.
Кто знает по какому принципу выбирается направление торговли? Чувствую, что решение вытекает из их движения.
Ну, классический подход парного трейдинга - первая(EURCHF) в бай, а вторая и третья в селл. И наоборот
Сигнал на чем смотреть? Неужели опять на сумму их RSI/3? Такой хлам у меня уже есть.
А тебе ещё и готовую ТС расписать надо? Ну, давай уж сам.
Я тебе только на вопрос ответил
А тебе ещё и готовую ТС расписать надо? Ну, давай уж сам.
Я тебе только на вопрос ответил
На какой вопрос?
На какой вопрос?
Вопрос был направления торговли.
На какой вопрос?
Фактически торговля треугольником - это торговля разницей между двумя парами и синтетическим инструментом (мажором), который представляет собой нелинейную комбинацию этих пар.
Схождение разницы для такого мажора - это противоположные позиции.